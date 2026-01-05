Venezuela: el hijo de Nicolás Maduro se quebró en plena sesión de la Asamblea Nacional mientras le hablaba a su padre

El diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, rompió en llanto este lunes durante una sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela, al tomar la palabra para defender públicamente a su padre tras su detención en Estados Unidos. Conocido como “Nicolasito”, el dirigente oficialista de 35 años también expresó su respaldo a la presidenta interina Delcy Rodríguez y llamó a la unidad política y social.

Durante su intervención en el Parlamento, Maduro Guerra se mostró visiblemente emocionado y dedicó un mensaje directo al mandatario. “Papá, hiciste de todos en nuestra familia gente fuerte. Acá estamos, cumpliendo hasta que regresas. La patria está en buenas manos, papá. Pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela y vas a poder ver a los muchachos”, expresó entre lágrimas y con la voz quebrada.

Luego agregó: “Que viva Venezuela, que viva la patria y acá estamos firmes para lo que tengas que hacer. Los amamos mucho”. En otro tramo de su discurso, el legislador dirigió palabras de apoyo a Rodríguez, a quien manifestó su “apoyo incondicional” ante la situación política que atraviesa el país. “A ti, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, con mi familia. Cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca”, afirmó.

Hacia el cierre de su exposición, Maduro Guerra insistió en el llamado a la cohesión interna del oficialismo. “Estamos firmes en unidad absoluta para lograr los objetivos de la paz en Venezuela, de sacar al país adelante y que regresen Nicolás y Cilia Flores [la esposa de Maduro]”, concluyó.

El hijo de Nicolás Maduro se quebró en plena sesión mientras le dedicaba unas palabras a su padre

Las declaraciones se produjeron dos días después del arresto de Nicolás Maduro, quien fue removido del Palacio de Miraflores durante la madrugada del sábado, trasladado a Nueva York y presentado este lunes ante la Justicia estadounidense. Desde entonces, su hijo realizó varias intervenciones públicas para fijar posición política.

El mismo día de la captura, a través de su cuenta de Instagram, Maduro Guerra denunció lo que calificó como “una agresión militar” por parte de Estados Unidos. En el comunicado difundido, sostuvo: “Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno de Estados Unidos contra territorio y población venezolanos. Tal agresión amenaza la paz y la estabilidad internacional, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas”.

En ese texto, afirmó que el objetivo del operativo sería “apoderarse de los recursos estratégicos” del país, como el petróleo y los minerales. “El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un ‘cambio de régimen’, en alianza con la oligarquía fascista, fracasará”, aseguró.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente de Venezuela Nicolás Maduro Twitter

El comunicado también convocó a la movilización interna. “El gobierno bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista. El pueblo de Venezuela y sus Fuerzas Armadas, en perfecta fusión popular-militar-policial, se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz”, indicó, y agregó que se realizarán denuncias ante organismos internacionales.

Al día siguiente, el domingo, amplió su posición mediante una grabación de voz que comenzó a circular en redes sociales. “Hoy fue un día de shock”, expresó al inicio del mensaje, en el que aludió tanto al impacto inmediato de la detención como al escenario posterior. En otro tramo, aseguró haber recibido múltiples muestras de respaldo. “Me llamó mucha gente hoy, mucha gente espiritual, mucha gente de mucha fe y todos, sin ponerse y hasta sin llevarse bien, todos me decían ‘de esta salimos’ y que el presidente Nicolás Maduro va a volver”, afirmó.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, aparecen esposados ​​tras aterrizar en un helipuerto de Manhattan, Nueva York XNY/Star Max - GC Images

En el audio, el hijo del mandatario llamó a reforzar la cohesión interna del oficialismo y convocó a la militancia a reagruparse. “Vamos a unirnos alrededor de nuestro alto mando político militar con máxima unidad”, sostuvo.

También deslizó eventuales responsabilidades políticas internas. “La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo develará, lo veremos”, afirmó, antes de insistir en que el eje debe estar puesto en la acción política. “Nosotros debemos concentrarnos en sacar a la patria adelante, en levantar las banderas de Chávez y en traer sanos y salvos a Nicolás Maduro Moro y a Cilia Flores”, agregó. El mensaje concluyó con una referencia directa a su entorno más cercano. “Mi familia está firme”, aseguró.