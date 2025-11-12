Meloni salió a atacar a los “intelectuales de salón” que dicen que ella gana “porque la maquillan bien”

ROMA.- En medio de interminables discusiones sobre la “finanziaria”, la ley de presupuesto, y en vista de elecciones que pronto se celebrarán en algunas regiones, Giorgia Meloni salió a atacar a los “intelectuales de salón” que dicen que a ella la votan “porque la maquillan bien”.

La premier italiana habló así en un acto de campaña que hizo días atrás en Bari, capital de Apulia, para sostener al candidato de la centroderecha, Luigi Lobuono, en las elecciones regionales que se celebrarán allí el 23 y 24 de noviembre próximos. En esa misma fecha también se votará en la región de Campania (Nápoles) y en la del Véneto (Venecia), en el noreste de la península.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, habla con periodistas en el Bella Center de Copenhague, el 2 de octubre de 2025 SERGEI GAPON� - AFP�

La líder de Hermanos de Italia, hábil e histriónica oradora, atacó entonces la “superficialidad” de los intelectuales de izquierda, criticando en forma indirecta unos comentarios que hizo sobre su imagen Umberto Galimberti, conocido psicólogo y docente universitario, de 83 años, en un programa llamado Torre de Babel, del canal La7.

“Hace unos días estaba en la televisión un filósofo que decía que yo gano [las elecciones] porque los que se ocupan de mi maquillaje son buenísimos”, dijo la premier, de 48 años.

“Es decir, en la práctica, ustedes me votan porque estoy bien maquillada”, comentó, sarcástica, ante una platea de simpatizantes que enseguida celebró sus palabras con aplausos.

“Ahora, sin contar que yo me maquillo sola y ni siquiera tan bien, ¿se dan cuenta de lo superficial que son las lecturas de estos intelectuales de salón, que en concreto nos dicen que los italianos votan mirando fotos y no contenidos?”, se preguntó, provocando euforia en el público.

La respuesta de Meloni

En su criticada intervención televisiva, Galimberti, hablando de la gran superioridad política de la premier en el agitado mundo político actual italiano, había dicho que “la ventaja es que los que cuidan el aspecto físico de Meloni son buenísimos, le hacen un make-up perfecto”.

“Ella también es una gran actriz, es ‘bravissima’ (muy buena). Y como a nosotros nos atraen más los actores que los pensadores… ¡Basta, ella tiene razón!”, había agregado.

La superficialità di certi intellettuali da salotto pic.twitter.com/DHK1URa8Dh — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 10, 2025

Según puede verse en el video de cuando Meloni aludió a este comentario, llevando agua para su molino, que ella misma subió a sus redes sociales, la premier fue más allá. “¡Y estos son los filósofos, imagínense los otros! ¡Estos son los intelectuales!”, enfatizó.

“Nos hemos acostumbrado a oír que los italianos, cuando votan a la centroderecha, son estúpidos, incultos, superficiales. Son justamente estas teorías, esta arrogancia, que ha llevado a la izquierda a los márgenes de la vida política”, denunció.

“Su presunta superioridad, el fastidio que sienten por las personas comunes, la total ausencia de humildad, la capacidad de ponerse en discusión que no les hace escuchar nunca, que los hace hablar solo entre ellos, encerrados en sus contextos dorados”, arengó.

#latorredibabele "Quelli che curano l'aspetto fisico di Giorgia Meloni sono bravissimi, gli fanno un make up perfetto. Lei è anche una grande attrice..."



Il Prof. Umberto Galimberti https://t.co/lD06edJn3w — La7 (@La7tv) November 4, 2025

“Nos hemos acostumbrado, pero la realidad es muy distinta: la realidad es que los italianos reconocen el trabajo, la dedición, la seriedad. Lo estamos poniendo todo. Claro, las cosas no van siempre como querríamos, podemos siempre mejorar, debemos hacer más y mejor y ustedes nos tienen que hacer recordar siempre lo que no está bien, tienen que ser con nosotros implacables”, clamó, dirigiéndose al público que la aplaudía.

Aunque su partido de derecha posfascista, Hermanos de Italia, es sin dudas el más importante del panorama político, en algunas de las elecciones regionales que se avecinan la oposición de centroizquierda, en algunos casos, podría recuperar un poco de oxígeno.

Según sondeos, en Campania el candidato de centroizquierda y del Movimiento Cinco Estrellas, Roberto Fico, podría vencer al de la centroderecha, Edmondo Cirielli. Si bien en Veneto, en cambio, la centroderecha casi seguro confirmará su consenso, en Apulia el candidato de centroizquierda, Antonio Decaro, también le ganaría a su rival de centroderecha.