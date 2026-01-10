Quién es Trisha Paytas, la influencer de California que quiere ser candidata a la Cámara de Representantes

Con varios años de trayectoria en el mundo digital, Trisha Paytas pasó de ser una de las figuras más controvertidas de YouTube a una de las personalidades más influyentes de la cultura pop actual. Tras el éxito de su podcast Just Trish, la creadora de contenido sorprendió a sus seguidores al anunciar sus ambiciones políticas para 2026: quiere postularse como candidata a la Cámara de Representantes de California. Lo que para muchos comenzó como una idea pasajera, cobra fuerza como un proyecto de filantropía y activismo en la legislación estatal.

Trisha Paytas, la influencer que planea postularse al congreso de California

La creadora de contenido Trisha Paytas puso la mira en la política estadounidense. En su reciente video de YouTube, titulado “Manifestaciones 2026”, la influencer de 37 años reveló sus intenciones de buscar un escaño en la Cámara de Representantes por California.

Paytas reside en dicho estado junto a su esposo, Moses Hacmon, y sus tres hijos, y afirmó que “le encantaría postularse” en las próximas elecciones de 2026.

“Lo sé, a mí también me parece una locura. Quiero realmente poder marcar la diferencia porque veo tantas cosas horribles en el mundo, y también aquí en California", expresó la mujer en un video grabado desde el interior de su auto.

Ese mismo día, la influencer también mostró su ambición política a través de su cuenta de TikTok. En un tono más personal, confesó que ya comenzó a investigar en Google los requisitos formales para la candidatura.

Paytas compartió con sus seguidores que la idea de incursionar en el mundo de la política nació cuando se convirtió en madre en 2022, ya que ha percibido que el mundo comienza a “desmoronarse poco a poco”, por lo que intentará hacer un cambio al tomar un rol más activo dentro de la sociedad.

“La idea de ser representante del estado de California me surgió en un sueño, en una visión, por así decirlo. Nunca me consideré una persona política hasta que empecé a tener hijos y me di cuenta de que el mundo podría ser realmente desastroso y distópico para cuando lleguen a la edad adulta”, manifestó en el video.

Los requisitos para postularse al congreso y su propuesta de campaña

El camino al Capitolio exige que Paytas formalice su aspiración antes del 6 de marzo. Esto incluye la presentación de su candidatura y el pago de una tarifa de US$1740, aunque la ley de California permite sustituir este pago mediante la recolección de un número equivalente de firmas de electores, destacó People.

Otra opción es competir como candidata por escrito en las primarias, sin embargo, para avanzar a la boleta final de noviembre, deberá posicionarse como una de las dos opciones más votadas de su distrito.

Trisha Paytas definió una propuesta central para su campaña que consiste en elevar a 25 años la edad mínima para trabajar en la industria del entretenimiento para adultos, un sector que representó el 70% de sus ingresos en 2021 a través de la plataforma de contenido OnlyFans.

La influencer de 37 años buscará elevar a 25 años la edad mínima para trabajar en la industria del entretenimiento para adulto (Instagram/@trishapaytas)

Bajo el lema "California podría ser buena, la influencer busca un sistema más equitativo, aunque su identidad política aún no ha sido definida, pero su historial de seguimiento a grandes figuras políticas ha sido diverso a lo largo de los años.

En 2012, mostró públicamente su apoyo a Mitt Romney, mientras que cuatro años más tarde se inclinó por la candidatura de Donald Trump. Sin embargo, en 2020 dejó de apoyar al actual presidente y dijo que votaría por Joe Biden, destacó SentidoG.

La influencer no especificó a qué partido político se uniría en caso de postularse, pero mientras lo hace, seguirá centrada en su carrera artística, la cual atraviesa un momento dorado tras su debut en Broadway, en la obra Beetlejuice y su confirmación para la tercera temporada de Euphoria (HBO).