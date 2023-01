Occidente refuerza su ayuda a Kiev: entrenamiento en EE.UU. y tanques polacos para Ucrania

escuchar

WASHINGTON.- La coalición internacional que apoya a Kiev en su enfrentamiento con Moscú anunció el refuerzo de la ayuda con el envío de tanques desde Polonia y el entrenamiento de efectivos ucranianos en Estados Unidos en la utilización del sistema de defensa antimisiles Patriot.

El vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, repudió este miércoles esa colaboración y consideró que “no harán más que prolongar el sufrimiento” de los ucranianos.

“Europa, la OTAN y Estados Unidos ya han inyectado decenas de miles de millones de dólares a Ucrania y en entregas de armas”, declaró Peskov a la prensa. ”Fundamentalmente, esas entregas no pueden cambiar y no cambiarán nada (...) Esas entregas no harán más que prolongar el sufrimiento del pueblo ucraniano”, agregó.

El Pentágono informó que alrededor de un centenar de soldados ucranianos viajarán a Fort Sill, en Oklahoma, presumiblemente la próxima semana para empezar a entrenarse en el uso de los Patriot, con lo cual Kiev estará más cerca de obtener la protección contra los continuos ataques con misiles de Rusia.

Ucrania lleva meses solicitando que Estados Unidos le proporcione el sistema de defensa con misiles guiados tierra-aire Patriot porque con ello podría atacar aviones, misiles crucero y misiles balísticos de corto alcance. Durante su visita a Estados Unidos a finales de diciembre, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo que el envío de la batería supondría una diferencia significativa a la hora de reforzar las defensas de Kiev contra la invasión rusa.

El número de ucranianos que acudirán a Fort Sill es aproximadamente el que se necesita para operar una sola batería, y se centrarán en aprender a manejar y a dar mantenimiento a los Patriot, dijo el martes el vocero del Pentágono, el general de la Fuerza Aérea Pat Ryder.

La decisión de Kiev de retirar efectivos del campo de batalla para entrenarse al otro lado del Atlántico es poco habitual, aunque ha enviado fuerzas para un entrenamiento de corta duración en bases europeas para otros sistemas complejos que ha recibido, como el lanzacohetes Himars.

Normalmente, la instrucción de los Patriot puede durar varios meses, pero “cuanto más tiempo estén esos soldados fuera de la línea de combate, menos estarán participando en combate”, explicó Ryder, por lo que el entrenamiento se acortará. La selección de Fort Sill se debe a que ya cuenta con escuelas de entrenamiento de Patriot, según Ryder.

Fabricado por el grupo Raytheon, el MIM-104 Patriot es un sistema de misiles tierra-aire desarrollado inicialmente para interceptar aviones que vuelan a gran altura. Fue modificado en la década de 1980 ante la amenaza de los misiles balísticos tácticos, y se utilizó por primera vez en combate contra los Scuds iraquíes de fabricación rusa en la primera Guerra del Golfo.

Estados Unidos prometió una batería Patriot en diciembre como parte de un paquete de ayuda militar. La semana pasada, Alemania prometió proporcionarle a Ucrania también una batería Patriot.

Tanques polacos

Por su parte Polonia anunció este miércoles que enviará tanque Leopard a Ucrania en el marco de la consolidación de la “coalición internacional” que apoya a Kiev.

Kiev ha estado solicitando vehículos militares pesados como el Leopard 2 de fabricación alemana, lo que representaría un avance significativo en el apoyo occidental a Ucrania.

“Se entregará una compañía de tanques Leopard como parte de la construcción de una coalición”, dijo el presidente Andrzej Duda durante una visita a la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania. “Queremos que sea una coalición internacional”. Una “compañía” consta normalmente de 14 tanques.

Duda dijo que esperaba que los tanques polacos, junto con los de otros países lleguen pronto a Ucrania. En una conferencia con el mandatario polaco, Zelensky dijo que era necesaria una decisión conjunta de varios países, ya que una sola nación no podría proporcionar a Kiev una cantidad suficiente de tanques.

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, afirmó el sábado que Polonia no tenía la intención de enviar tanques Leopard a Ucrania sin la formación de una coalición más amplia.

