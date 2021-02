Navalny ante la Justicia: "Putin pasará a la historia como un envenenador"

El lider opositor ruso, Alexei Navalny, en la corte en Moscú Fuente: AFP

MOSCÚ.- El principal opositor del Kremlin, Alexey Navalny, compareció hoy ante un tribunal en Moscú que definirá si va a pasar sus próximos 3 años y medio en prisión, tras ser acusado de violar un control judicial. Sostuvo que el mandatario ruso, Vladimir Putin, "pasará a la historia justamente como un envenenador".

La audiencia se inició con casi media hora de retraso y en medio de una manifestación en favor del acusado en las puertas de la Corte de Distrito, que desembocó en 237 arrestos efectuados por la policía.

"Sobreviví gracias a maravillosas personas: pilotos y médicos. Luego, causé una ofensa todavía más grave porque no me escondí. Y después, sucedió lo peor: participé en la investigación de mi propio envenenamiento. Y demostramos que fue Putin el que cometió el atentado y esto lo hace enojar", declaró Navalny ante el tribunal.

El líder opositor estuvo 5 meses en Alemania recuperándose de un intento de asesinato por envenenamiento con una neurotoxina y responsabiliza al Kremlin. Fue arrestado hace dos semanas inmediatamente después de aterrizar en Moscú, acusado de no cumplir con los términos de libertad condicional en virtud de una sentencia suspendida de 2014 por malversación de fondos, un caso que él desestima por tener motivaciones políticas. Las autoridades penitenciarias buscan reemplazar su sentencia suspendida por una sentencia de 3 años y medio en prisión.

"Ya saben: estaba Alejandro el Libertador o Yaroslav el Sabio. Y tendremos a Vladimir el Envenenador", sostuvo Navalny. Expresó que "hay momentos en los que la ilegalidad y la arbitrariedad son la esencia del sistema político, y esto es terrible. Pero es todavía peor cuando la ilegalidad y la arbitrariedad visten el manto de la fiscal o del Poder Judicial. Y es deber de todos desobedecer estas leyes", afirmó.

Tras esta declaración, el juez lo interrumpió: "No estamos haciendo un mitin ahora, no estamos haciendo política aquí", señaló el magistrado. "Les estoy dando mi opinión, no tengo otra", respondió Navanly.

El lider opositor ruso, Alexei Navalny, habla con su abogada en la corte de Moscú Fuente: AFP

"[Navalny] no tomó el camino de la reforma", mostró una falta de respeto a la ley y fue culpable de "violaciones sistemáticas de las obligaciones impuestas por el tribunal", expresó la fiscal, Yekaterina Frovola.

El político ruso finalizó su discurso con un mensaje a sus seguidores, agradeciendo a los que "luchan y no temen". "Tienen los mismos derechos que ustedes. También somos ciudadanos y demandamos un sistema judicial normal, que se trate con normalidad para poder participar en las elecciones".

El juez aclaró que la sentencia no será necesariamente emitida hoy, día en que se prevé escuchar a todas las partes involucradas.

La esposa de Navalny, Yulia, llegando a la Corte Fuente: AP

Desde su regreso a Rusia, la Justicia multiplicó las acciones contra Navalny y sus aliados políticos, e incluso contra su familia. Varios están bajo arresto domiciliario, encarcelados o procesados desde hace unas semanas. Entre ellos se encuentra su hermano, Oleg Navalny y su principal socia, Lyubov Sobol.

Este viernes, el opositor comparecerá por "difamación" contra un veterano de guerra por haber criticado una campaña publicitaria en favor del Kremlin de la cual era parte. Las sanciones por esta causa podrían ir desde una multa hasta cinco años de prisión.

Se suma otra acusación por fraude, por haber malversado, según las autoridades, donaciones dirigidas a su organización, el Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK). Este delito se penaliza con hasta diez años de detención.

Manifestaciones

Durante las últimas dos semanas, se llevaron a cabo movilizaciones multitudinarias tras el arresto de Navalny en toda Rusia, en las que decenas de miles de personas salieron a la calle para reclamar su liberación. La policía detuvo a más de 5750 personas en las protestas del domingo, incluyendo más de 1900 en la capital, un récord desde la época soviética.

Las imágenes de la represión policial recorrieron el mundo y alarmaron a funcionarios de la Unión Europea. Josep Borrell, jefe de política exterior de la UE, que está previsto que visite Rusia esta semana, criticó los arrestos y el uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes. Recalcó que Rusia debe cumplir sus compromisos internacionales.

"Estamos dispuestos a explicar pacientemente todo, pero no vamos a reaccionar a declaraciones aleccionadoras ni a tomarlas en cuenta", señaló Dmitry Peskov, vocero del Kremlin, respondiendo a las acusaciones de Occidente durante una conferencia telefónica con reporteros.

Agencias AP y TELAM

