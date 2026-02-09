El régimen chavista liberó a más de 30 opositores, entre ellos un colaborador de María Corina Machado

CARACAS.– En una jornada cargada de simbolismo y tensión, Venezuela registró un nuevo movimiento en su complejo proceso de transición política. La organización de derechos humanos Foro Penal confirmó la excarcelación de al menos 35 personas detenidas por motivos políticos, la mayoría recluidas en El Helicoide, el mayor centro de detención del país.

Las liberaciones se producen tras la captura de Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense en enero y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina. Desde entonces, el nuevo gobierno impulsa un plan de excarcelaciones bajo presión internacional y con el objetivo declarado de promover una “reconciliación nacional”.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa fue uno de los nombres más emblemáticos entre los 35 liberados este domingo PEDRO MATTEY� - AFP�

Entre los liberados destaca el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, uno de los referentes más visibles del antichavismo en los últimos años. Tras más de ocho meses detenido —y más de un año en la clandestinidad previa— salió pasado el mediodía.

Minutos después, el propio dirigente publicó un video y dijo: “Aquí estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar del presente y futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”.

Guanipa había sido arrestado el 23 de mayo de 2024 en medio de un operativo oficial contra un supuesto plan para “boicotear” elecciones regionales.

El entonces ministro del Interior, Diosdado Cabello, lo acusó de “terrorista”.

La liberación de Guanipa marca un giro simbólico en la transición post-Maduro PEDRO MATTEY� - AFP�

Su última aparición pública había sido el 9 de enero de 2025, junto a María Corina Machado, en una protesta para defender el triunfo de Edmundo González Urrutia.

Junto a él recuperaron la libertad el abogado Perkins Rocha, coordinador legal de Vente Venezuela y figura del comando de campaña de Machado, y el exconcejal Jesús Armas.

Rocha había sido detenido en agosto de 2024 por hombres encapuchados, acusado de terrorismo y traición a la patria tras cuestionar los resultados presidenciales.

Jesús Armas fue detenido el Día Internacional de los Derechos Humanos y pasó una semana desaparecido Cristian Hernandez� - AP�

Armas, arrestado el 10 de diciembre de 2024 —Día Internacional de los Derechos Humanos—, pasó una semana en desaparición forzada antes de que se confirmara su paradero.

También fue excarcelada María Oropeza, dirigente que había alcanzado notoriedad internacional al transmitir en vivo el momento en que agentes de inteligencia derribaban la puerta de su casa para detenerla.

Según reportes de Efecto Cocuyo, las excarcelaciones comenzaron a concretarse durante la madrugada y se extendieron durante todo el domingo en distintas sedes policiales, bajo fuerte despliegue de seguridad. El medio señaló además que familiares aguardaron durante horas en las inmediaciones de El Helicoide sin información oficial precisa.

Más de 600 personas siguen detenidas por razones políticas, según registros independientes Cristian Hernandez� - AP�

El proceso forma parte de un plan anunciado por Delcy Rodríguez el 8 de enero. La mandataria impulsa una Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional el 5 de febrero.

El proyecto contempla delitos como “traición a la patria” e “instigación al odio”, figuras ampliamente utilizadas en los últimos años contra dirigentes opositores.

En un gesto inusual, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pidió perdón durante el debate legislativo a los presos políticos encarcelados en las casi tres décadas de gobiernos chavistas y prometió que “todos” los restantes serían liberados una vez sancionada la norma.

En ese contexto, el dirigente opositor Edmundo González Urrutia tomó distancia del enfoque oficial. “La excarcelación de varios presos políticos ocurrida hoy no requirió una ley para producirse. Me alegra que estén fuera de esos calabozos donde nunca debieron haber pasado. La libertad personal no es una concesión ni una medida excepcional, es un derecho fundamental”, sostuvo.

Jesús Armas fue detenido el Día Internacional de los Derechos Humanos y pasó una semana desaparecido Cristian Hernandez� - AP�

González advirtió además que las medidas no implican una normalización plena: “Estas excarcelaciones no equivalen a libertad plena. Mientras las causas sigan abiertas y persistan medidas restrictivas, amenazas o vigilancia, la persecución continúa. La justicia no se satisface con salidas parciales ni condicionadas”.

Y concluyó: “Seguimos exigiendo la libertad plena e inmediata de todas las personas presas por razones políticas y el cierre definitivo de los procesos arbitrarios”.

El optimismo es cauteloso. Aunque el gobierno asegura haber liberado a casi 900 reclusos desde diciembre de 2024, Foro Penal solo ha verificado unas 350 excarcelaciones desde enero. Según sus registros, todavía permanecen más de 600 presos políticos.

En línea con esa prudencia, Efecto Cocuyo subrayó que organizaciones civiles temen que la nueva ley deje amplios márgenes de discrecionalidad judicial, lo que permitiría mantener detenidas a personas consideradas “peligrosas” por el aparato estatal.

Guanipa, aliado político de María Corina Machado, salió de El Helicoide en medio de un fuerte despliegue de seguridad PEDRO MATTEY� - AFP�

Desde el exterior, la oposición sigue el proceso con atención. María Corina Machado, tras reunirse recientemente con Donald Trump en Estados Unidos, celebró las liberaciones con un mensaje breve: “¡¡Vamos por la libertad de Venezuela!!”. La dirigente sostiene que una transferencia real de poder y nuevas elecciones podrían concretarse en un plazo de nueve a diez meses.

Mientras distintas figuras emblemáticas son liberadas, la sociedad venezolana observa. La transición encabezada por Delcy Rodríguez —marcada por la reanudación de vínculos con Washington y la negociación sobre el control petrolero— tiene en la libertad de los presos políticos su carta más visible para legitimar el nuevo escenario post-Maduro.

El interrogante es si estas excarcelaciones representan el inicio de una apertura estructural o apenas un movimiento táctico en un tablero que todavía permanece inestable.

Agencias AP y Reuters