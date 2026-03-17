¿Cuándo tu gato pasa a ser “senior”? Así tenés que cuidar a tu mascota en su vejez

La veterinaria María Vetican difundió recientemente en su cuenta de TikTok una guía práctica para ayudar a los dueños de mascotas a identificar cuándo sus animales entran en la etapa senior.

El envejecimiento en los animales de compañía no ocurre de forma uniforme. En el caso de los perros, está estrechamente ligado al peso y la raza, mientras que en los gatos se maneja una media más estable. Reconocer esta etapa es clave para adaptar los cuidados médicos, nutricionales y físicos que cada animal necesita para mantener una buena calidad de vida.

La vejez, según el tamaño en los perros

Según explicó la especialista, la esperanza de vida y el inicio de la vejez en los perros varían de forma importante según su tamaño. En general, los animales de razas pequeñas tienden a envejecer más tarde que los de razas grandes o gigantes.

Los perros de raza grande ingresan a la vejez alrededor de los 7 años Foto: Pexels

En los perros que pesan menos de 10 kilos, la etapa senior suele comenzar entre los 10 y 11 años. En los que pesan entre 10 y 25 kilos, la vejez se sitúa aproximadamente entre los 8 y 9 años. En animales de entre 25 y 45 kilos, se consideran ancianos entre los 7 y 8 años. En el caso de las razas gigantes, la etapa senior puede comenzar incluso antes, a partir de los 6 años.

que pesan menos de 10 kilos, la etapa senior suele comenzar entre los 10 y 11 años. En los que pesan entre 10 y 25 kilos, la vejez se sitúa aproximadamente entre los 8 y 9 años. En animales de entre 25 y 45 kilos, se consideran ancianos entre los 7 y 8 años. En el caso de las razas gigantes, la etapa senior puede comenzar incluso antes, a partir de los 6 años. Para los gatos, en cambio, el consenso veterinario ubica el inicio de esta etapa alrededor de los 9 o 10 años, independientemente de la raza.

Cambios en el comportamiento y controles de salud

El envejecimiento suele manifestarse a través de cambios visibles en el aspecto físico, los niveles de energía y la respuesta del animal a los estímulos cotidianos.

Detectar estas señales a tiempo permite a los propietarios actuar de forma preventiva. María Vetican señala que, una vez que los animales alcanzan estas edades, es importante prestar mayor atención a la dieta y realizar controles veterinarios con más frecuencia.

El envejecimiento suele manifestarse a través de cambios visibles en el aspecto físico, los niveles de energía y la respuesta del animal a los estímulos cotidianos Unsplash

El objetivo principal es identificar de forma temprana posibles enfermedades crónicas o degenerativas. La observación de cambios en el comportamiento habitual también puede ser una señal para consultar con un profesional y ajustar los cuidados del animal.

Recomendaciones para su bienestar

Ante cualquier duda sobre el estado de salud de la mascota, la principal recomendación es acudir a un veterinario de confianza.

El bienestar en la etapa senior depende de varios factores, entre ellos una transición adecuada en la alimentación (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

El bienestar en la etapa senior depende de varios factores, entre ellos una transición adecuada en la alimentación y un entorno adaptado a la reducción natural de la vitalidad que suele acompañar al envejecimiento. Estos ajustes ayudan a mantener la calidad de vida del animal durante esta etapa.