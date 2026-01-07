Video: así fue la captura de un buque con bandera rusa por parte del ejército de Estados Unidos

El Comando Europeo de Estados Unidos difundió este miércoles registros visuales sobre la interceptación del petrolero Marinera en aguas del océano Atlántico. La maniobra sobre el buque con bandera rusa, pero con posibles vínculos con Venezuela, ocurrió tras catorce días de seguimiento naval por parte de las autoridades norteamericanas. Diversas aeronaves militares despegaron desde bases británicas para custodiar el procedimiento ante la posible presencia de naves de guerra moscovitas.

Cómo fue la captura de un buque vinculado a Venezuela por parte del ejército de EE.UU.

La Guardia Costera de Estados Unidos abordó el petrolero en las últimas horas tras una persecución que comenzó el 21 de diciembre en el Caribe. Los efectivos militares subieron a la cubierta sin encontrar resistencia física por parte de los tripulantes. El operativo ocurrió en el Atlántico Norte cuando el barco realizó un giro brusco en su trayectoria.

El Ministerio de Transportes de Rusia denunció que la captura del petrolero violó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar HANDOUT� - US Secretary of Homeland Securit�

El personal norteamericano tomó el control de la embarcación bajo el amparo de una orden judicial que permite el traslado de los marineros hacia territorio estadounidense para iniciar procesos legales. El petrolero, identificado originalmente como Marinera, cambió su nombre y bandera durante el trayecto para evadir los controles.

La tripulación pintó una bandera rusa en el casco y registró la nave en el padrón oficial de Moscú días antes de la interceptación. Datos de sitios de seguimiento aéreo confirmaron que aviones de combate partieron desde el Reino Unido para brindar apoyo logístico. La misión finalizó con éxito sin el despliegue de naves rusas en el sector inmediato al abordaje.

Qué embarcaciones interceptó la Guardia Costera

Las autoridades de seguridad nacional confirmaron la aprehensión de un segundo navío en aguas internacionales del Caribe. Este barco, de nombre M Sophia, portó una bandera de Camerún de forma falsa para ocultar su origen.

Algunos registros visuales sobre el operativo circularon en redes sociales oficiales

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que el procedimiento contra la denominada flota en la sombra incluyó dos abordajes consecutivos antes del amanecer. Ambas unidades habrían operado recientemente en Venezuela o planearon rutas hacia ese destino. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, utilizó su cuenta oficial en la red social X para comunicar que el bloqueo del petróleo venezolano sancionado posee plena vigencia en cualquier parte del mundo.

Hegseth advirtió a las empresas navieras sobre la rigurosidad de estas medidas. La Casa Blanca definió al Marinera como una pieza clave en el transporte ilícito de crudo. La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, aseguró: la política de sanciones se aplicará de forma total contra estas naves.

El petróleo de origen venezolano integra un acuerdo de suministro hacia puertos de Estados Unidos por un valor de 2000 millones de dólares

Cuál es la respuesta de Moscú ante la operación naval

El Ministerio de Transportes de Rusia calificó la acción como una intercepción ilegal a través de un comunicado en Telegram. El organismo denunció: la maniobra de Estados Unidos violó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Moscú sostuvo que el petrolero navegaba en alta mar bajo pabellón legítimo cuando perdió contacto con tierra tras el encuentro con la Guardia Costera.

La cancillería rusa exigió un trato humano para los ciudadanos rusos que integran la tripulación mediante la agencia estatal Tass. El gobierno moscovita instó a Washington a respetar los derechos de los marineros y permitir su regreso inmediato. Gran Bretaña ratificó su colaboración en la vigilancia aérea y el soporte naval para el abordaje. El Ministerio de Defensa británico justificó su participación: el buque poseía sanciones previas vinculadas a operaciones comerciales con Irán.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.