México manda dos buques de la Armada a Cuba en medio de la tensión con Estados Unidos

El Gobierno de México envió a Cuba dos embarcaciones de la Armada con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria. La decisión respondió a una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum y fue comunicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con la información oficial, los barcos partieron este domingo desde el puerto de Veracruz con 814 toneladas provisiones destinadas a la población civil de la isla. Las cargas fueron reunidas en terminales administradas por el sistema portuario nacional antes del embarque. El viaje demandará alrededor de cuatro días.

Las provisiones se concentraron en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Veracruz Comunicaco Gobierno de México

“Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma los principios humanistas y la vocación solidaria que lo guían así como su compromiso con la cooperación internacional entre pueblos, sobre todo con quienes en situaciones de emergencia y vulnerabilidad, requieren ayuda humanitaria. Cuba y México somos pueblos hermanos, herederos de una larga historia solidaria que hoy honramos”, sostiene el texto difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En el comunicado del gobierno mexicano se detalla que el buque Papaloapan transporta cerca de 536 toneladas de productos de primera necesidad, entre ellos leche líquida, alimentos cárnicos, galletas, frijoles, arroz, atún, sardinas, aceite vegetal y artículos de higiene personal.

En tanto, el buque Isla Holbox traslada poco más de 277 toneladas de leche en polvo. Las autoridades indicaron además que quedan más de 1500 toneladas de provisiones pendientes para enviar.

Uno de los buques zarpó este domingo a las 8 y el otro lo hizo al mediodía Comunicado Gobierno de México

Las autoridades también aclararon que el Papaloapan zarpó a las 8 y el Isla Holbox lo hizo al mediodía. Los suministros son provenientes de la Región Naval Central.

El Ejecutivo encuadró el operativo dentro de las acciones de cooperación internacional que mantiene con países de América Latina ante situaciones de necesidad, según consignó el comunicado difundido por la cancillería.

En el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores que, previamente, México ha mandado ayuda a distintos países que requirieron apoyo. En ese marco, se menciona el ejemplo de los incendios en California, Estados Unidos, y en Chile, las inundaciones en Texas y distintas tragedias provocadas por desastres naturales en diferentes naciones del continente.

Los dos buques enviados pertenecen a las Fuerzas Armadas de México Comunicado Gobierno de México

Desde la operación “Lanza del Sur”, que incluyó la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro -principal aliado de la Isla- Estados Unidos endureció su cerco sobre Cuba.

En ese marco, cortó el flujo de crudo y la semana pasada firmó un decreto que amenaza con imponer aranceles adicionales a cualquier país que suministre crudo a la isla, y dijo que México, que suministra petróleo a Cuba desde 2023, dejaría de hacerlo.

En consecuencia, Cuba activó medidas de emergencia, entre ellas la semana laboral de cuatro días en las empresas estatales y restricciones en la venta de combustible, para enfrentar la crisis energética.