El juez Nicola Gratteri, durante un recorrido por Locri, sur de Italia, acompañado por sus guardaespaldas Fuente: AFP

El grupo criminal tuvo una radical transformación en los últimos dos años al instrumentar un nuevo modelo de gestión de sus actividades ilícitas

Elisabetta Piqué SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de diciembre de 2019

ROMA.- Nicola Gratteri vive escoltado desde 1989. Cuenta que no va al cine desde hace treinta años; a la playa, desde hace 25, y que nunca fue a un acto de sus hijos. "Espero que mis hijos lo entiendan, todo tiene un precio. Pero creo que vale la pena", dice Gratteri, magistrado, de 61 años, famoso por estar al frente de la lucha contra la 'Ndrangheta, la mafia calabresa que desde hace varios años ha desplazado a la Cosa Nostra siciliana y se ha vuelto la organización criminal más rica y poderosa del planeta, líder mundial del tráfico de droga y casi invisible para las fuerzas de seguridad y la Justicia.

Gratteri conoce a la mafia calabresa como pocos. "Durante mi carrera me tocó arrestar a varios compañeros de colegio a quienes encontré en veleros cargados con 800 kilos de cocaína... Tuve la suerte de nacer en una familia humilde y honesta, pero sé que podría haber sido, yo también, un capo mafia", aseguró recientemente a un grupo de corresponsales extranjeros, ante quienes destacó la increíble transformación que ha tenido la 'ndrangheta en los últimos dos años. "Se trata de una 'ndrangheta que se nos parece cada vez más", advirtió, al destacar su extraordinaria capacidad de mimetizarse y de volverse "invisible".

La red de los invisibles es justamente el título de su último ensayo, escrito como siempre junto a otro experto en criminalidad organizada, Antonio Nicasio. Allí analizan la 'Ndrangheta 2.0, una mafia cada vez más infiltrada en los centros de poder económico, político y financiero. Y, tal como indicaron a LA NACION, una mafia "presente desde siempre en la Argentina", país que fue meta de inmigración calabresa y hoy es zona de tránsito del narcotráfico y que "para nosotros tiene una importancia estratégica".

"La 'Ndrangheta es cada vez menos violenta, no necesita usar las armas, porque utiliza la corrupción para expandirse e infiltrarse. No recicla dinero, sino que utiliza hombres que reciclan y delega cada vez más, subcontratando aspectos del negocio a mafias menores, como la albanesa o la nigeriana", apuntó Nicasio.

La 'Ndrangheta ya no se ensucia las manos, explicó, sino que tiene hombres invisibles cuya tarea es sellar alianzas estratégicas con el mundo de la política, de la economía y de las instituciones. "La 'Ndrangheta invierte hoy en las islas del Caribe, en la City de Londres, en Malta, en Eslovenia y necesita para ello de profesionales con capacidad mimética que van en busca de paraísos normativos. No disparan, invierten en propiedades inmobiliarias, pizzerías, restaurantes, reciclan y hasta le dan oxígeno a la economía legal", explicó este docente universitario, que, junto a Gratteri, lanzó una alarma. "No hay ningún interés de investigar o combatir este fenómeno de reciclaje de dinero. Y si se sigue a este paso, el poder económico de la 'Ndrangheta se transformará en poder político", advirtió.

Algo que se reflejó este fin de semana en Italia, donde causó clamor la renuncia del presidente de la región de la Valle d'Aosta (en el noroeste del país), Antonio Fosson, exsenador y cirujano, investigado por presunta connivencia con la 'Ndrangheta. De hecho, los capos de la mafia calabresa ya no son como antes. No son los clásicos padrinos, duros y despiadados. "A lo largo de mi carrera hice arrestar a los abuelos y a los padres de los actuales capos. Y eran duros, feroces, hablaban con su silencio, con sus poses. Esto era algo que me daba cierta previsibilidad. No me sorprendía arrestarlos en búnkeres bajo tierra, porque era gente acostumbrada y resignada a una vida dura", contó Gratteri.

Prisioneros modelo

Una vez arrestados y a la hora de recibir condenas durísimas, los capos de 'Ndrangheta recibían el veredicto con rostro impasible; en la cárcel, se convertían en prisioneros modelo: así, conseguían beneficios carcelarios y salían antes de tiempo, destacó el magistrado.

"Pero desde hace unos años los capos de la 'Ndrangheta se nos parecen cada vez más: son menos resistentes al estrés, tienen nuestras mismas debilidades y ya no son duros, no son superhombres, son como nosotros, con la misma falta de escrúpulos y apego al poder y al dinero", afirmó.

En este contexto, Gratteri contó que en el último año y medio en Calabria, donde es procurador de la ciudad de Catanzaro y tiene competencia sobre tres cuartas partes de esa región, se dio un fenómeno nuevo e "inimaginable". Gracias a que cambió íntegramente toda la policía judicial, armó un nuevo equipo y suele recibir todos los días, de 14 a 22, a personas que le cuentan sus dramas, algunos miembros de la 'ndrangheta, hijo de capos mafias, comenzaron a colaborar y a arrepentirse.

"Esto demuestra que los calabreses no son víctimas de la omertá, el silencio mafioso, sino que no saben con quién hablar", subrayó. De hecho, también las mujeres comenzaron a denunciar.

"Son mujeres de mafia que denuncian por amor: mujeres obligadas a un matrimonio combinado porque había que reforzar una dinastía, que de repente se enamoran de otra persona por Facebook, inician un relación y el padre mata a este chico. Y ella, desesperada, va a los carabineros y denuncia al padre, a la madre, a los hermanos, a todos", indicó.

Gratteri también mencionó el caso de Giuseppina Pesce, hija mayor de un conocido clan homónimo, que se convirtió en colaboradora de la Justicia por amor a sus hijos.

Sabía que si no lo hacía, sus hijos se habrían vuelto 'ndranghetistas, traficantes de cocaína, quizás habrían muerto acribillados o habrían terminado en la cárcel.

Para Gratteri, "se trata de cosas revolucionarias". "Puede ser el inicio de una nueva primavera si nosotros, que consideramos estar del lado de la legalidad, seguimos adelante y le damos una mano a esta nueva primavera. Debemos cultivarla", indicó. "Ellos nos dieron una señal. Nosotros hemos entendido que es posible lo que antes considerábamos imposible. Y entonces debemos comprometernos más, ser más determinados, trabajar más".