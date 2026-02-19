El jefe del Comando Sur de EE.UU. visitó Caracas y abrió una nueva etapa en la relación con Washington

CARACAS.– El general de la Marina Francis Donovan arribó el miércoles a Caracas en una visita breve, pero de alto impacto político y regional. Donovan, jefe del Comando Sur —el organismo responsable de las operaciones militares de Estados Unidos en América Latina—, permaneció apenas unas horas en el país, tiempo suficiente para activar una agenda sensible en un contexto de fuertes tensiones geopolíticas.

El funcionario estadounidense fue recibido por la presidenta interina Delcy Rodríguez en el palacio de Miraflores. El encuentro marcó uno de los contactos de más alto nivel entre Washington y Caracas en los últimos meses, en momentos en que ambos gobiernos buscan redefinir canales de diálogo en materia de seguridad.

La delegación estadounidense estuvo integrada además por Laura Dogu, jefa de la representación diplomática de Estados Unidos en Venezuela, y por el especialista en defensa Joseph Humire, lo que subrayó el carácter técnico y estratégico de las conversaciones.

Según fuentes oficiales, el eje de las reuniones fue la seguridad regional. Ambas partes coincidieron en avanzar en un plan de cooperación contra el narcotráfico y el terrorismo, mientras que el control de los flujos migratorios también ocupó un lugar central en la agenda, en un escenario marcado por el impacto regional de la crisis venezolana.

En las reuniones también participaron dos figuras clave del poder venezolano: el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Ambos mantienen ahora un canal de diálogo directo con Washington, un giro significativo tras años de enfrentamientos retóricos y sanciones cruzadas.

El nuevo escenario político se consolidó tras la detención de Nicolás Maduro el mes pasado, un hecho que alteró de manera profunda el tablero interno. En un operativo realizado en su ciudad natal, fuerzas especiales arrestaron al líder socialista, que luego fue extraditado a Estados Unidos. Actualmente permanece detenido en Nueva York, a la espera de juicio. Tras ese episodio, Rodríguez asumió la presidencia interina.

La llegada de Donovan se inscribe en una secuencia de visitas recientes de altos funcionarios estadounidenses. La semana pasada, el secretario de Energía, Chris Wright, recorrió instalaciones petroleras para evaluar su estado operativo. Venezuela posee algunas de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, y Washington analiza un plan de recuperación por etapas que incluye la modernización de la infraestructura y la eventual participación de empresas internacionales como motor de la reconstrucción económica.

Laura Dogu, en su rol de enviada especial, destacó la relevancia del acercamiento bilateral y calificó la jornada como “histórica”. En la misma línea, el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez, subrayó el valor del diálogo diplomático.

“La reunión reafirma que la diplomacia debe ser el mecanismo para resolver las diferencias y abordar cuestiones de interés bilateral y regional”, afirmó Pérez en una publicación en X.

Sin embargo, la estrategia de Washington conserva un componente militar significativo. En el Caribe, la Armada de Estados Unidos mantiene unidades navales destinadas a reforzar los controles contra el contrabando y otras actividades ilícitas. Las patrullas incluyen tareas de intercepción e inspección de embarcaciones, en línea con las políticas de seguridad definidas por la Casa Blanca.

Donovan aporta una trayectoria marcada por operaciones especiales a nivel internacional. Antes de asumir la jefatura del Comando Sur, se desempeñó como segundo al mando del Special Operations Command (Socom). En el Pentágono consideran que su perfil es clave para esta etapa, con el objetivo de acompañar el proceso de estabilización institucional.

La percepción local

En Venezuela, la población observa los cambios con expectativas diversas. El cierre del ciclo político anterior abre la posibilidad de una mayor inserción internacional, mientras que la llegada de inversiones externas aparece como un factor central para la recuperación económica. En ese contexto, el respaldo de Estados Unidos adquiere un peso determinante en la nueva fase de la relación bilateral.

El impacto también se proyecta sobre los países vecinos, que siguen de cerca la evolución del proceso venezolano. La cooperación en materia de inteligencia podría facilitar respuestas coordinadas frente al avance del crimen organizado en la región.

El gobierno interino de Rodríguez mantiene contactos con la administración Trump en distintos niveles. El proceso de reformas abre desafíos complejos y su desarrollo será observado con atención en los próximos meses.

