Juicio de Cecilia Strzyzowski: definen las penas para el clan Sena

Siguiendo órdenes de Acuña, González fue a la residencia familiar para limpiar y gestionar la donación y traslado de una cama y un colchón manchados con sangre que después se comprobó que era de Cecilia. Ella dijo no saber qué tenían.

Obregón fue a quien llamaron para que chequeara si había un cuerpo en la casa. Confesó durante la investigación que ayudó a descartarlo y relató cómo él y César, a quien definió como un hijo, lo trasladaron hasta la chanchería, en donde lo habrían quemado. Su defensa apeló a la misma estrategia que los Sena y dijo que eran como familia para pedir su inocencia.