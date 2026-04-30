Panamá busca equilibrio entre China y Estados Unidos en plena disputa por el canal

CIUDAD DE PANAMÁ.– En el centro de una pulseada entre las dos mayores potencias del mundo, Panamá intenta sostener un delicado equilibrio. El presidente José Raúl Mulino afirmó que su país mantiene una relación “cordial” con China, pese a la creciente tensión desatada por la disputa en torno al control de puertos estratégicos en el canal interoceánico y las denuncias de presiones sobre buques de bandera panameña.

Mulino habló tras recibir una “comunicación al más alto nivel” del gobierno chino en la que, según explicó, Pekín reconoce que el conflicto por las concesiones portuarias deberá resolverse en tribunales de arbitraje internacionales y que no constituye un problema bilateral entre Estados. El mensaje, transmitido por la embajadora china en Panamá, introdujo un tono más moderado en medio de una escalada que inquieta al gobierno.

Agradezco la solidaridad de países amigos con relación al problema que enfrentan naves panameñas en puertos chinos. Las decisiones nuestras se sustentan en un Fallo de la Corte Suprema como Órgano independiente del Estado. No deseamos polémicas ya que valoramos las relaciones… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) April 29, 2026

“Estamos en una marea que nos arrastra por un problema entre dos grandes: Estados Unidos y China”, sintetizó el mandatario.

El canal, eje de la disputa

Por el Canal de Panamá circula cerca del 5% del comercio marítimo mundial, lo que convierte el control de sus accesos en un punto neurálgico de la competencia geopolítica. La tensión se intensificó en enero, cuando la Corte Suprema panameña anuló la concesión que permitía a la empresa hongkonesa CK Hutchison operar dos terminales clave —Balboa y Cristóbal— desde hacía casi tres décadas.

Un buque mercante navega por el puerto de Balboa, gestionado por CK Hutchison Holdings, en el Canal de Panamá Matias Delacroix - AP

La decisión fue interpretada como un giro en línea con la presión de Washington para limitar la presencia china en una infraestructura considerada estratégica. Tras el fallo, el gobierno panameño tomó el control de los puertos y otorgó la gestión temporal a filiales de las navieras Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC), mientras la empresa afectada inició un arbitraje internacional y denunció una expropiación encubierta.

“Nosotros no hemos expropiado los puertos; ocupamos los puertos porque se quedaron sin contrato”, sostuvo Mulino, quien remarcó que no tiene interés en escalar el conflicto con China.

Buques retenidos y señal política

Sin embargo, la disputa sumó un nuevo frente. En los últimos meses, Panamá registró un aumento “exponencial” de detenciones e inspecciones a buques con su bandera en puertos chinos. Solo en marzo, cerca del 75% de las embarcaciones retenidas en la región Asia-Pacífico bajo controles del Estado rector del puerto eran panameñas, según datos del MOU de Tokio.

Un manifestante ondea una bandera panameña durante una protesta contra un contrato minero entre el Estado panameño y la compañía minera canadiense First Quantum Arnulfo Franco - AP

Para Mulino, la tendencia no es casual. “Eso lleva intrínseco un mensaje político”, afirmó, al vincular las inspecciones con el conflicto por los puertos. Aunque estas revisiones son una práctica regulatoria habitual, el volumen y la frecuencia despertaron sospechas de represalias indirectas.

“No quiero que esto escale por un conflicto geopolítico, que usen ahora a nuestras naves para tratar de meter presión. Creo que eso no es justo”, agregó.

Estados Unidos entra en escena

El episodio activó una respuesta diplomática. Estados Unidos, junto a Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago, respaldó a Panamá en una declaración conjunta en la que advirtió que cualquier intento de “socavar su soberanía” constituye “una amenaza para todos”.

Desde Washington, además, se denunció que las acciones de China buscan politizar el comercio marítimo y alterar el funcionamiento de las cadenas globales de suministro.

El presidente Donald Trump habla antes de firmar una orden ejecutiva sobre ahorros para la jubilación en el Despacho Oval de la Casa Blanca Alex Brandon - AP

La tensión no es nueva. En el pasado, el presidente Donald Trump llegó a amenazar con que Estados Unidos debería “recuperar” el control del canal, reavivando un viejo fantasma en la región y reforzando la sensibilidad del tema en la política panameña.

China, por su parte, rechazó las acusaciones. El vocero de su cancillería, Lin Jian, calificó las críticas de “infundadas” y acusó a Estados Unidos de intentar convertir la vía interoceánica en un instrumento propio, al tiempo que defendió las inspecciones como procedimientos normales.

Agencias AFP y AP