Las secuelas de los recientes bombardeos durante los combates en curso entre Armenia y Azerbaiyán por la región separatista de Nagorno-Karabaj, en la ciudad principal de la región en disputa de Stepanakert Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de octubre de 2020 • 17:20

Profundamente preocupados por la vulnerabilidad de 170.000 vidas armenias de la República de Artsaj, bajo fuego de las fuerzas armadas de Azerbaiyán y mercenarios fundamentalistas auspiciados por Turquía, un grupo de ciudadanos argentinos publicó ayer un documento en el que condena la agresión que encierra la amenaza de una nueva "limpieza étnica", llama a la comunidad internacional a detener el ataque a la "nación armenia" y pide al gobierno argentino que apoye "decididamente el derecho incuestionable de la República de Artsaj de decidir su futuro"

A continuación, el documento emitido ayer titulado "No a otra limpieza étnica en el Cáucaso Sur".

"El 27 de septiembre la República de Azerbaiyán, con el apoyo explícito del gobierno de Turquía, quebró el cese el fuego e inició una nueva guerra contra la población armenia de Artsaj. A consecuencia de ello, hubo muertos tanto civiles como militares y se está produciendo el desplazamiento forzado de refugiados a Armenia.

"Los países agresores, que contrataron mercenarios fundamentalistas, pretenden efectuar una limpieza étnica de los armenios y establecer un régimen autocrático que haga renacer el imperio otomano. La consecuencia directa sería la extensión de la guerra a la República de Armenia y la repetición del genocidio perpetrado entre 1915 y 1923 contra 1.500.000 armenios.

"Conviene recordar que en la República de Artsaj, ubicada en el Cáucaso Sur, conviven desde hace 3000 años unos 170.000 armenios. A partir del surgimiento de la Unión Soviética, la tiranía comunista la obligó a someterse a un régimen colonial bajo el dominio de Azerbaiyán. Extrema pobreza y falta total de respeto a los derechos humanos fueron las herramientas para lograr la destrucción de la cultura milenaria armenia.

"Declarada en 1991 la independencia de Artsaj sobre la base del Derecho a la Libre Determinación de los Pueblos, se estableció una república con un sistema democrático occidental.

"A partir de entonces, los dictadores azeríes Aliyev padre y Aliyev hijo sojuzgaron continuamente a la República de Artsaj con ataques armados y masacres contra la población civil armenia, buscando la destrucción de la república y la vida en libertad.

"En 1994 se firmó un armisticio y el Grupo de Minsk ( Francia , Rusia y los Estados Unidos de América) se comprometió a lograr una solución.

"Este grupo de ciudadanos argentinos:

1. Condenamos la situación que se ha creado y que llevará a una nueva limpieza étnica de la nación armenia a manos de Azerbaiyán y de Turquía.

2. Exhortamos a que la comunidad internacional asuma una activa participación para detener esta agresión a la nación armenia.

3. Exigimos que la República de Turquía se abstenga de intervenir en el conflicto creado y se reanuden las negociaciones para una paz definitiva.

4. Esperamos que el gobierno de la República Argentina apoye decididamente las negociaciones de paz y el derecho incuestionable de la República de Artsaj de decidir su futuro.

"Afirmamos que el derecho a la Libre Determinación debe ser reconocido al pueblo de Artsaj en el marco de los Derechos Republicanos universalmente aceptados".

