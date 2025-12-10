Meloni celebra como un triunfo el reconocimiento de la Unesco a la comida italiana como “patrimonio de la humanidad”

ROMA.- Al día siguiente de reunirse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a quien respaldó, pero al mismo tiempo presionó a apurarse a firmar el plan de su amigo Donald Trump e invitó a prepararse a “dolorosas concesiones”, según indiscreciones, Giorgia Meloni se anotó este miércoles una victoria.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni Agf� - AGF via ZUMA Press�

La Unesco, como se conoce la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, declaró a la cocina italiana “Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad”, algo que fue muy festejado en todo el país.

Se trata de un reconocimiento que llegó después de otros, como, por ejemplo, el arte del “pizzaiuolo” (pizzerro) napolitano y fue decidido por el comité intergubernamental del organismo en una reunión que tuvo lugar en Nueva Delhi, India. Allí estuvo presente el canciller y vicepremier italiano, Antonio Tajani.

La pizza italiana es uno de los clásicos más populares en cuanto a la comida Pexels

En medio de la perplejidad que despertó en observadores la ambigua postura de la víspera de Meloni ante Zelensky -que vino a buscar respaldo en uno de los momentos más complicados-, pero que se encontró con alguien que, a diferencia de otros socios europeos, intentó convencerlo de no romper con Trump -que quiere que firme un plan de paz antes de Navidad-, el premio de la Unesco calzó perfecto como para cambiar de tema y hablar de otra cosa.

En un videomensaje que posteó en sus redes sociales, en efecto, Meloni salió a celebrar el reconocimiento de la Unesco, “un orgullo italiano”, con bombos y platillos.

L’@UNESCO ha riconosciuto la Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità: una notizia che ci riempie di orgoglio.#IntangibleHeritage #LivingHeritage pic.twitter.com/Axumwl6N0u — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 10, 2025

“Hoy la Unesco ha reconocido la cocina italiana como Patrimonio de la Humanidad. Somos los primeros del mundo en recibir este reconocimiento, que honra nuestra identidad. Porque para nosotros, los italianos, la cocina es más que comida o un recetario. Es mucho más: es cultura, tradición, trabajo y riqueza”, celebró, con clásica oratoria patriótica.

“Nuestra cocina nace de cadenas de suministro agrícolas que combinan calidad y sostenibilidad. Preserva un patrimonio milenario transmitido de generación en generación. Crece gracias a la excelencia de nuestros productores y se transforma en obras maestras gracias a la maestría de nuestros chefs”, dijo Meloni.

Un plato de fideos con brócoli y vegetales Shutterstock - Shutterstock

Y añadió: “Y es presentada por nuestros restaurantes y sus extraordinarios equipos. Este récord nos llena de orgullo y nos brinda una herramienta formidable para mejorar aún más nuestros productos y protegerlos mejor de las imitaciones y la competencia desleal”.

Y fue más allá: “Ya exportamos 70.000 millones de euros en productos agroalimentarios y somos la economía líder de Europa en valor añadido agrícola. Este reconocimiento dará a la economía italiana un impulso decisivo para alcanzar nuevas metas".

Luego dijo que “el gobierno ha creído en este reto desde el principio y ha hecho su parte para lograrlo. Pero no jugamos solos. Ganamos este reto junto con el pueblo italiano, junto con nuestros compatriotas en el extranjero, junto con todos aquellos en todo el mundo que aman nuestra cultura, nuestra identidad y nuestra forma de vida".

"Hoy celebramos una victoria para Italia. La victoria de una nación extraordinaria que, cuando cree en sí misma y es consciente de lo que es capaz, no tiene rival y puede asombrar al mundo. ¡Viva la cocina italiana! ¡Viva Italia!”, concluyó Meloni.

El ajo, casi siempre presente en la dieta de los italianos Shutterstock - Shutterstock

No se quedaron atrás sus socios de la alianza de derecha, en el poder. Tajani, de Forza Italia, subrayó el hecho de que “ganamos cuando hay un gran trabajo en equipo, y la inclusión de la cocina italiana como patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO nos anima a ir aún más lejos”.

“Cada receta de nuestra cocina habla de su territorio, promueve una dieta mediterránea sostenible y equilibrada, es innovación y un extraordinario motor de crecimiento y prosperidad”, sumó.

La cucina italiana patrimonio dell'umanità Unesco! La prima nel mondo a essere riconosciuta nella sua interezza. Un premio alla nostra filiera agroalimentare che ci riempie di orgoglio e di soddisfazione. Dobbiamo essere custodi e promotori di questa eccellenza, apprezzata e… pic.twitter.com/qaceFjvgnL — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 10, 2025

En redes sociales, el vicepremier, ministro de Infraestructura y líder de la xenófoba Liga, Matteo Salvini, también celebró: “¡La cocina italiana como Patrimonio Mundial de la UNESCO! ​​La primera del mundo en ser reconocida en su totalidad. Un premio para nuestra cadena agroalimentaria que nos llena de orgullo y satisfacción”, escribió.

“Debemos ser custodios y promotores de esta excelencia, apreciada e imitada en todas partes. Frente a quienes quieren poner alimentos e insectos cultivados en laboratorio en nuestros platos: viva nuestra cocina, viva nuestras tradiciones”, exultó.

Aunque el que más festejó fue el “gran cuñado”, es decir, Francesco Lollobrigida -exmarido de Arianna Meloni, la hermana de la premier-, ministro de Agricultura, de la Soberanía Alimentaria y Bosques, que fue uno de los grandes impulsores, en 2023 y junto al Ministerio de Cultura, de la candidatura de Italia al reconocimiento de la Unesco.

El vicepresidente del consejo de ministros de la República Italiana, Matteo Salvini Andrew Medichini - AP

“Hoy, Italia ha ganado, y es una celebración que nos pertenece a todos porque habla de nuestras raíces, nuestra creatividad y nuestra capacidad de transformar la tradición en valor universal”, dijo.

“Este reconocimiento celebra la fuerza de nuestra cultura, que es identidad nacional, orgullo y visión. La cocina italiana es la historia de todos nosotros, de un pueblo que ha preservado su conocimiento y lo ha transformado en excelencia, generación tras generación”, destacó.

La nominación no solo celebra una serie de platos famosos –pasta, pizza, risotto y muchos otros–, sino que reconoce la cocina como un sistema cultural complejo, compuesto por tradiciones regionales, ciclos estacionales, biodiversidad agrícola, convivencia y compartir.

La cocina, en resumen, se considera un “arte de vivir”, un tejido social que une a familias, comunidades y regiones, aportando memoria, identidad y vínculos.

Entre otros eventos, el Coliseo, emblema de Roma, y de Italia, esta tarde será iluminado en forma especial para festejar el reconocimiento.