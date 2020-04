El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó que un análisis realizado sobre 3000 personas mostró que casi el 14% presentó anticuerpos para el Covid-19 Fuente: AFP

NUEVA YORK.- Un análisis realizado en Nueva York dejó a la vista que muchos más neoyorquinos contrajeron el coronavirus de los confirmados con pruebas de laboratorio. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó que un análisis realizado sobre 3000 personas mostró que casi el 14% presentó anticuerpos para el Covid-19 , lo que sugirió que 2,7 millones de residentes de todo el estado podrían haber sido infectados.

Cuomo advirtió que los datos eran preliminares y que la muestra de personas analizadas era pequeña. Los participantes fueron reclutados apresuradamente en centros comerciales y supermercados , lo que significa que estaban lo suficientemente sanos como para salir de sus casas.

Sin embargo, el gobernador dijo que saber cuántas personas ya tenían anticuerpos y quienes posiblemente sean inmunes al virus podría ayudar a establecer una política sobre cuándo reabrir partes del estado . "Tendremos una muestra cada vez más grande, pero quiero tener imágenes de qué sucede con esa tasa. ¿Sube, se queda estable, baja? Y realmente puede darnos datos para tomar decisiones ", expresó Cuomo.

Horas antes, la comisionada de Salud de la ciudad de Nueva York afirmó que hasta un millón de personas habrían quedado expuestas al coronavirus. Más de 263.000 personas en la ciudad dieron positivo al virus , "pero eso en realidad, creo yo, es apenas la punta del iceberg"', afirmó la doctora Oxiris Barbot.

En tanto, también indicó que la ciudad le sigue pidiendo a quienes creen que tienen el virus , pero que no están enfermos de gravedad, que se abstengan de solicitar pruebas , razón por la cual se desconoce la cifra real de enfermos. "No me sorprendería que, en estos momentos, haya probablemente un millón de neoyorquinos que hayan quedado expuestos al Covid-19", reflexionó.

Otras 438 personas murieron por el virus en el estado de Nueva York ayer, lo que colocó el total oficial de muertos por arriba de los 15.700 . Ese número no incluye otras 5100 muertes en la ciudad de Nueva York que se cree que fueron causadas por el virus, pero que no tienen una confirmación de pruebas de laboratorio.

Al inicio de la pandemia, los expertos estimaban que hasta la mitad de la población de la ciudad quedaría contagiada del coronavirus . El alcalde Bill de Blasio informó que esa proyección sigue vigente, pero advirtió que es imposible saber dada la falta de un sistema amplio e integral de pruebas de diagnóstico . "Seguimos en medio de gran incertidumbre dada la ausencia de pruebas. Ni siquiera sabemos a ciencia cierta cuándo empezaron a multiplicarse los casos de la enfermedad en la ciudad porque no había pruebas en febrero'', reconoció de Blasio.

