Nicolás Maduro volvió a adelantar el inicio de la Navidad en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes que volverá a adelantar la Navidad en el país caribeño en un nuevo intento de “fomentar la economía”. La festividad comenzará el 1º de octubre, en vez del mes de diciembre.

La noticia se conoció en declaraciones retransmitidas por la cadena estatal venezolana VTV, donde afirmó que “se aplicará la fórmula de otros años”. “Nos ha ido muy bien: para la economía, la cultura, la alegría, la felicidad”, sumó.

“Vamos a decretar que desde el 1º de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también”, dijo, al tiempo que señaló: “Vamos a defender el derecho a la felicidad”. Según indicó, el objetivo es garantizar “espacios de unión ante las dificultades”.

En medio del aumento de la tensión con Estados Unidos, Maduro describió este año como “bueno y bonito”, un periodo en el que el país logró “rehacerse y reconstruirse” a pesar de las crisis internas y los problemas a nivel internacional.

Maduro ya había adelantado la Navidad en

No es la primera vez que el presidente venezolano adelanta la Navidad a octubre. De hecho, ya lo había hecho en 2024, en 2021, y hace cinco años atrás, en 2020, durante el año de la pandemia.

“Es septiembre y ya huele a Navidad y por eso este año en homenaje al pueblo combativo, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar la Navidad para el 1° de octubre; llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad”, dijo el mandatario frente a los espectadores que lo aplaudían el año pasado. “Arranca la Navidad el 1° de octubre”, precisó meses atrás, al igual que es este año.

Nicolás Maduro anuncia la Navidad en Venezuela

En 2020 anunció el inicio de la fiesta el 15 de octubre como maniobra para desviar la atención pública de los graves problemas que atravesaba el país durante la pandemia.

Al año siguiente, en redes sociales, comunicó la llegada anticipada de la Navidad al Palacio de Miraflores el 4 de octubre. Maduro mostró en un video en X la decoración de luces, árboles y adornos navideños en ese lugar.

“Llegó la navidad empezando en octubre”, dijo, acompañado de su esposa, Cilia Flores. “En Venezuela vamos a tener unas navidades felices, brillantes, llenas de luces y colorido”, concluyó Maduro en un video que publicó en sus redes sociales.

