¿Qué está pasando con los vuelos en EE.UU.?

escuchar

“Este es un problema nacional, no es solo un problema local”, decía el aeropuerto de Pensilvania a los pasajeros que bajaban de los aviones. Matt DeSarle se encontraba en el de University Park, en State College Pensilvania, mientras esperaba su vuelo. Ahí le llegó el aviso de que todos quedarían en tierra hasta las 9 a.m. ET, compartió CNN. Este fue el caso de miles de viajeros más. La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó suspender los vuelos nacionales en Estados Unidos este miércoles. Desde primera hora, una falla en el sistema dejó a los pilotos, aerolíneas y aeropuertos sin información de seguridad, lo que desató un verdadero caos.

Esta mañana, la FAA levantó la orden de interrupción vigente luego del fallo del sistema de alertas NOTAM, abreviatura para Notice to Air Mission. También comenzaron a reanudarse las operaciones normales de tráfico aéreo. No obstante, algunas compañías aún presentan consecuencias por el cambio de agenda.

La FAA anuncia que las aerolíneas comenzaron a restaurar sus operaciones @FAANews

“Las operaciones normales de tráfico aéreo se están reanudando gradualmente en todo Estados Unidos después de una interrupción nocturna en el sistema de avisos a las misiones aéreas que proporciona información de seguridad a las tripulaciones de vuelo. Se ha levantado la parada en tierra”, compartió la agencia en Twitter.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que no había información sobre la causa de este nuevo apagón, pero puntualizó también que se encontraba en contacto con Pete Buttigieg, secretario de transporte de EE.UU.. En un encuentro con los periodistas al salir de la Casa Blanca, declaro: “Les dije que me informen directamente cuando lo sepan (la causa). Los aviones aún pueden aterrizar con seguridad, solo que ahora mismo no pueden despegar”, citó el medio CNN.

De acuerdo con Airlines for America, la asociación que representa a las aerolíneas estadounidenses, compañías como United Airlines, Delta y American Airlines suspendieron sus vuelos.

Ante la posibilidad de que esta interrupción pudiera deberse a un ciberataque, Biden no precisó mayores detalles: “No lo saben. Lo averiguarán”, añadió. Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, declaró en un comunicado que no había pruebas de que esa fuera la causa.

Karine Jean-Pierre asegura que no hubo evidencia de ciberataque @PressSec

¿Cuántos vuelos se vieron afectados en Estados Unidos?

De acuerdo con el monitoreo de FlightAware, hubo más de 4000 nacionales retrasados a las 8.50 ET de este miércoles. En tanto, fueron alrededor de 696 los cancelados.

¿Qué son las alertas NOTAM y para qué sirven?

Los pilotos comerciales usan el sistema NOTAM, que les permite tener información en tiempo real sobre cualquier riesgo en el vuelo. Si bien no deben utilizarse como única fuente de información, son importantes. Las alertas son cruciales para compartir información de los peligros en aire o tierra, como restricciones o pistas cerradas.

Este es el segundo incidente en las últimas semanas. La tormenta invernal de fin de año causó, además de la actual falla, un colapso que le costaría millones a Southwest Airlines.

Precauciones para los viajeros

Los aeropuertos exhortan a los viajeros a tomar sus precauciones @fly2midway

Los aeropuertos exhortaron a los viajeros a consultar los retrasos de vuelos con las compañías aéreas. Por su parte, United Airlines advirtió que podrían seguir las consecuencias, a pesar de que la Administración Federal de Aviación levantó la orden. La compañía anunció también algunas compensaciones, como exenciones de viaje y reembolsos.

LA NACION