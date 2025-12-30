Tiene raíces latinas, creció en Nueva York y emigró a Colombia para empezar de nuevo: “El sueño americano es una mentira”

Alyssa Bolaños, de 34 años y criada en Estados Unidos, decidió mudarse a Colombia junto a su familia debido al contexto político, la inseguridad escolar y el alto costo del sistema de salud. Su historia no es un caso aislado, sino que se alinea con la de muchas otras mujeres que evalúan su futuro lejos del país norteamericano.

De Estados Unidos a Colombia: por qué abandonó el sueño americano

Hija de madre cubana y padre tunecino, Bolaños nació en Túnez, pero fue criada en Nueva York y luego se mudó a Orlando, Florida. En los últimos años, comenzó a analizar posibilidad de abandonar Estados Unidos, empujada por las políticas migratorias restrictivas, los tiroteos en escuelas y el costo de la atención médica. “No queríamos que nuestros hijos crecieran con ese peligro”, comentó en una entrevista con CNN.

Hace cuatro meses se instaló en Medellín junto a su esposo colombiano y sus hijos Instagram de casabolanos

Finalmente, decidió hacer las valijas hace cuatro meses y viajó hacia Medellín junto a su esposo colombiano y sus hijos. Según explicó, el acceso al sistema de salud y la estabilidad emocional resultaron determinantes. “En Estados Unidos es casi imposible ir al hospital sin pensar en deudas”, remarcó.

Durante diez años, trabajó como asistente legal en temas migratorios. La primera presidencia de Donald Trump marcó un punto de inflexión. En ese entonces, las modificaciones normativas y el endurecimiento de los controles impactaron en su salud mental. “No podía con tantos cambios y ahora la situación es aún peor”, explicó, y agregó: “Soy inmigrante, hija de inmigrante, y no podíamos seguir con esa presión”.

Advierte que emigrar genera temor, pero subraya que la decisión no es irreversible Instagram de casabolanos

A partir de su propia experiencia migratoria, también comenzó a brindar información a otros estadounidenses que evalúan mudarse al exterior. A través de contenidos de carácter educativo, comparte en sus redes sociales orientación general sobre cómo instalarse y vivir fuera de Estados Unidos.

“Vivir tranquilos”: las diferencias entre su vida en Colombia y Estados Unidos

Para Alyssa, el contraste entre Colombia y Estados Unidos resulta evidente en la vida cotidiana. En específico, destacó una alimentación más saludable, un mejor acceso al sistema de salud y la ausencia de tiroteos en las escuelas. “El sueño americano es una mentira, aquí realmente podemos vivir tranquilos”, enfatizó.

En esa misma línea, añadió: “Siempre pensé que quería vivir aquí. Ahora siento que es mi hogar. Criar a mis hijos en esta cultura, con su familia y sus raíces, ha sido un privilegio. La gente es increíblemente amable, y hay un sentido de comunidad que no conocía en Estados Unidos”.

Criada en Nueva York, con raíces cubanas y tunecinas, comenzó a cuestionar su vida tras mudarse a Orlando. Instagram de casabolanos

Por otro lado, reconoció que mudarse a otro país conlleva un temor difícil de manejar, pero aun así les recomendó a quienes analizan la posibilidad de abandonar EE.UU. que tomen coraje para hacerlo: “Entiendo que salir del único país que conoces da miedo, pero el mundo es grande y lleno de culturas y experiencias. Vale la pena tomar el riesgo. Y si algo no funciona, siempre se puede regresar”.

Dejar los Estados Unidos: un fenómeno que crece entre mujeres jóvenes

La experiencia de Bolaños coincide con una tendencia más amplia. Un informe de la firma Gallup, publicado a mediados de noviembre pasado, indica que cerca del 40 % de las mujeres estadounidenses entre 15 y 44 años querría vivir fuera del país si tuviera la oportunidad. El porcentaje casi duplica al de los hombres del mismo rango etario.

Gallup aclara que se trata de aspiraciones y no de planes concretos. Aun así, los registros muestran un aumento sostenido desde el final del gobierno de Barack Obama. Según la firma, millones de mujeres jóvenes imaginan su futuro en otro lugar.