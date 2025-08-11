Ola polar en Brasil: la nieve cubrió varias ciudades y hubo récord de temperaturas bajo cero

El fenómeno ocurrió en la Sierra Catarinense, en el estado de Santa Catarina, al sur del país; la temperatura alcanzó los -2° C
- 2 minutos de lectura'
Durante la madrugada del sábado, la Sierra Catarinense, un cordón montañoso que se caracteriza por el verde de los árboles, amaneció completamente blanca. Una ola polar provocó la caída de nieve durante varias horas, llevando la temperatura a niveles bajo cero. Las ciudades más afectadas fueron San Joaquín e Irupema.
Este fenómeno climático afectó por tercera vez en el año a la región de Santa Catarina y Rio Grande do Sul. Debido al temporal, muchas calles quedaron intransitables y las autoridades alertaron a los automovilistas a circular con precaución.
La inusual postal blanca fue la excusa de cientos de turistas y lugareños de registrar con sus teléfonos celulares la caída de nieve. Según el Instituto Nacional de Meteorología (INMET), en las ciudades de San Joaquín, Urupema y Bom Jardim da Serra la temperatura alcanzó los -2° C.Los alertas por la continuidad de la nieve y de lluvias heladas se mantienen activas y podrían continuar hasta el miércoles. Las condiciones de humedad y frío extremo podrían extender el fenómeno a regiones del centro de Brasil.
