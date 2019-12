Nueva Zelanda: un volcán entró en erupción y provocó al menos 5 muertes

El episodio tuvo lugar pasadas las 14 local frente a las costas de la Isla Norte Crédito: DPA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de diciembre de 2019 • 07:00

WELLINGTON.- Hoy el norte de Nueva Zelanda se vio sorprendido a causa de un volcán, que entró en erupción sin previo aviso y hasta el momento provocó la muerte de al menos cinco personas. Además 20 resultaron heridas y se reportaron varios desaparecidos.

El episodio tuvo lugar pasadas las 14 local frente a las costas de la Isla Norte. Fue allí donde expulsó al aire una columna de cenizas de varios kilómetros de altura.

Según la Policía, fueron rescatadas 23 personas, algunas de ellas al parecer turistas procedentes del crucero Ovation of the Seas, aunque todavía había gente en la isla. Las autoridades advirtieron que podría haber más víctimas. "No estamos seguros del número ni de su estado", dijo el subcomisionado John Tims en una conferencia de prensa y agregó que los socorristas no podían llegar a la isla por los riesgos existentes.

Entre neozelandeses y extranjeros, las autoridades sospechan que podría haber cerca de 50 personas en el lugar. Brad Scott, vulcanólogo de GNS Science, señaló que la erupción era significativa y que la nube de ceniza y vapor había alcanzado los 3660 metros de altura.

El crucero afectado

Ovation of the Seas había zarpado de Sydney la semana pasada, tenía previsto navegar esta noche a la capital neozelandesa, Wellington, pero la compañía dijo que en lugar de eso haría noche en el puerto de Tauranga hasta que se aclarase la situación.

"Mi familia y yo habíamos salido de allí 20 minutos antes, estábamos esperando a nuestro bote a punto de irnos cuando lo vimos. La travesía de vuelta atendiendo a la gente a la que rescató nuestro bote fue indescriptible", dijo en redes sociales Michael Schade, que compartió un video de la erupción.

En la filmación se veía un muro de ceniza y vapor en torno a la isla, y helicópteros dañados y cubiertos de ceniza.

Ante la situación, la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, dijo que viajaría a la región y describió la erupción como "muy considerable". "Todos nuestros pensamientos están con los afectados", aseguró.

La isla White se ubica a unos 50 kilómetros del territorio principal de Nueva Zelanda, al noreste de la localidad de Tauranga, en la isla Norte, una de las dos islas principales del país. Se trata del cono volcánico más activo de la nación, con un 70% del volcán bajo el mar.

Agencias AP y Reuters