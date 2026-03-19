Pisoteadas por un elefante: dos turistas murieron “en cuestión de segundos” mientras hacían un safari

La muerte de la turista británica Janet Taylor Easton, de 67 años, quien fue pisoteada por un elefante durante un safari en Zambia, fue registrada oficialmente como un accidente. El veredicto fue emitido el martes 17 por la jueza forense adjunta Caroline Chandler, en una audiencia en el Tribunal Forense de Bradford, tras el análisis de un informe enviado por el Ministerio de Turismo de Zambia.

Easton falleció el 3 de julio de 2025 en el Parque Nacional South Luangwa, junto con su prima Alison Taylor, también de 67 años y originaria de Nueva Zelanda. Según la investigación presentada por la BBC, ambas participaban en un safari a pie organizado por la agencia Expert Africa y habían salido del campamento de madrugada para realizar una caminata guiada hasta el río Luangwa.

Janet Taylor Easton y su prima, Alison Taylor, murieron pisoteadas por una elefanta que pretendía cuidar a su cría (Imagen ilustrativa) (Fuente: Pexels)

El ataque se produjo “en cuestión de segundos”

Según Chandler, el grupo iba acompañado de un guía y un rastreador cuando divisaron, a lo lejos, una elefanta con su cría. Los animales “parecían tranquilos”, y se modificó la ruta para evitar que el grupo fuera detectado.

El ataque, sin embargo, se produjo rápidamente. El rastreador notó que el animal se acercaba por detrás y alertó al guía, quien incluso disparó un tiro de advertencia. El elefante no retrocedió y embistió al grupo. Easton cayó y fue golpeada. La causa de la muerte se registró como traumatismo torácico provocado por el ataque.

Según la investigación, el animal resultó herido por los disparos, pero no fue posible evitar el ataque. Las dos turistas fallecieron en el lugar.

Durante la audiencia, Chandler afirmó que la víctima “no pudo haber previsto” el resultado de la actividad. Dirigiéndose a la familia, hizo hincapié en que aún quedan preguntas sin respuesta y expresó la esperanza de que las respuestas puedan brindarles cierto alivio.

El hecho ocurrió en el Parque Nacional de South Luangwa, una de las mayores reservas de vida silvestre de África (Imagen ilustrativa) (Fuente: Pexels)

Easton, también conocida como “Janice”, fue profesora de química durante casi cuatro décadas en la escuela Titus Salt de Bradford hasta su jubilación en 2022. Tras dejar la docencia, comenzó a viajar con frecuencia, incluyendo visitas a Nueva Zelanda, Canadá y Brasil.

El grupo se encontraba en su cuarto día en el campamento y se dirigía a otra base en la región cuando ocurrió el ataque. Un residente local publicó un mensaje en homenaje al grupo, describiendo el episodio como un momento de “tristeza” durante una caminata al amanecer. En él, destacó que, a pesar de la presencia de guías experimentados, la reacción de la elefanta, posiblemente motivada por la protección de su cría, fue inmediata.

El Parque Nacional de South Luangwa es conocido por albergar una de las mayores densidades de vida silvestre de África. Las elefantas con crías tienden a reaccionar agresivamente ante posibles amenazas, un comportamiento que los expertos consideran instintivo.