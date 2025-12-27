Uruguay: un motociclista murió en un choque contra un auto con matrícula argentina

Un motociclista de 44 años murió durante la tarde de este viernes en un trágico accidente en la rambla de la playa Brava, a la altura del cruce con la calle Francisca Fajardo, en Punta del Este, Uruguay, cuando chocó con un auto con matrícula argentina que era conducido por una mujer de 34 años que, tras la secuencia, fue asistida por una unidad de emergencia médica móvil porque presentó una crisis nerviosa.

Según el medio local El País, tras un llamado al servicio de emergencias 911 se dio aviso de un siniestro de tránsito que involucró a un auto y una motocicleta, por lo que la Jefatura de Policía de Maldonado intervino y asistió al lugar inmediatamente. Luego se constató que el hecho ocurrió a las 14.

La muerte del conductor de la moto fue constatada por la unidad de emergencia, que también atendió a la mujer. Al lugar de la escena también asistieron autoridades policiales, un móvil de la seccional décima y Policía Científica.

Trágico accidente en Uruguay

Horas después del accidente comenzó a circular en redes sociales una grabación de una de las cámaras de seguridad del lugar de los hechos, la cual filmó el momento exacto en el que la moto, que venía a alta velocidad, impactó contra el auto de matrícula argentina, que estaba cruzando una calle.

Días atrás ocurrió un incidente similar en Uruguay, en el que un argentino murió en un trágico accidente en la Ruta 2 cuando su camioneta chocó de frente contra un camión. Según reportes policiales, la colisión ocurrió alrededor de las 6 a la altura del kilómetro 202, entre Rodó y Santa Catalina, Departamento de Soriano. La víctima, de 50 años, era oriunda de Concordia, Entre Ríos, y manejaba una Volkswagen Amarok.

En un principio se desconocía la identidad de la víctima, mientras las autoridades policiales trabajaban en eso. Horas más tarde, el diario entrerriano El Once informó que el hombre que murió en el accidente se llamaba Eduardo Gerling y tenía 50 años. Además, era un hombre ampliamente conocido en Concordia y en zonas aledañas.

Según informó Diario Uno Entre Ríos, se trató de una colisión “frontolateral” entre la camioneta del concordiense y un camión de la empresa Mirtrans, dedicada a servicios de almacenaje, logística y pickeo. Las autoridades que tomaron cartas en el asunto definieron al accidente como “muy grave” y sostuvieron que la víctima había sufrido lesiones de consideración.