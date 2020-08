El líder de Belarús, Alexander Lukashenko dijo hoy que no habrá una nuevas elecciones presidenciales en el país Fuente: AFP

MINSK.- "Ya celebramos unas elecciones. Hasta que me maten, no habrá otras elecciones". El presidente de Belarús, Alexander Lukashenko, recalcó hoy que no cederá a las presiones para que renuncie a su cargo y descartó la repetición de las elecciones presidenciales, después de que las celebradas el pasado 9 de agosto, en las que obtuvo un sexto mandato, hayan sido rechazadas por la oposición.

"No lograrán jamás que yo haga algo porque me presionan", sostuvo el veterano mandatario durante una visita a la Planta de tractores de Minsk (MZKT, por sus siglas en bielorruso), informó la agencia estatal de noticias BelTa.

Las elecciones "no se celebrarán", ha recalcado, advirtiendo de que si estas se llevaran a cabo no solo dejaría de existir la fábrica sino que "en medio año destruiríamos todo", según recoge la agencia rusa de noticias Sputnik.

"No se puede entregar esta Constitución a nadie, porque tendríamos problemas", ha insistido Lukashenko, que sin embargo se ha mostrado dispuesto a compartir el poder presidencial, "pero no bajo presión" o debido a las protestas callejeras.

Ayer, durante una concentración en Minsk de sus partidarios, el presidente, en el poder desde 1994, había insistido en que no debería haber una repetición electoral, puesto que los bielorrusos ya habían hablado "y no puede haber más de un 80 por ciento de falsificaciones".

Así, había advertido de que aceptar la oferta de nuevas elecciones supondría entrar en un "barrizal del que nunca saldremos". "Quieren destruirnos con esto, quieren debilitarnos", denunció Lukashenko, que aprovechó para criticar a la OTAN.

Las palabras de hoy del mandatario se han producido después de que la principal candidata opositora, se haya ofrecido a ser la "líder nacional" del país durante el periodo de transición que lleve a la celebración de nuevas presidenciales y en medio de la huelga general convocada en rechazo de la reelección del presidente.

Lukashenko se alzó con el 80 por ciento de los votos en los comicios del 9 de agosto, según el resultado oficial, mientras que Tijanovskaya habría obtenido el 10 por ciento.

Sin embargo, la oposición sostiene que en realidad la opositora habría ganado con entre un 70 y un 80 por ciento de los votos. Las manifestaciones que siguieron al anuncio de los resultados se han saldado hasta el momento con al menos un muerto y miles de detenidos.

