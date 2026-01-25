Imágenes impactantes: la tormenta invernal Fern congela gran parte de Estados Unidos
El temporal fue calificado como “inusualmente extenso”; cortes de luz, rutas congeladas y vuelos cancelados
- 3 minutos de lectura'
HOUSTON.- La tormenta invernal Fern avanza sobre amplias regiones de Estados Unidos con temperaturas extremas, intensas nevadas y acumulación de hielo. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió este domingo sobre el desplazamiento de “aire frío potencialmente mortal” desde las Altas Llanuras y las Montañas Rocosas hacia el este del país, un fenómeno que podría afectar a cerca de 200 millones de personas en al menos 30 estados.
El temporal mantiene bajo alerta a cerca de 140 millones de residentes desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra, y ya provocó cortes masivos de energía eléctrica, rutas congeladas y cancelación de miles de vuelos. Por su extensión y severidad, los especialistas lo calificaron como “inusualmente amplio”.
Durante la mañana del sábado se reportaron más de 600.000 usuarios sin suministro eléctrico en todo el país. Los estados del sur —Tennessee, Texas, Misisipi y Luisiana— concentraban la mayor cantidad de clientes residenciales y comerciales sin energía, con más de 100.000 afectados en cada uno.
Además, más de 14.500 vuelos fueron cancelados debido a las condiciones meteorológicas adversas, de acuerdo con datos del sitio de seguimiento FlightAware.
Los meteorólogos prevén que el fenómeno comience a moverse hacia el noreste, para dejar caer entre 30 y 60 centímetros de nieve acumulada desde Washington hasta Nueva York y Boston.
El temporal también forzó la cancelación de misas, carnavales y clases. Las iglesias trasladaron las misas dominicales a formato virtual y el Grand Ole Opry de Nashville decidió realizar su tradicional espectáculo radial del sábado por la noche sin público. En Luisiana, los desfiles de Mardi Gras fueron cancelados o reprogramados.
El NWS advirtió que en los próximos días continuarán las fuertes nevadas, la aguanieve y la lluvia helada en gran parte del país. En el norte de Misisipi, las autoridades anticiparon varias horas más de heladas, con reportes de cortes de electricidad generalizados, árboles caídos y carreteras intransitables.
Desde el viernes, gobiernos estatales y agencias federales desplegaron medidas de emergencia ante el avance de la tormenta. El presidente Donald Trump aseguró en redes sociales que su administración coordina acciones con autoridades estatales y locales, mientras gobernadores de más de una docena de estados instaron a la población a permanecer en sus hogares.
En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump resaltó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) está “totalmente preparada” para responder ante cualquier contingencia.
Con información de AP y AFP
