León XIV recibió por tercera vez a Zelensky y pidió una paz “justa y duradera” en Ucrania

ROMA.– En medio de un momento sumamente delicado, marcado por frenéticas negociaciones con los socios europeos para acordar una nueva versión del plan de paz impulsado por Estados Unidos —aceptable tanto para Ucrania como para Rusia—, el papa León XIV recibió este martes por tercera vez al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en la residencia pontificia de Castel Gandolfo, en las afueras de Roma.

“Durante el cordial coloquio, centrado en la guerra en Ucrania, el Santo Padre reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó su firme esperanza de que las iniciativas diplomáticas en curso conduzcan a una paz justa y duradera”, dijo un comunicado de la Santa Sede. “También mencionó la cuestión de los prisioneros de guerra y la necesidad de garantizar el regreso de los niños ucranianos a sus familias”, añadió, sin dar más detalles.

Foto distribuida el 9 de diciembre de 2025 por Vatican Media muestra al papa León XIV durante una reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en Castel Gandolfo

El tercer cara a cara entre el Papa y Zelensky –que ya se habían visto el 18 de mayo, el día de la inauguración del pontificado de Robert Prevost y el 9 de julio–, duró media hora. Después, los dos líderes aparecieron juntos en el balcón de Villa Barberini y saludaron a periodistas y fotógrafos, sin hacer ningún comentario.

Zelensky puso al día al Pontífice después de la maratón diplomática de la víspera y bajo presión de la Casa Blanca que quiere a toda costa cerrar la guerra en Ucrania, pero con condiciones parecidas a una capitulación para Kiev y para Europa. Este lunes Zelensky primero se reunió en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron y el canciller alemán, Friedrich Merz.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el papa León XIV saludan a los periodistas durante su encuentro en Castel Gandolfo, Italia, el 9 de diciembre de 2025

Luego voló a Bruselas, donde estuvo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa y secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Durante la gira, Zelensky -que se reunirá más tarde con la premier italiana, Giorgia Meloni-, elaboró junto a sus aliados europeos una nueva versión del plan de paz de Estados Unidos, pero purgado de los 8 puntos “anti-ucranianos”, que será presentado este mismo martes a Washington, según adelantaron fuentes de prensa.

Ukraine deeply appreciates all the support of His Holiness Pope Leo XIV @Pontifex and the Holy See – the ongoing humanitarian assistance and the readiness to expand humanitarian missions.



During today’s audience with His Holiness, I thanked him for his constant prayers for… pic.twitter.com/J2iPAdArQn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2025

“Durante la audiencia de hoy con Su Santidad, le agradecí sus constantes oraciones por Ucrania y por el pueblo ucraniano, así como sus llamamientos a una paz justa”, escribió el líder ucraniano en su cuenta de X, en la que subió también fotos de este tercer encuentro con el Papa estadounidense, en el que apareció, como es habitual, de uniforme militar negro. “Le informé sobre los esfuerzos diplomáticos con Estados Unidos para lograr la paz. Conversamos sobre las próximas acciones y la mediación del Vaticano para el regreso de nuestros hijos secuestrados por Rusia”, añadió.

“Agradezco a Su Santidad todos sus esfuerzos para apoyar a los jóvenes ucranianos. Gracias por esta conversación y por toda la atención prestada a nuestro pueblo”, también indicó, al reiterar su invitación al máximo líder de los católicos a visitar Ucrania. “Eso sería una poderosa señal de apoyo a nuestro pueblo”, subrayó.

Las negociaciones de paz

El encuentro con el Papa tuvo lugar en un momento álgido de negociaciones para presentarle a Estados Unidos una nueva versión de su plan de paz para detener la guerra en Ucrania, que está por cumplir 4 años.

Inicialmente el presidente norteamericano, Donald Trump, presentó un plan de paz de 28 puntos, ampliamente considerado en Europa como favorable a Rusia, el Estado agresor que inició la guerra el 24 de febrero de 2022 al invadir Ucrania. Este plan se ideó mediante un diálogo entre Estados Unidos y Rusia, sin la participación de Ucrania, la Unión Europea (UE) ni Reino Unido. Este plan se ha modificado y reducido a 20 puntos tras la intervención de la UE, el Reino Unido y, fundamentalmente, Ucrania.

9 de diciembre de 2025, Vaticano, Ciudad del Vaticano: El papa León XIV recibe al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en una audiencia privada en el Vaticano

El presidente ucraniano hizo saber, en efecto, que el plan actualizado ahora consta de 20 puntos de los 28 anteriores, después de que se eliminaran algunos “obvios puntos anti ucranianos”. Y reiteró su postura de que Ucrania no puede renunciar a ninguna parte de su territorio.

Una fuente del gobierno británico había dicho que la reunión del lunes se centraría en la utilización del valor de los activos rusos congelados en Occidente. Líderes de Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia y Suecia esperan avanzar rápidamente con la propuesta estancada de utilizar esos activos para proporcionar fondos a Ucrania.

Starmer, Macron, Merz y Zelensky también pretenden obtener garantías de seguridad de Estados Unidos para ayudar a disuadir cualquier nuevo ataque de Rusia.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, llega para reunirse con el papa León XIV en Castel Gandolfo, Italia, el martes 9 de diciembre de 2025

Lo cierto es que reinaba gran escepticismo, sobre todo después de la salida a la luz de la nueva Estrategia de Seguridad Europea de Estados Unidos -que critica a Europa, pero no a la agresora Rusia- y tras conocerse una entrevista de Politico a Trump, en la que el mandatario volvió a llamar a Zelensky -a quien humilló al principio de su mandato- a reconocer la situación en el terreno y, además, a denostar a los líderes europeos.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que Zelensky rechace el acuerdo de paz, Trump afirmó que el presidente ucraniano “tiene que ponerse en marcha y empezar a aceptar las cosas” porque está “perdiendo” el conflicto. “Perdieron territorio mucho antes de que yo llegara. Perdieron toda una franja costera, una gran franja costera”, especificó Trump. “Llevo aquí 10 meses, pero si nos remontamos 10 meses atrás y observamos, perdieron toda esa franja. Ahora es una franja más grande, más ancha. Pero perdieron mucho territorio, y también buen territorio. Desde luego, no se puede llamar victoria”, dijo.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, llega para reunirse con el papa León XIV en Castel Gandolfo, Italia, el martes 9 de diciembre de 2025

En la misma entrevista Trump consideró a los líderes europeos como “débiles (...) creo que quieren ser políticamente correctos”. “Creo que no saben qué hacer. Europa no sabe qué hacer”, añadió.

Ante una pregunta sobre qué país se encuentra actualmente en una posición negociadora más fuerte, el mandatario contestó: “No hay duda al respecto. Es Rusia. Es un país mucho más grande. Es una guerra que nunca debería haber ocurrido”.