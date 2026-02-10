Un nuevo testimonio complica la versión de Trump sobre sus vínculos con el pedófilo Epstein

NUEVA YORK.– La revelación de miles de archivos del Departamento de Justicia sobre el caso de Jeffrey Epstein ha desatado una nueva tormenta política en Washington, sacando a la luz contradicciones profundas en los testimonios de figuras de alto nivel.

Entre los documentos más impactantes se encuentra el resumen de una entrevista del FBI de 2019 con Michael Reiter, exjefe de policía de Palm Beach, quien relató una llamada telefónica crucial realizada por Donald Trump en julio de 2006, apenas se hicieron públicas las primeras acusaciones contra el financiero.

Captura de pantalla de la declaración de Ghislaine Maxwell ante el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes HANDOUT� - HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE�

Según Reiter, Trump fue contundente al afirmar que “todo el mundo sabía” lo que Epstein estaba haciendo y advirtió que su socia, Ghislaine Maxwell, era “malvada”.

Este nuevo testimonio es particularmente relevante al analizar el punto de inflexión que representó el año 2008.

Fue en ese año cuando Jeffrey Epstein se declaró culpable de solicitar prostitución de una menor, un evento que marcó el fin de su impunidad inicial y debería haber servido como una línea roja para sus asociados. Sin embargo, los documentos revelados muestran una cronología de declaraciones que no siempre coinciden con los hechos.

Fotografía sin fecha, perteneciente a la colección personal de Jeffrey Epstein y difundida por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, en la que el expresidente Bill Clinton posa junto al financista y Ghislaine Maxwell HANDOUT - House Oversight Democrats

Mientras que en 2002 Trump describía a Epstein como un “tipo estupendo” con quien compartía el gusto por las “mujeres hermosas... muchas de ellas jóvenes”, para 2006 ya estaba alertando a la policía sobre el comportamiento “asqueroso” del financiero en los círculos de Nueva York.

A pesar de que la culpabilidad de Epstein era de conocimiento público desde ese año, Trump ha mantenido en años recientes que “no tenía idea” de los delitos sexuales cometidos por su antiguo amigo.

Esta postura de “transparencia y honestidad” defendida por la Casa Blanca se ve ahora cuestionada por los archivos del FBI, que sugieren que el conocimiento de Trump sobre las actividades de Epstein era mucho más temprano y detallado de lo que ha admitido ante la prensa en la última década.

El impacto de estas revelaciones se extiende también al gabinete de Trump. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, se encuentra en el centro de la polémica debido a documentos que contradicen sus afirmaciones previas de haber cortado vínculos con Epstein tras un incidente desagradable en 2005.

Fotografía sin fecha difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la que aparecen Jeffrey Epstein y su asociada Ghislaine Maxwell, en un lugar no identificado. HANDOUT - US DEPARTMENT OF JUSTICE

A pesar de que Epstein ya era un delincuente sexual convicto tras su declaración de culpabilidad en 2008, correos electrónicos sugieren que Lutnick visitó la isla privada de Epstein en 2012 para un almuerzo familiar.

Lutnick ha intentado minimizar este encuentro ante el Senado, alegando que solo se reunió con él tres veces en 14 años y que la visita a la isla fue casual, ya que se encontraba en un barco cercano.

Sin embargo, la presión política ha aumentado considerablemente. Legisladores de ambos partidos han comenzado a cuestionar la permanencia de Lutnick en su cargo, argumentando que sus declaraciones bajo juramento de 2005 —donde prometió no volver a ver a Epstein— fueron violadas por el encuentro de 2012.

Incluso figuras republicanas como el representante Tom Massie han sugerido que la renuncia de Lutnick sería lo mejor para la administración, dada la carga política que representa el escándalo.

Ilustración fotográfica que muestra parte de un nuevo lote de archivos difundidos por el gobierno de Estados Unidos en relación con Jeffrey Epstein STAFF - AFP

Por otro lado, los documentos también revelan discrepancias sobre el fin de la relación entre Trump y Epstein en su club Mar-a-Lago. Aunque la versión oficial es que Trump expulsó a Epstein por ser un “depravado”, otros archivos citan a los propios abogados de Epstein afirmando que nunca se le pidió que abandonara el club y que seguía siendo un invitado bienvenido.

Esta falta de coherencia, sumada a los comentarios de Trump en 2020 deseándole “lo mejor” a Ghislaine Maxwell tras su arresto, refuerza la imagen de una relación compleja y cuyas ramificaciones siguen emergiendo a pesar de los años transcurridos desde la condena de 2008. La crisis actual subraya que, lejos de cerrarse, el caso Epstein continúa siendo una fuente de inestabilidad para el círculo cercano del presidente.

Agencia AFP y diario The New York Times