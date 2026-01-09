Dio a luz un bebé sin saber que estaba embarazada: el sorprendente caso de una mujer en Illinois

Una residente de Zion, Melanie Smith, se sorprendió al llegar durante la madrugada del 25 de diciembre de 2025 a un hospital del norte de Illinois y enterarse de una noticia que no esperaba y para la que aún no se sentía preparada: estaba por dar a luz.

No sabía que estaba embarazada en Illinois

La mujer se trasladó a un centro médico durante la madrugada y, al ser examinada, los médicos le comunicaron que tenía nueve meses de embarazo, informó NBC Chicago.

El padre definió el nacimiento como un “milagro de Navidad” y el mejor regalo inesperado NBC Chicago

Smith, de 28 años, entró en trabajo de parto de urgencia en un hospital de Waukegan y luego fue trasladada al Northwestern Lake Forest Hospital.

La protagonista de la historia contó que, al recibir el diagnóstico, lo rechazó de inmediato y pensó que se trataba de una broma propia de Navidad.

Según relató, su incredulidad estuvo marcada por la convicción de que “no podía quedar embarazada”, ya que con anterioridad le habían asegurado que no podía tener hijos.

La razón por la que no sabía que estaba embarazada

Smith explicó que su ciclo menstrual es irregular y que por eso no se alarmó. A su vez, señaló que no tuvo síntomas habituales asociados con el embarazo: “Tuve algunos dolores leves de espalda, pero ninguno de los síntomas tradicionales”, indicó.

El bebé, Vincent, nació en buen estado de salud y pesó ocho libras (3,63 kilogramos). Según informó NBC Chicago, el caso corresponde a un “embarazo críptico”. Estudios señalan que este tipo de gestaciones son poco frecuentes y se registran en aproximadamente uno de cada 2500 casos.

¿Cómo reaccionó el esposo de la joven?

Según relató la ahora madre, tanto ella como su esposo se sintieron abrumados y asustados al conocer la noticia, en particular por no considerarse preparados en lo económico para afrontar la llegada de un hijo.

Sin embargo, relató que su percepción cambió; “Vi a mi esposo sostener a Vincent por primera vez y pensé: ‘Esto en realidad me está pasando. Ya no puedo renunciar a mi hijo’”.

La mujer agregó que su cónyuge llamó al bebé su “milagro de Navidad” y que dijo que fue el mejor presente “para alguien que realmente odia las sorpresas”.

Por qué algunas personas no se dan cuenta del embarazo

Según el estudio publicado en Medical Hypotheses, en este tipo de embarazos muchos de los signos físicos habituales no aparecen o se presentan de manera muy leve, como las náuseas, la amenorrea (ausencia de menstruación), o el aumento visible del abdomen.

El trabajo explica que esta falta de síntomas no responde, en la mayoría de los casos, a una negación psicológica. La gestación involucra procesos biológicos en los que el feto cumple un rol activo, y no un desarrollo pasivo dentro del cuerpo de la mujer.

Desde ese enfoque, el estudio indica que en el embarazo críptico el organismo reduce los cambios físicos asociados a la gestación. Esa reducción disminuye los costos para la madre, como el gasto de energía o las limitaciones en la movilidad, lo que atenúa las señales corporales que suelen alertar sobre un embarazo en curso.