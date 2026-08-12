Millones de personas se preparan en Europa para el primer eclipse solar total del siglo

MADRID.– Millones de europeos y aficionados de distintas partes del mundo se congregan este miércoles en Islandia, Groenlandia y el norte de España para observar el primer eclipse solar total visible en Europa en 27 años, en medio de un fuerte operativo de seguridad y de las advertencias de las autoridades españolas por el elevado riesgo de incendios asociado a la ola de calor.

La totalidad —el momento en que la Luna cubre por completo el disco solar— durará menos de dos minutos y medio, con su punto máximo frente a la costa oeste de Islandia. Cuando el fenómeno alcance una pequeña franja de Portugal y luego España, esa fase se reducirá a cerca de un minuto. El recorrido concluirá sobre el Mediterráneo.

Fuera de esa estrecha franja diagonal —que en principio dejará afuera a Madrid y Barcelona— el eclipse será parcial. Así ocurrirá también en zonas de Francia, Canadá, África Occidental y Estados Unidos.

Un investigador realiza los preparativos para la transmisión del eclipse solar total, en el pueblo abandonado de Villalibado, cerca de Burgos, en el norte de España CESAR MANSO - AFP

Las autoridades españolas estimaban la llegada de hasta seis millones de visitantes, en su mayoría concentrados en zonas rurales situadas dentro de la trayectoria del eclipse, desde las islas Baleares hasta el norte del país, según señaló Juan Cruz, secretario de Estado de Ciencia.

“Espero que después haya una generación de niñas que decidan hacerse astrónomas y astrofísicas (...). Es una situación muy peculiar”, agregó el funcionario.

Una oportunidad para España

La inusual sensación que se produce cuando el día se transforma brevemente en una suerte de crepúsculo, mientras algunos animales enmudecen y la Luna se interpone directamente entre la Tierra y el Sol, fue interpretada durante siglos como un presagio, una batalla cósmica o una manifestación del poder divino.

Hoy, en cambio, España busca convertir el fenómeno en una oportunidad turística para promocionar regiones menos visitadas y descongestionar sus destinos de playa más concurridos. Al mismo tiempo, las autoridades desplegaron un amplio operativo policial y una campaña de prevención ante el elevado riesgo de incendios.

Un eclipse solar total se observa desde Arlington, Texas Julio Cortez - AP

Según estimaciones del Ministerio de Economía, el eclipse podría aportar unos 400 millones de dólares a la economía española.

El Ministerio del Interior, en tanto, habilitó 350 puntos oficiales de observación en distintos puntos del país, varios de ellos ubicados en la llamada “España vaciada”, como se conoce a las áreas rurales y escasamente pobladas del interior. Al mismo tiempo, restringió o limitó el acceso a otros 123 lugares por las condiciones ambientales o por la existencia de obstáculos que podrían complicar una eventual evacuación.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó que se desplegaron 25.000 agentes de policía para garantizar la seguridad durante la observación del eclipse, además de cerca de 100 aviones y helicópteros.

Personas se reúnen para observar el atardecer en el mirador de “El Rayo Verde”, en Cantabria CESAR MANSO - AFP

El funcionario pidió a la población que siguiera el fenómeno desde los puntos habilitados y respetara las restricciones establecidas en torno a algunos parques y zonas sensibles. “No olvidemos que el riesgo de incendio es muy alto; con estas temperaturas, los riesgos son extremos”, advirtió.

Hace apenas unas semanas, el incendio forestal más destructivo de la historia reciente de España arrasó unos 500 kilómetros cuadrados y obligó a evacuar a decenas de miles de personas en Ávila, en el centro del país. Otros focos de menor magnitud seguían activos en distintas zonas del sur y del centro.

Además, gran parte de España permanecerá bajo alerta por altas temperaturas, con máximas que podrían superar los 35°C. La agencia meteorológica AEMET prevé esas condiciones en varias de las regiones atravesadas por la franja de totalidad.

