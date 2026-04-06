Murió Majid Khademi, el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, tras un ataque de EE.UU e Israel

TEHERÁN (AFP).- Bombardeos de Estados Unidos e Israel mataron el lunes al jefe de inteligencia de los Guardianes de la Revolución de Irán, Majid Khademi. Desde la Fuerza de Defensa israelita indicaron que el militar “trabajó para promover ataques terroristas en todo el mundo y fue responsable de vigilar a los civiles iraníes como parte de la represión del régimen contra las protestas internas”.

“Khademi era uno de los comandantes de mayor rango de la Guardia Revolucionaria Islámica y había acumulado una amplia experiencia a lo largo de muchos años”, detallaron a través de un comunicado.

El mensajes de las fuerzas israelíes tras la muerte de Khademi

La noticia también fue confirmada por los Guardianes de la Revolución iraní en su canal de Telegram: “El general Majid Khademi, el poderoso y formado dirigente de la Organización de Inteligencia del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, murió como mártir en el ataque terrorista criminal del enemigo estadounidense-sionista (...) hoy al amanecer”.

Este lunes, Irán lanzó nuevos ataques contra Israel y los países del Golfo y advirtió de represalias “devastadoras” si el presidente estadounidense, Donald Trump, cumple su amenaza de destruir infraestructuras civiles. Al respecto, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadim, denunció posibles “crímenes de guerra”.

Más de un mes después del inicio de la guerra de Medio Oriente, que causó miles de muertos y sacudió la economía mundial, Teherán volvió a lanzar misiles y drones contra Israel, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. En Israel, los bomberos indicaron este lunes haber hallado a dos personas muertas bajo los escombros de un edificio alcanzado por un misil iraní la víspera en Haifa, en el norte del país.

En la capital iraní, en tanto, una instalación de gas resultó dañada por un ataque, lo que privó de suministro a una parte de la ciudad, según la televisión estatal Irib. La universidad adyacente también sufrió daños. Según los medios iraníes, también se produjeron varios ataques en barrios residenciales de Teherán, donde ocho hospitales tuvieron que ser evacuados.Y en Qom, en el centro del país, cinco personas murieron en un ataque contra un barrio residencial, indicó la agencia Tasnim.

En la capital iraní, en tanto, una instalación de gas resultó dañada por un ataque, lo que privó de suministro a una parte de la ciudad, según la televisión estatal Irib. Sha Dati - XinHua

El mando militar iraní advirtió en un comunicado que “si los ataques contra objetivos civiles continúan, las próximas fases de nuestras operaciones ofensivas y de represalia serán mucho más devastadoras y extensas”.

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