“¿No puedo recibirla?”: la defensa de Bolsonaro tras reunirse con una diputada neonazi alemana

BRASILIA.- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, minimizó este jueves el encuentro que sostuvo con una diputada alemana neonazi, nieta de un jerarca del Tercer Reich.

La diputada Beatrix von Storch es nieta de Graf Schwerin von Krosigk, que fue ministro de finanzas de Adolf Hitler. Tras la muerte del líder, ocupó su cargo de canciller por menos de un mes antes de la caída del Tercer Reich en 1945.

“La semana pasada un diputado chileno y una diputada alemana estuvieron visitando la presidencia, los traté bien, conversé, luego sale que la diputada alemana es nieta de un exministro de Hitler”, comentó el mandatario. “La prensa me reventó” por la reunión con ella y su marido, Sven von Storch, dijo Bolsonaro, que tuvo lugar en las oficinas del presidente en el Palacio del Planalto, la sede del gobierno.

Fuera de agenda, Bolsonaro se reunió con la dip. alemana de extrema derecha Beatrix von Storch. Von Storch es una de las líderes de Alternativa para Alemania, y los servicios de ese pais la vigilaron por considerarla amenaza al orden democrático. https://t.co/IN1dHUP0yw — Marcelo Silva de Sousa (@msilvadesousa) July 26, 2021

La parlamentaria divulgó en las redes sociales fotos suyas, junto a su marido y el gobernante brasileño de extrema derecha.

La diputada alemana Beatrix von Storch

“Yo creo que no se puede ver a alguien [tomando en cuenta quién fue su padre] porque muchas veces si alguien hizo algo equivocado no se puede endilgar al otro”, dijo Bolsonaro. “¿Entonces yo no puedo recibir a esa diputada? Ella fue electa democráticamente en Alemania” como candidata del partido Alternativa por Alemania, añadió. “Si yo fuera a ver la ficha de cada uno que quiere ser atendido [por mí] voy a demorar horas para atenderlo”, aseguró.

La congresista alemana también se reunió en San Pablo con el hijo del presidente, el diputado Eduardo Bolsonaro, quien mantiene una intensa agenda de contactos internacionales además de haber sido titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja. “Estamos unidos por los ideales de la defensa de la familia, la protección de las fronteras y la cultura nacional”, posteó Eduardo en las redes sociales luego de verse con Von Storch.

La Confederación Israelita de Brasil divulgó un comunicado en el que afirmó “lamentar la recepción dada a la parlamentaria de Alternativa para Alemania, se trata de un partido extremista, xenófobo, cuyos líderes minimizan las atrocidades nazis y el Holocausto”.

La entidad Judíos por la Democracia señaló por su parte que “el presidente y su hijo se reunieron con una diputada de un partido xenófobo y nazi”.

“Esto es algo que nos asusta no solo como judíos, sino como brasileños”, añadió la organización en un comunicado.

Agencia ANSA

LA NACION