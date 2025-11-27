Murió el entrenador e influencer ruso Dmitry Nuyanzin tras un reto de consumir comida rápida

El entrenador e influencer ruso Dmitry Nuyanzin murió esta semana a los 30 años luego de realizar un reto de obligarse a comer grandes cantidades de comida para demostrar la supuesta eficacia de su programa para bajar de peso.

De acuerdo a lo que publicó el portal británico Daily Mail, su fallecimiento repentino ocurrió mientras dormía en su casa horas después de someterse a un reto de consumir comida rápida en grandes cantidades.

El desafío que se impuso Nuyanzin -oriundo de la ciudad rusa de Orenburgo- había durado varias semanas en lo que él clasificó como reto de “maratón”. Y es que él esperaba que sus clientes se inspiraran a bajar de peso junto a él en un plan nutricional que presuntamente funcionaba a largo plazo a pesar de los atracones.

Nuyanzin documentó su subida de peso en un peligroso desafío Daily Mail

El hombre de 30 años consumía hasta 10.000 calorías por día y planeaba ganar al menos 25 kilos para demostrar lo rápido que podía adelgazar después.

Sin embargo, el canal de TV ruso Ostorozhno Novosti informó que el “corazón del entrenador falló mientras dormía”. Un día antes había cancelado las sesiones de entrenamiento que tenía estipuladas. También le dijo a amigos que se sentía mal y que iba a ver a un médico.

Tres días después, murió y fue enterrado en su ciudad natal.

Nuyanzin documentó su drástico aumento de peso en las redes sociales a sus miles de seguidores en una plataforma rusa. Desayunaba torta y panificados, almorzaba comida chatarra como empanadas y cenaba hamburguesa y pizza. Dijo también comer papas fritas durante todo el día.

El 18 de noviembre reveló que había alcanzado los 105 kilos y que había subido 13 kilos en un mes. En paralelo, desafió a sus seguidores para que aquel que pesara más de 100kg y luego perdiera el 10% de su peso corporal antes del comienzo del año que viene, ganaría 100 libras esterlinas que iba a transferir él mismo.

“Actualmente estoy aumentando de peso para mi curso de pérdida de peso y esta es mi dieta de 10.000 calorías”, dijo a sus seguidores.

Nuyanzin estudió para ser preparador físico en la Escuela de Reserva Olímpica de Oremburgo y en la Universidad Nacional de Fitness de San Petersburgo. Trabajó como entrenador personal de deportistas rusos de élite durante varios años.

El influencer de 30 años estaba casado y no tenía hijos. Había cumplido en 2022 una pena de ocho meses de prisión en una colonia penal rusa por tenencia de drogas antes de regresar a su carrera como entrenador.