Quiénes son los otros ganadores del Nobel de la Paz que como María Corina Machado no pudieron recibirlo en persona

OSLO.– La hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado aceptó el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre el miércoles, horas después de que las autoridades informaran que Machado no asistiría a la ceremonia.

“María Corina Machado ha hecho todo lo posible para poder asistir a la ceremonia aquí hoy, un viaje en una situación de peligro extremo”, declaró Joergen Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Nobel, en la ceremonia de entrega del premio.

“Aunque no podrá llegar a esta ceremonia y a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros aquí en Oslo”, dijo Frydnes ante los aplausos.

Sin embargo, la líder opositora venezolana no es la única galardonada que no recibió el Nobel en persona, ya sea por haber podido presentarse en la ceremonia o por una elección propia de no asistir.

A continuación, una lista de los galardonados que no asistieron a la entrega del premio.

Narges Mohammadi (2023)

La activista iraní, opuesta al uso obligatorio del velo y a la pena de muerte, estaba detenida en la prisión de Evin, en Teherán, cuando recibió el premio.

Sus hijos mellizos de 17 años, exiliados en Francia, recibieron el galardón en su nombre y leyeron un discurso que les hizo llegar desde su celda.

La hija de la activista iraní encarcelada Narges Mohammadi, durante la entrega del Premio Nobel de la Paz, en Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2023 Fredrik Varfjell - NTB Scanpix

Narges Mohammadi fue puesta en libertad provisional por razones médicas a finales de 2024.

Ales Bialiatski (2022)

Ales Bialiatski, fundador y durante años director de Viasna, el principal grupo de defensa de los derechos humanos de Bielorrusia, se encontraba encarcelado cuando recibió su Premio Nobel de la Paz.

Un año después fue condenado a diez años de prisión por la financiación de acciones colectivas que, según las autoridades, “atentaban gravemente contra el orden público”.

Ales Bialiatski, director del grupo de derechos humanos bielorruso Viasna, en Minsk, Bielorrusia, 2 de noviembre de 2011 Sergei Grits - AP

En la ceremonia de entrega estuvo representado por su esposa.

Liu Xiaobo (2010)

Cuando le entregaron el Nobel al disidente chino, que estaba encarcelado, la silla quedó simbólicamente vacía. No pudo ser representado ni por su esposa, Liu Xia, en arresto domiciliario, ni por sus tres hermanos, que no podían abandonar China.

Este escritor y profesor de literatura fue una figura destacada del movimiento democrático de Tiananmen en 1989 y un crítico declarado del régimen comunista.

Murió Liu Xiaobo, el Nobel de la Paz chino detenido por revelarse al gobierno Reuters

En mayo de 2017, obtuvo libertad condicional tras ser diagnosticado con un cáncer en fase terminal. Falleció en julio de ese mismo año.

Aung San Suu Kyi (1991)

La disidente de Myanmar estaba bajo arresto domiciliario cuando recibió el premio, aunque la junta militar en el poder le permitió viajar a Oslo para recibirlo. Sin embargo, prefirió permanecer en Birmania por temor a no poder regresar.

La entonces líder de Myanmar Aung San Suu Kyi ofrece un discurso en Naipyidó, Myanmar, el 28 de enero de 2020 Aung Shine Oo - AP

Ese año, también se colocó una silla vacía en el estrado y su esposo y sus dos hijos recibieron el galardón en su nombre.

Lech Walesa (1983)

Aunque estaba en libertad cuando recibió el premio en 1983, Lech Walesa, que dirigía en la clandestinidad el sindicato Solidarnosc, decidió no acudir a la ceremonia por temor a no poder regresar a Polonia.

El expresidente de Polonia Lech Walesa habla tras recibir la Medalla de oro por servicio de reconciliación y entendimiento entre pueblos, en Berlín, el 26 de septiembre de 2022 Britta Pedersen - DPA

Fue representado por su esposa y su hijo.

Andréi Sájarov (1975)

El físico y disidente fue galardonado por su labor en favor de los derechos humanos, pero no pudo asistir a la ceremonia de entrega del premio, ya que la Unión Soviética le negó el permiso para salir del país.

Andréi Sájarov. Fuente: X

Fue representado por su esposa, Yelena Bónner, también activista de los derechos humanos.

Henry Kissinger y Le Duc Tho (1973)

El Nobel de la Paz de 1973, uno de los más controvertidos de la historia, se concedió en ausencia de sus dos galardonados, premiados por haber logrado una efímera tregua en Vietnam.

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Henry Kissinger, da la mano a Le Duc Tho, líder de la delegación norvietnamita, el 23 de enero de 1973, en París - - AFP

Le Duc Tho rechazó el premio, alegando que la tregua no se respetaba, mientras que Henry Kissinger no viajó a Oslo por temor a las manifestaciones.

Carl von Ossietzky (1935)

Cuando recibió el premio, este periodista pacifista alemán, detenido en 1933 durante la redada contra los opositores que siguió al incendio del Reichstag, se encontraba en un campo de concentración nazi.

Carl von Ossietzky. Fuente: X

El opositor al régimen murió en 1938 en el hospital, mientras aún permanecía detenido.

