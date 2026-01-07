Un mexicano reveló la verdad sobre el petróleo en Texas: 12 horas por día, clima extremo y cuánto pagan sin experiencia

Raúl Iván Ruiz, un joven mexicano, describió en un video su experiencia laboral durante un año y medio en distintos sectores petroleros en Texas, EE.UU. En la grabación detalló las funciones que cumplía, la extensión de las jornadas y de cuánto eran los pagos por hora.

Cómo consiguió su primer empleo el sector petrolero

Según contó Ruiz en el video, al salir de la escuela, a los 18 años presentó solicitudes laborales en distintas compañías del sector petrolero.

El joven indicó que la búsqueda fue difícil porque le faltaba experiencia y “no tenía contactos ni parientes cercanos que trabajaran en el rubro”. De acuerdo con su relato, fue hasta después de dos meses que recibió una oferta para instalar mangueras llamadas “leaflet”.

El mexicano aceptó ese puesto con una paga de 15 dólares por hora, el mismo monto que ganaba como cocinero. La decisión de decir que sí estuvo motivada por el deseo de adquirir experiencia, ya que “ninguna compañía le quería dar trabajo”.

Según explicó, la tarea consistía en “tirar, acomodar y conectar las mangueras por kilómetros”. Ruiz también precisó la extensión de la jornada: “Se trabajaban 12 horas diarias y una hora de lonche (almuerzo)”, afirmó.

Una semana después de haber iniciado, otra empresa lo contactó con una oferta mejor remunerada.

Durante los primeros meses trabajó en pozos de agua y sistemas de extracción Captura de raul_ivan_022

Paso a paso: logró subir en sus trabajos relacionados con el petróleo

El latino compartió que la nueva compañía era de mayor tamaño y contaba con varios sectores. Sin embargo, él no podía elegir el tipo de trabajo que quería hacer.

Durante los primeros cuatro meses trabajó en norias de agua. Es decir, pozos o sistemas de extracción. Allí instalaba tuberías de hierro con grúas de 10,16 o 30,48 centímetros de diámetro hasta 6096 metros de profundidad, en función de lo que demandaba el pozo.

Más tarde pasó por un mes al sector de “pit liners”. Al describir esa etapa, afirmó: “Este trabajo es de los más pesados”. La tarea consistía en colocar grandes plásticos sobre la tierra y formar piletas utilizadas para almacenar distintos líquidos de las perforadoras.

Luego, el trabajador mexicano fue trasladado al área de PolyPipe, donde permaneció más de un año. “Fue el mejor de los cuatro y en el que aprendí más”.

Ruiz explicó que allí instalaba y movía tuberías plásticas, realizaba excavaciones, fusionaba caños con calor, reparaba fugas, hacía mantenimiento y reubicaba líneas cuando se desplazaban las plataformas.

Su mejor remuneración en la industria petrolera

El trabajador señaló que el mayor pago que recibió fue de US$19,50 por hora. Según explicó, en este tipo de empleos “sin experiencia puedes ganar US$18 la hora y con el tiempo hasta US$25”.

A su vez, sostuvo que el ingreso mensual dependía de la cantidad de tiempo trabajado: “Por quincena puedes hacer hasta 140 horas”, afirmó.

El joven explicó que la tarea consistía en instalar mangueras a lo largo de varios kilómetros Captura de raul_ivan_022

La carga de trabajo en el sector petrolero de Texas

Según dijo Ruiz, trabajaba todos los días y tenía un solo fin de semana libre por quincena. El mexicano ingresaba habitualmente a las 6 y no tenía un horario fijo de salida. “Podía salir a las 7 hs, a las 9 hs o incluso trabajar toda la noche”.

También mencionó las condiciones del entorno laboral. “Se trabaja sin importar el clima o las tormentas de arena que hay en Midland”, dijo.

Para finalizar, el latino enfatizó que este tipo de empleo no es para cualquier persona. Al evaluar su experiencia personal, expresó: “Lo pesado no es tanto el trabajo abajo, sino el tiempo que hay que dedicarle”, dijo.

Y cerró: “Estos trabajos deben ser temporales, porque lo más valioso que tenemos es el tiempo”.