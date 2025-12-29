Murieron tres esquiadores tras una fuerte avalancha en el norte de España

PANTICOSA, España.– Un trágico accidente ocurrió este lunes en el Pirineo de Huesca, al norte de España, cerca de la frontera con Francia.

Un alud de nieve de grandes proporciones en el pico Tablato, situado en las cercanías del Balneario de Panticosa, provocó la muerte de tres personas y dejó a otra herida con síntomas de hipotermia.

Cara oeste del Pico Tablato, Balneario de Panticosa,

El grupo de afectados estaba compuesto por seis montañistas que realizaban esquí de montaña en una zona muy frecuentada por los amantes de este deporte debido a su pendiente de mil metros.

El hecho ocurrió en la cara oeste del pico, a una altitud de entre 2600 y 2700 metros sobre el nivel del mar. Según los informes técnicos del gobierno de Aragón, la causa del siniestro fue la rotura de una placa de nieve que arrastró a los esquiadores.

Un típico paisaje de los pirineos españoles en invierno Twitter

A pesar de la magnitud de la avalancha, la nieve no cubrió por completo a la mayoría de los integrantes del grupo, con la excepción de un deportista que quedó semienterrado. No obstante, los fallecidos presentaban múltiples heridas a consecuencia de los golpes que sufrieron durante el trayecto del arrastre.

La alerta a los servicios de emergencia se produjo alrededor de las 13 (hora local). Una mujer que se encontraba en las proximidades fue quien dio el aviso tras observar la masa de nieve en movimiento y detectar la presencia de personas que hacían esquí de fondo en las inmediaciones.

De inmediato, la Guardia Civil activó un amplio dispositivo de socorro que incluyó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), la Unidad Aérea con dos helicópteros y un médico para la atención urgente en el lugar de los hechos.

Las autoridades confirmaron que las víctimas mortales son dos hombres y una mujer. Otra mujer, que formaba parte de la expedición, fue rescatada con vida, aunque con un cuadro de hipotermia y lesiones de carácter leve. Los otros dos integrantes del grupo de seis montañeros salieron ilesos del percance y se encuentran en buen estado de salud.

Tres esquiadores murieron en los Pirineos

Respecto a la identidad de los fallecidos, el delegado del gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, pidió cautela y señaló que los nombres se harán públicos una vez que las familias reciban la notificación oficial.

Hasta el momento, solo hay confirmación de que una de las víctimas mortales es originaria del País Vasco, aunque su lugar de residencia aún es desconocida. Los cadáveres permanecen bajo custodia en la zona del accidente a la espera de que el juez dicte la orden para el levantamiento de los cuerpos y su posterior traslado al Instituto Anatómico Forense de Aragón.

Este accidente en el Pirineo generó una profunda conmoción. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, utilizó sus redes sociales para expresar su dolor ante la noticia y anunció la cancelación de su agenda oficial para desplazarse de inmediato a la localidad de Panticosa.

En la misma línea, la candidata del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a la presidencia regional, Pilar Alegría, también suspendió sus actividades previstas con el fin de trasladarse al área donde trabajan los equipos de rescate.

Los pirineos son un escenario deportivo a lo largo de las cuatro estaciones del año ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

El riesgo de aludes en el momento del hecho era de nivel 2 sobre 5, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El pico Tablato es una cumbre muy popular para el esquí de travesía, pero esta avalancha inesperada transformó una jornada de deporte en una catástrofe. Los especialistas del Greim y responsables de la operación comparecieron en el helipuerto de Panticosa para dar detalles sobre las tareas de recuperación, que fueron complejas debido a la ubicación del siniestro.

Esta tragedia recuerda la peligrosidad intrínseca de la alta montaña, incluso en días donde el nivel de alerta no es el más elevado.

La comunidad de Aragón y el mundo del montañismo lloran hoy la pérdida de estos tres deportistas en las cumbres de Huesca. La investigación sobre la placa de nieve que cedió continuará en los próximos días para determinar con exactitud las circunstancias que desencadenaron este fatídico desenlace en el corazón de los Pirineos.

Agencias ANSA, AFP y diario El País