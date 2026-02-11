Mueren al menos 10 personas en un tiroteo en una escuela y una casa en el oeste de Canadá

Al menos 10 personas murieron y 25 resultaron heridas en un tiroteo en la provincia Columbia Británica, en el oeste de Canadá.

El tiroteo ocurrió en Tumbler Ridge, un municipio en las faldas de las Montañas Rocosas con una población de menos de 2400 habitantes.

Según informó la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), un individuo que se cree que era el atacante se encuentra entre los fallecidos. Aparentemente se habría suicidado.

Seis víctimas fueron halladas en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge. Una séptima falleció camino al hospital.

Dos más fueron halladas muertas en una residencia cercana a la escuela.

La policía recibió un reporte de un tirador activo a las 13.20 hora local.

En una rueda de prensa virtual, el superintendente jefe de la RCMP, Ken Floyd, afirmó que es demasiado pronto para saber si aumentará el número de muertos.

“La escena fue muy dramática y varias víctimas aún reciben atención médica”, dijo Floyd.

También señaló que es demasiado pronto para identificar la conexión entre la escuela y la casa donde fueron encontrados los fallecidos y heridos.

“Creemos que están conectadas, pero no estamos en condiciones de asegurarlo con certeza en este momento, ni cuál podría ser esa conexión”.

En estos momentos tampoco se sabe cuántas de las víctimas eran niños.

Floyd también confirmó que el sospechoso encontrado muerto en la escuela es la misma persona que la policía describió en una alerta enviada a los teléfonos de los residentes locales.

Según medios canadienses, la alerta describía al sospechoso como una mujer con vestido y cabello castaño.

Las autoridades afirman que conocen la identidad del agresor, pero hasta ahora no han revelado públicamente su nombre ni su sexo.

La policía tampoco ha identificado el tipo de arma utilizada en el ataque y la conexión entre la escuela y la residencia tampoco ha sido revelada aún.

Alrededor de 100 estudiantes y personal fueron evacuados de la escuela después de que llegaron los agentes que respondieron a la alerta de un tirador activo.

“El peor tiroteo en la historia de nuestra provincia”

En una rueda de prensa, la ministra de Seguridad Pública y fiscal general, Nina Kriege, afirmó que es el peor tiroteo en la historia de Columbia Británica.

Aseguró que la comunidad dispondrá de todo el apoyo posible en los próximos días y dijo que consejeros de salud mental están en camino para ayudar.

El primer ministro de la provincia, David Eby, pidió por su parte que todos los canadienses arropen con cariño a los habitantes de Tumbler Ridge y a sus familias.

“Esto es algo que tendrá repercusiones durante muchos años” y añadió que la prioridad es cuidar de los habitantes de la comunidad afectada.

“Me uno a los canadienses en el duelo por aquellos cuyas vidas han cambiado irreversiblemente hoy", señaló el primer ministro Mark Carney Renaud Philippe/Bloomberg via Getty Images

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, expresó previamente sus condolencias en X:

“Mis oraciones y más sinceras condolencias están con las familias y amigos que han perdido a seres queridos en estos horribles actos de violencia.

“Me uno a los canadienses en el duelo por aquellos cuyas vidas han cambiado irreversiblemente hoy, y en agradecimiento por el coraje y la abnegación de los primeros intervinientes que arriesgaron sus vidas para proteger a sus conciudadanos.

“Nuestra capacidad para unirnos en momentos de crisis es lo mejor de nuestro país: nuestra empatía, nuestra unidad y nuestra compasión por los demás”.

Y, sengún informó Reuters, Carney habría suspendió un viaje previsto a Alemania tras el tiroteo.

El viaje tenía como destino la Conferencia de Seguridad de Múnich, que suele celebrarse durante varios días y a la que está previsto que asistan más de 60 jefes de Estado y de Gobierno.