El sol se pone sobre el mar Cantábrico, visto desde el mirador de “El Rayo Verde”, en San Vicente de la Barquera, en la provincia de Cantabria, en el norte de España CESAR MANSO - AFP

La última vez que la península ibérica fue testigo de un eclipse solar total fue en 1912. Está previsto que otro fenómeno similar tenga lugar el 2 de agosto de 2027, seguido por un eclipse anular en enero de 2028, una secuencia conocida como el “trío de eclipses ibéricos”.

Fiebre por el eclipse en Islandia

En Reikiavik, la capital de Islandia, las gafas especiales para observar el eclipse llevan días agotadas. El país, de unos 400.000 habitantes, espera recibir hasta 80.000 visitantes.

Las habitaciones en la capital islandesa llegaron a costar más de 1000 dólares en promedio para la noche del miércoles, mientras el país se prepara para su primer eclipse total de Sol desde 1954 y el primero visible desde Reikiavik desde junio de 1433.

Gafas para observar el eclipse solar se exhiben a la venta en un local del mercado Old Spitalfields, en el este de Londres HENRY NICHOLLS - AFP

La estrecha franja de oscuridad total alcanzará la costa occidental de Islandia alrededor de las 17.44 hora local —14.44 en la Argentina—, antes de que la sombra de la Luna avance hacia el este.

La totalidad durará hasta 2 minutos y 13 segundos en el extremo occidental, aunque en la mayoría de las ciudades el período de oscuridad será más breve. Las autoridades advirtieron sobre posibles congestiones y recomendaron llegar con anticipación a los puntos de observación.

La cantante Björk tenía previsto participar como DJ en un evento dedicado al eclipse al sur de Reikiavik.

Clientes hacen fila frente a una óptica especializada en optometría conductual para comprar gafas para observar el eclipse solar, en París LOU BENOIST - AFP

La NASA también desplegará un avión WB-57 de gran altitud desde Islandia para seguir la sombra de la Luna. Además, equipos financiados por la agencia lanzarán globos con el objetivo de estudiar cómo la caída repentina de la luz y la temperatura afecta a las capas inferiores de la atmósfera.

El fenómeno ofrecerá asimismo una oportunidad excepcional para observar la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol, y avanzar en el estudio de los vientos solares y del campo magnético de la estrella.

“Qué genial”, dijo Krista Kern, una visitante de Estados Unidos, quien describió la totalidad como una experiencia que se percibe “con todo el cuerpo”, aunque admitió que le preocupaban las condiciones meteorológicas.

Dos personas muestran tarjetas de proyección para observar el eclipse de manera indirecta, en el pueblo abandonado de Villalibado, cerca de Burgos, en el norte de España CESAR MANSO - AFP

Y esa era justamente la principal incógnita. El miércoles, el cielo sobre buena parte de Islandia permanecía cubierto y la Oficina Meteorológica local pronosticaba nubes y lluvias en gran parte de la trayectoria, con mayores posibilidades de claros en el noroeste.

Los cazadores de eclipses

Además de los curiosos, el fenómeno atrae a los llamados “cazadores de eclipses”, aficionados que recorren el mundo para ubicarse dentro de la franja de totalidad cada vez que ocurre uno de estos eventos.

Gordon Telepun, cirujano plástico jubilado y astrónomo aficionado de Estados Unidos, fotografió seis eclipses totales y esta vez eligió observarlo desde Mallorca. Según explicó, España reúne varias condiciones ideales para este tipo de viajeros.

Christopher Foerster, responsable de un local de telescopios en el barrio berlinés de Lichtenrade, muestra cómo usar correctamente las gafas para observar un eclipse solar Manuel Genolet - dpa DPA

“Tiene condiciones meteorológicas bastante razonables en agosto, una duración de totalidad decente, de más de un minuto y medio, y es fácil llegar”, señaló.

Mientras tanto, en el este de Groenlandia, Sverre Rudd, capitán del MS Spitsbergen, navegaba por las aguas de Rypefjord con el objetivo de encontrar el punto exacto desde el que sus 126 pasajeros pudieran observar el fenómeno.

Durante toda la jornada, los viajeros se acercaron a preguntarle si había elegido bien la ubicación. En este caso, una sola nube podría arruinarlo todo.

“Haré todo lo posible”, dijo Rudd a AP. “Sacaré mis poderes de Superman”, bromeó.

Agencias AP, AFP y Reuters