Mensaje secreto: una camarera salvó a un niño que era torturado por sus padres

Una camarera de Estados Unidos utilizó un mensaje secreto en una servilleta para salvar a un niño de 11 años que era víctima de torturas. Los padres del menor, que estaban con él en el restaurante fueron detenidos y acusados de maltrato infantil, según informó la Policía de Orlando, Florida, a los medios locales.

Flaviane Carvalho, manager y mesera del establecimiento llamado "Mrs. Potato", contó en detalle el hecho que ocurrió en vísperas deAño Nuevo. En ese entonces, atendió a un matrimonio que se encontraba en local con sus dos hijos, pero notó una situación irregular con uno de ellos.

"Me di cuenta de que el chico no había pedido comida. Por eso pregunté si había algún problema con el pedido, entonces, el hombre me respondió que estaba todo ok, que el niño iba a cenar más tarde en su casa. Fue muy raro para mí. Cuando lo miré al nene, vi que tenía un rasguño grande entre sus cejas. Estaba muy callado, triste", dijo Carvalho al Departamento de Policía de Orlando (OPD, por su sigla en inglés).

Según relató la camarera, además de la herida, el menor tenía moretones. Ante esta situación decidió escribir "¿estás bien?" en un papel y se la hizo leer al niño de manera disimulada, quien asintió con la cabeza. Como esa respuesta no convenció a la trabajadora, redactó "¿Necesitás ayuda?" en una servilleta y después se la mostró al chico, por detrás de la espalda de sus papás: en esta oportunidad, volvió a asentir.

Entonces, Carvalho llamó al 911. Minutos más tarde, los oficiales llegaron al lugar para encargarse del caso. La policía llevó al joven a un hospital: los médicos constataron que había moretones en su cara, lóbulos de las orejas y brazos. También estaba 9 kilos por debajo del peso normal, explicó la detective Erin Lawler a los medios locales.

La víctima, según consignó el diario Orlando Sentinel, reveló a las autoridades que había sido atado por los tobillos y el cuello y colgado boca abajo de una puerta en su hogar. También, declaró que su padre lo golpeó con los puños cerrados, con una escoba de madera y un rascador de espalda. Por último, manifestó que había sido esposado y atado a una carretilla.

"Maltrato, digo a la ligera... fue una tortura", expresó Lawler en relación con lo que vivió el menor. El papá del niño, de 34 años, resultó detenido bajo cargos de maltrato y negligencia infantil. En tanto, la mamá fue arrestada una semana más tarde y acusada de negligencia infantil.

La hermana del joven, de cuatro años, no "parece haber sufrido maltrato", aseguró Lawler. Ambos menores fueron asistidos por el Departamento de Niños y Familias de Florida.

"Ese niño estaba destinado a ser asesinado. Así de graves eran las heridas. Así de horrible era el recuerdo del maltrato que el nene compartió con nosotros", comentó el Jefe de la OPD, Orlando Rolón, según citó el medio Orlando Sentinel.

Carvalho fue felicitada por las autoridades y reconocida como una "heroína" en las redes sociales. Los usuarios llevaron adelante una campaña en el sitio GoFoundMe para donarle dinero: ya juntaron más de US$25.000. En la misma sintonía, hicieron otra iniciativa con el objetivo de juntar plata para el chicoy su hermana.

Con información de AP.