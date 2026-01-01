Tragedia de Año Nuevo en Suiza: qué se sabe del origen del fuego y por qué fue tan letal

CRANS-MONTANA, Suiza.– Suiza comenzó el año de la peor manera con un incendio en un abarrotado bar en un centro de esquí alpino que dejó alrededor de 40 personas muertas y otras 115 heridas durante una celebración de Año Nuevo.

La estación de Crans-Montana es conocida por ser un centro internacional de esquí y golf. Poco después de que arrancara el año 2026, su conocido bar Le Constellation pasó de ser un lugar de fiesta a ser el escenario de una de las peores tragedias de Suiza.

Periodistas se reúnen frente a la calle donde un incendio arrasó un bar abarrotado durante las celebraciones de Nochevieja en la estación de esquí alpina de Crans-Montana el 1 de enero de 2026 MAXIME SCHMID� - AFP�

Esto es lo que sabemos sobre el mortal incendio:

Qué pasó

El incendio se desató alrededor de la 1.30 del jueves (hora local) en el bar Le Constellation, durante la fiesta de Año Nuevo.

Dos mujeres declararon a la emisora ​​francesa BFMTV que estaban dentro del bar cuando vieron a un camarero levantando a hombros a una compañera que sostenía una vela de bengala encendida dentro de una botella. Las llamas se extendieron y provocaron el derrumbe del techo de madera, según informaron a la emisora. Esa es hasta ahora la principal hipótesis conocida sobre el origen del fuego.

La gente intentó escapar frenéticamente de la discoteca ubicada en el sótano por unas escaleras estrechas y a través de una puerta estrecha, lo que provocó una avalancha de gente, según una de las mujeres.

Un joven presente en el lugar declaró que la gente rompió ventanas para escapar del incendio, y algunos resultaron gravemente heridos. Agregó que vio a unas 20 personas luchando por escapar del humo y las llamas, lo que según él parecía ser una película de terror.

Por qué fue tan letal

Las autoridades suizas denominaron al incendio “embrasement généralisé”, un término francés de extinción de incendios que describe cómo un incendio puede desencadenar la liberación de gases combustibles que pueden encenderse violentamente y causar lo que los bomberos denominarían una descarga eléctrica generalizada o una contracorriente.

Mueren varias personas tras una explosión en un bar de una estación de esquí suiza

Según la agencia de noticias suiza Keystone-SDA, que citó a las autoridades del cantón de Valais, en el bar hubo un “flashover”, un fenómeno altamente peligroso en el que el fuego se propaga repentina y violentamente al interior. El fenómeno provocó una o más explosiones.

El término “flashover” se refiere a la transición repentina de un incendio localizado a un incendio generalizado. “Por ejemplo, un incendio puede iniciarse en un electrodoméstico en una habitación. Si se acumula calor bajo el techo, los gases de combustión se propagan por toda la habitación y la temperatura sube rápidamente a varios cientos de grados. Esto puede provocar la ignición repentina y simultánea de otros materiales combustibles, lo que provoca la rápida propagación de las llamas”, señala Keystone-SDA. En esta situación, la supervivencia es prácticamente imposible y representa un peligro mortal incluso para los bomberos.

Una mujer enciende una vela en memoria de las víctimas del incendio en el bar y salón "Le Constellation", en Crans-Montana, Suiza, el jueves 1 de enero de 2026 ALESSANDRO DELLA VALLE� - KEYSTONE�

Si bien las autoridades indicaron oficialmente que era demasiado pronto para determinar con certeza la causa del incendio, sí descartaron que pudiera tratarse de un ataque.

Dónde fue

Crans-Montana se encuentra en los Alpes suizos, en la parte francófona del cantón de Valais. Se encuentra en una meseta sobre la ciudad de Sierre, a unos 1500 metros sobre el nivel del mar, con vistas a los Alpes del Valais y al monte Weisshorn.

Con pistas de esquí de gran altitud que se elevan a unos 3000 metros, Crans-Montana es uno de los principales escenarios del circuito de la Copa del Mundo de Esquí Alpino. El complejo acogerá a los mejores corredores de descenso masculinos y femeninos, incluyendo a Lindsey Vonn, en sus últimas pruebas antes de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina en febrero.

Rescatistas en el lugar del incendio que arrasó un bar en la lujosa estación de esquí alpina de Crans Montana, el 1 de enero de 2026 MAXIME SCHMID� - AFP�

El club de golf Crans-sur-Sierre, muy cerca del bar, acoge el Masters Europeo cada agosto en un pintoresco campo.

El complejo ha atraído a un gran número de celebridades, entre ellas la estrella de James Bond, Roger Moore, quien vivió allí hasta su muerte en 2017. La modelo Claudia Schiffer, el actor Hugh Grant y el expresidente francés Nicolas Sarkozy también han pasado por allí.

Crans-Montana recibe alrededor de tres millones de visitantes cada año, una cifra muy superior a la de su población local, de 10.500 habitantes.

Entre noviembre de 2023 y octubre de 2024, los viajeros suizos representaron el 66% de las estancias hoteleras, según datos del Comité de Turismo y Congresos de Crans-Montana. Le siguieron los turistas de Francia (7,3%), Italia (3,7%), Gran Bretaña (3,5%), Estados Unidos (2,8%), los países del Golfo (2,4%), Bélgica (2,1%) y Alemania (2%).

Agencias AP, Reuters y ANSA