Polémico audio de la canciller colombiana

Dijo que la estrategia contra el chavismo está "desgastada" y pidió alternativas

21 de noviembre de 2019

BOGOTÁ.- La flamante canciller colombiana, Claudia Blum, desató la polémica tras la filtración de una conversación con su embajador en Washington en la que lamentan las "estrategias desgastadas" del gobierno contra el chavismo y se habla de "acciones encubiertas".

La conversación entre Blum y el embajador ante la Casa Blanca, Francisco Santos, señaló los fracasados intentos de presionar por la caída de Nicolás Maduro y los efectos de la crisis venezolana sobre Colombia, que recibió más de un millón de inmigrantes de ese país.

"[Lo hecho hasta ahora] está desgastado y la gente [en Colombia] ya no cree, y mientras tanto todos los días llega gente. Nosotros con problemas sociales gravísimos, el único país que deja que entren porque todos los países pusieron visas y trabas y de todo", dice Blum en el audio, que reveló el diario Publimetro, de Bogotá.

"Colombia tiene que jugársela, porque como está estamos retrasados con Venezuela [...] Entonces ahí hay que pensar en una estrategia, yo no sé cuál", agrega.

La funcionaria, nombrada la semana pasada y aún sin asumir el cargo, hizo esas declaraciones en una conversación registrada en un "lugar público de Washington", según Publimetro, que se reservó la fuente.

Blum dice que Washington no va a "meterse" en Caracas y le pregunta a Santos cuál es la solución. "No es un golpe militar, porque los militares no lo sacarán. Sacarlo Estados Unidos [...] tampoco va a pasar. ¿Diálogo?", señala.

"Yo lo único que veo es con acciones encubiertas allá adentro, para generar ruido y apoyar a la oposición, que allá está muy sola", responde el diplomático.

Agencias ANSA y AFP