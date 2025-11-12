Rusia: un hombre salvó a su hijo de caerse por el hueco de un ascensor

En los últimos días se volvió viral un video en el que un padre salvó a su hijo de caer por el hueco de un ascensor. El suceso ocurrió en un edificio en Vorónezh, Rusia. En las cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que el pequeño de dos años se acercó caminando hacia la puerta y, de repente, cae, mientras que el padre, horrorizado, intenta sujetarlo.

Alexey, como fue identificado el papá del menor, no dudó en colarse por el hueco del ascensor para alcanzar a su hijo, temeroso de que este pudiera descender y aplastarlos. Su madre, al ver la situación, encendió la linterna de su celular para que su esposo pudiera localizar al niño; después de un corto tiempo, pudo rescatarlo.

De acuerdo con la información del medio de comunicación The Sun, el niño cayó 1,8 metros, evitando las púas metálicas que se encontraban en la base del hueco del ascensor. “Corrimos al hospital y gracias a Dios nuestro hijo está bien. Salió ileso, solo con un susto y algunos moretones en la cabeza y la espalda”, comentó Alexey.

В Воронеже ребенок упал в шахту лифта после того, как оперся на его дверь.



Инцидент произошел в жилом комплексе «Крымский квартал» на улице Конструкторов, пишут «Осторожно, новости» и Baza.



Пока семья ждала лифт, мальчик облокотился на дверцу, и она поддалась. Отец успел… pic.twitter.com/Pg4rdFXxHK — Лентач (@oldLentach) November 10, 2025

De acuerdo con su relato, Alexey vivió los momentos más angustiantes de su vida, y si no hubiera sido por los vecinos que oyeron el ruido y lograron detener el ascensor, la historia habría sido otra. “La situación es aterradora. Tuvimos suerte de que los vecinos oyeran el ruido, salieran y detuvieran el ascensor para que no siguiera subiendo”, argumentó.

Para Alexey, lo que ocurrió con su niño fue un “verdadero milagro”, ya que a pesar de la fuerza del impacto, no sufrió heridas de gravedad. “Mi hijo se salvó de milagro: cayó a salvo y no aterrizó sobre la varilla de refuerzo que había en el fondo del hueco”, dijo.

Por otro lado, el Comité de Investigación ruso se encuentra analizando lo ocurrido, ya que el padre del pequeño manifestó que los ascensores del edificio siempre presentan problemas. “Los ascensores de nuestro nuevo edificio, que se puso en funcionamiento hace poco más de un año, son simplemente horribles. En todo el año, ambos han funcionado solo durante unos dos meses en total”, agregó.

Afortunadamente, el pequeño se encuentra en casa y no presentó heridas de gravedad, pero su padre hizo un llamado al gerente para que revise el funcionamiento de los ascensores y así este tipo de accidente no vuelva a ocurrir. “Y cuando funcionan, da miedo subirse a ellos: hay ruido, crujidos y chirridos. Un ascensor nuevo no debería funcionar así”, argumentó.

Por Wendys Pitre Ariza