ABACA, Alejandro; ABADI, Sonia; ABOUD, Carlos; AGUINIS, Marcos; ALTABE, Martha Helia; ALBAMONTE, Alberto Gustavo; ALMAGRO, Juan José; ALTMAN, Daniel E.; ÁLVAREZ MOLINDI, Marta; ÁLVAREZ PRADO, Juan Manuel; ANDAHAZI, Federico; ARGENTO, Alejandro; ARSLANIAN, Manuel; AVOGADRO, Enrique; BALLARINI, Francesco; BAMEULE, Luis; BARIN, Carlos Juan; BARREIRA DELFINO, Eduardo A.; BARUGEL, Ernesto; BERBERIAN, Coco; BENÍTEZ DE CASTRO, Manuel; BERGMAN, Marisa; BERMÚDEZ, Horacio R.; BERSTEIN, Omar; BIANCHI, Carlos Oscar F.; BIQUARD, Carolina; BOMBCHIL, Máximo L; BORDA, Alejandro; BORENSZTEIN Alejandro; BOSSI, Luisa; BOUR, Enrique; BOUR, Juan Luis; BOYADJIAN DE MARUTIAN, Elsa; BRESSO, Julio; BRAUN, Federico; BULLORSKY, Ernesto D.; BUNGE, Diego; CAMERINI, Marcelo; CARIDI, Eduardo; CASULLO, Eduardo; CHAVES, Ana Victoria; CHOPITEA DE FONTÁN BALESTRA, Pompi; COHAN, Alberto; COHEN, Jorge; COHEN AGREST, Diana; CRACOGNA, Dante; CROUSSE, Vivian; DEL VALLE, Luis; DE RIZ, Liliana; DI TELLA, Tamara; DIANA, Sebastián N.; DÍAZ, Carlos; DÍAZ CORTES, Martín; DÍAZ RICCI, Sergio; DUBIANSKY, Fabio; DUJOVNE, Berardo; EFKHANIAN, Antonio; ESTEVES, Elena; ESTEVES, Ricardo; EURNEKIAN, Andrea; EURNEKIAN, Eduardo; EURNEKIAN, Hugo Antranik; EURNEKIAN, Martín Francisco Antranik; EURNEKIAN, Patricia; FARGOSI, Alejandro; FEAL, Dario; FELLER, Eduardo; FERNÁNDEZ DE CINOSI, Liliana Beatriz; FERNÁNDEZ MEIJIDE, Graciela; FERRONATO, Jorge; FIUMARA,Franco; FONTÁNBALESTRA,Carlos; FONTEVECCHIA, Jorge; FRANZONI-MOLDAVSKY, Ada; FREIXAS DE BRAUN, María; FUENSALIDA, Luis; FUNES DE RIOJA,Daniel; GABBI, Adelmo; GAMBIER, Beltrán; GAOS DE FUNES DE RIOJA, Nora Beatriz; GARRIDO CORDOBERA, Lidia; GARZÓN FUNES, Oscar H.; GENTILE, Ana María; GEORGE, David; GOBÉE, Enrique; GREBLOVSKI, Claudia; HALPERIN, David; HERNÁNDEZ, Antonio María; HERRERO, Luis; HERS, Liliana; HIRCH DE DUJOVNE, Silvia; IMAR, Israel; INI, Gloria; IRIGOIN, Jorge; KARAGOZIAN, Aldo; KARAGOZIAN, Leda; KARAGOZIAN, Teddy; KARAGOZLU, Jorge E.; KASSARDJIAN DE MINASSIAN, María Delia; KAVLIN, David; KLEIDERMACHER, Arnoldo; KOGAN, Jorge; KOVADLOFF, Santiago; LLAMAS DE MADARIAGA, Enrique; LAPLACE, Víctor; LAZZARI, Gustavo; LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. P.; LENCOVA, Liuba; LEVI DE WEISS, Myriam Edith; LEVY, Isaac; LEWIN, Gerardo; LITWAK, Martín; LOPEZ GOTTIG, Ricardo; LUCHIA-PUIG, Horacio; LUNA, Darío M.; MACCIONE, María Paula: MALKASSIAN, Roberto; MANDELBAUM, Fanny; MANOUKIAN, Alan; MARUTIAN, Andrés Sergio; MARZOTTO, Paola; MASLATÓN, Carlos; MINASSIAN, María Luciana; MIRA, Carlos; MIZRAJI, Guillermo J.H.; NAHABETIAN, Sergio; NAZARIAN, María Florencia; NERCELLAS, Marta; ODRIOZOLA, Juan M.; OSSONA, Jorge; OSTINI DEL ORTO, Rita PANOSYAN, Many; PANOSYAN, Nurhan; PARODI, Juan Carlos; PATANIAN, Matías; PÉREZ SAN MARTÍN, Silvia; PERINA, Emilio; PESSANA, Denise; PIATELLI, Lucrecia; PICCALUGA de GABBI, Alicia; PODESTÁ, María; POTIGIAN, Martín; RAHOLA, Pilar; RICAGNO, Fabiana; RIO MARCUS, Isabel; ROGGIERO, Javier Pablo; ROITMAN, Horacio; ROSALES, Luis; RÓVERE, Graciela; RUBIO, Lucia; SABSAY, Daniel A.; SACCAL, Rita; SÁENZ QUESADA, María; SAGUIER, Julio; SALMAIN DE EURNEKIAN, Valeria; SALVAT Jorge; SALVOCHEA, Ramiro; SAN MARTINO, Jorge Antonio; SÁNCHEZ ARNAU, Juan Carlos; SANTORO, Daniel; SBARBATI NUDELMAN, Norma; SCAGLIA, Juan Pablo; SCHIRINIAN, Ana Cristina; SCHIRINIAN, Carolina; SCHMIDBERG, Eduardo; SCHROTT, Rosa; SCHVINDLERMAN, Julián; SCLAUZERO, Néstor; SEBA, Alejandro; SEBESS, Susana; SEGRE OVAZZA, Stefano; SIGAL, Jorge; SOLDATI, Santiago; SPADAFORA, Rómulo; SPERLING, Diana; STALMAN, David; STEUERMANN, Miguel; SUÁREZ, Sergio Pablo; SZAMES, Laura; TAGTACHIAN, Magda; TARAK, Pedro; TENEMBAUM, Baruj; TON, Walter; VAISER, Lidia; VARTPARONIAN, Jorge; VEGA, Gerardo E.; VERA, Lucas; VICENTE, Alicia L.; WANG, Diana; WEISS, Gustavo; WERTHEIN, Adrián; WIÑAZKI, Miguel; WOLFF, Martha; WOLFF, Waldo; WUST, Graciela C.; YORGHANJIAN, Laura; ZUCHOVICKI, Claudio.

Conforme a los criterios de Más información