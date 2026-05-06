Milei compartió un video hecho con IA que simula un partido de fútbol contra figuras del comunismo

El presidente Javier Milei compartió un insólito video este miércoles en sus redes sociales. A través de una historia de Instagram, resubió una publicación hecha con inteligencia artificial que hablaba del “partido del siglo”. Mostraba al mandatario en un equipo con celebridades argentinas, su abogado y un influencer derechista. Del otro lado, se esbozaban personalidades del comunismo.

El video fue compartido durante esta tarde. La descripción del usuario @leonderecha advertía que “próximamente” se sabría más sobre el encuentro deportivo. Enseguida aparecía Milei, mientras de fondo sonaba el Himno Nacional. El mandatario aparecía con una camiseta violeta y, en el centro, la figura de un león, un animal que La Libertad Avanza utiliza como símbolo político.

Luego, el video revelaba otras personalidades en el equipo de Milei, todas presentadas con la camiseta de la selección argentina. Enseguida lo siguió el capitán de la albiceleste, Lionel Messi, el actor Guillermo Francella, el abogado de Milei, Francisco Oneto, y el influencer derechista Agustín Laje. Como entrenadora aparecía Susana Giménez.

Javier Milei y Susana Giménez Presidencia

“Suena el himno comunista de Red Legion”, dice el narrador del video, en referencia al equipo contrario, que viste de rojo y lleva la hoz y el martillo, símbolos adquiridos por el comunismo tras la revolución rusa.

El seleccionado lo integran el dictador cubano Fidel Castro, el primer jefe de gobierno de la Rusia soviética Vladimir Lenin, el expresidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética Iósif Stalin, el dictador venezolano Nicolás Maduro y el expresidente de China Mao Zedong.

Como DT pusieron a una mujer vestida en una burka negra, una vestimenta que cubre cuerpo y cara por completo. El autor del video escribió que se trata de “una mujer desconocida de una cultura machista y misógina que no permite mostrar su rostro”.

En los comentarios de la publicación, @leonderecha señaló que próximamente publicaría el partido. “Spoiler: los rojos hacen trampa. Se viene un 5vs5 legendario”, sumó.

Milei compartió un video hecho con IA que simula un partido de fútbol contra figuras del comunismo

El video de Milei como muñeco Lego por el Día del Trabajador

El pasado 1° de mayo el Presidente había compartido otro video, esta vez por la efeméride. Duraba 35 segundos y usaba una estética basada en bloques de juguete de tipo Lego para representar los principales pilares de la gestión económica.

A través de una figura que recrea su apariencia, el mandatario destacó la reforma laboral, la apertura económica, la baja de la inflación, la reducción en la cantidad de ministerios y el “fin de los piquetes“.

El video publicado por el Presidente para el 1 de mayo

El mensaje presidencial inició con una animación donde el personaje amontona diversos ladrillos con los hitos de su gestión para conformar una estructura que representa la “reconstrucción del país”.

El contenido termina con un saludo directo a sí mismo. “Feliz día al que trabajó para reconstruir este país, un bloque a la vez. Feliz día del trabajador, presidente Milei”, reza el video.