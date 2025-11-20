Petro se defiende de las críticas por haber ido a un club de striptease en una gira oficial en 2023

BOGOTA.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se defendió el jueves de una ola de críticas de sectores feministas luego de que hiciera públicos movimientos financieros en los que consta un pago suyo en un club de striptease en Portugal en 2023.

El mandatario de izquierda liberó esta semana sus extractos bancarios como prueba contra las acusaciones de narcotráfico y lavado de activos lanzadas por su par norteamericano, Donald Trump, que lo incluyó a él y a su familia en una lista del Departamento del Tesoro con fuertes sanciones financieras.

En los documentos aparece un pago de 50 dólares en un negocio identificado como “Menage Strip Club”, un bar erótico de Lisboa, en mayo de 2023 en medio de una gira oficial por Europa.

La polémica por el Strip Club

La Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) empezó a remitir a la prensa los movimientos bancarios del presidente desde 2022 hasta junio de este año luego de que el mandatario ordenara el lunes levantar su secreto.

Petro tiene investigaciones activas en su contra por presuntamente exceder los topes de financiación electoral durante la campaña con la que llegó al poder en 2022, pero no por vínculos con el narco. Lo investiga una comisión de la Cámara de Representantes norteamericana con funciones judiciales y encargada de tratar las denuncias contra el presidente y otros altos funcionarios con fueros.

28/10/2025 Gustavo Petro, presidente de Colombia, en una marcha por la paz PRESIDENCIA DE COLOMBIA/OVIDIO G� - PRESIDENCIA DE COLOMBIA/OVIDIO G�

Su hijo, Nicolás Petro, enfrenta un juicio por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que habría desviado de la campaña de su padre.

Hasta ahora no se ha detectado ninguna transacción sospechosa en este respecto en las cuentas de Petro, en las que se observan, entre otros, pagos por la hipoteca de una casa y compras en tiendas de Gucci y Ralph Lauren.

Pero la transacción en el club de striptease despertó rechazo en sectores que señalan al mandatario de pronunciar discursos machistas y de tener comportamientos inapropiados con las mujeres.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, habla en la 80ma sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en Nueva York Pamela Smith - FR172156 AP

“¿Cómo es posible que tengamos una crisis de explotación sexual en Colombia y al mismo tiempo un presidente putero?“, cuestionó la activista Sara Jaramillo, de la Red Abolicionista de Medellín, que aboga por la eliminación del trabajo sexual por considerarlo explotación.

“Hay dos cosas que he aprendido en la vida, a no acostarme con mujer de la que no nazca nada en mi corazón, y a no comprar el sexo cuando aún soy capaz de la seducción“, respondió Petro en un mensaje en X, que despertó aún más críticas.

“Algún día contaré por qué me gasté 40 euros en ese sitio”, dijo el mandatario. “Por ahora, me interesa que todos los que examinen mis cuentas, puedan ver el tipo de arbitrariedad cometida contra Colombia”, añadió Petro en alusión a las sanciones de Estados Unidos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Santiago Saldarriaga - AP

La justicia colombiana le ha ordenado anteriormente al presidente pedir disculpas por comentarios “estigmatizantes” y por llamar “muñecas de la mafia” y “periodistas del poder” a comunicadoras que lo cuestionan.

Por décadas aliados históricos, Washington y Bogotá protagonizan hoy una escalada de enfrentamientos diplomáticos desde que Trump asumió el poder en enero.

El mandatario norteamericano llama a Petro “líder del narcotráfico” sin aportar pruebas y retiró a Colombia la certificación de país aliado en la lucha antidrogas.

Escándalos de familia

El presidente colombiano se ha visto recientemente involucrado en un escándalo aparte, pero que también concierne gastos en el extranjero.

Esta semana, Petro defendió a su expareja Verónica Alcocer -con la que aún está casado- frente a las críticas recibidas a raíz de informes de medios suecos sobre gastos exorbitantes y un estilo de vida de lujo de la exprimera dama en Estocolmo.

La exprimera dama de Colombia, Verónica Alcocer, envuelta en un escándalo por su exorbitantes gastos

Luego de haber sido incluida en la Lista Clinton por la administración de Trump, nombre informal con el que se conoce la serie de sanciones publicadas por el Departamento del Tesoro norteamericano a personas relacionadas a actividades ilegales, los medios suecos aseguran que Alcocer se habría instalado en la capital nórdica.

Según informó el diario sueco Expressen, Alcocer mantiene allí un departamento céntrico que le permite participar de los círculos sociales de mayor poder adquisitivo del país.

La exprimera dama de Colombia, Verónica Alcocer, envuelta en un escándalo por su exorbitantes gastos

Petro respondió defendiendo a su expareja y adjudicando la exclusividad de los lugares donde concurre Alcocer a la accesibilidad y horizontalidad de la sociedad sueca.

“Creo que Estocolmo es una ciudad igualitaria gracias a la socialdemocracia obrera. La mayoría de los ciudadanos suecos toman cerveza en el mismo lugar que lo hace el rey o el primer ministro. Si un ministro no hace cola en el supermercado, debe renunciar. No es como en el parque de la 93, donde se expulsa a los que visten pobres”, escribió el mandatario en X el lunes.

El presidente colombiano Gustavo Petro, con su esposa, la exprimera dama Verónica Alcocer, en Bogotá el 29 de octubre de 2023 JUAN BARRETO� - AFP�

Al mismo tiempo, Petro aseguró que su expareja sustenta sus gastos por sus propios medios: “La ciudadana europea Verónica Alcocer no gasta un peso del erario colombiano y tiene derechos y libertades en el espacio en que vive”.

Según Petro, además, las fotos publicadas por los medios suecos de Alcocer en restaurantes de lujo en Estocolmo son “en verano”, y por ende anteriores a la incorporación de la exprimera dama de la lista del Tesoro norteamericano.

