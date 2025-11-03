Por qué Donald Trump amenaza con ataques militares en Nigeria y qué amenaza enfrentan los cristianos

WASHINGTON.- Donald Trump anunció a última hora del domingo que el ejército estadounidense “podría desplegar efectivos en Nigeria o llevar a cabo ataques aéreos” con el objetivo de frenar la supuesta matanza de cristianos en el país más poblado de África.

“Están matando a un número récord de cristianos, y no vamos a permitir que eso ocurra”, declaró el mandatario a los periodistas mientras regresaba a Washington tras pasar el fin de semana en Florida.

Consultado sobre si contemplaba el envío de tropas o bombardeos, Trump respondió: “Podría ser, quiero decir, contemplo muchas cosas”.

Horas antes, el presidente ya había advertido en su red Truth Social que si el gobierno nigeriano “continuaba tolerando los asesinatos de cristianos”, Estados Unidos suspendería toda ayuda y “podría entrar en ese país con las armas en ristre” para eliminar a los “terroristas islámicos”.

El ida y vuelta de Trump y Hegseth sobre la "matanza de cristianos en Nigeria"

El gobierno de Nigeria, encabezado por el presidente Bola Tinubu, reaccionó con cautela y calificó los dichos de Trump como parte de su “estilo de presión”. Abuja recordó que Washington no puede lanzar unilateralmente una operación militar contra un Estado soberano y propuso un encuentro entre ambos líderes para “aclarar diferencias y fortalecer la cooperación en seguridad”.

¿Cómo fueron las amenazas de Trump?

Las advertencias del presidente norteamericano se producen tras incluir nuevamente a Nigeria en la lista de países “de especial preocupación” por violaciones a la libertad religiosa, junto con China, Rusia, Corea del Norte, Myanmar y Pakistán. La medida y la retórica de Trump coinciden con una campaña impulsada por sectores republicanos y grupos evangélicos que denuncian una persecución sistemática de cristianos en África.

En redes sociales, Trump sostuvo que el cristianismo enfrenta una “amenaza existencial” en Nigeria y aseguró haber solicitado al Pentágono que prepare “planes de ataque” en caso de que Abuja no detenga la violencia. “Si atacamos será rápido, feroz y dulce”, agregó.

“Estados Unidos podría abrir fuego indiscriminadamente para aniquilar a los terroristas islamistas”, escribió, en un mensaje que generó alarma entre diplomáticos y analistas.

¿Qué respondió el gobierno nigeriano?

La reacción del gobierno nigeriano fue de rechazo y de llamado a la calma tras las declaraciones de Trump. En un comunicado, el mandatario Bola Ahmed Tinubu afirmó que “Nigeria se opone a la persecución religiosa y no la fomenta”, y subrayó el compromiso constitucional del país con la libertad de culto. Además, expresó la disposición de su administración a cooperar con Estados Unidos y con la comunidad internacional “para fortalecer la protección de las comunidades de todas las religiones”.

Tinubu también defendió los esfuerzos de su país en materia de seguridad y rechazó las acusaciones de intolerancia. “Seguiremos garantizando la seguridad de todos los ciudadanos, sin importar su fe”, dijo el presidente, que destacó que Nigeria lleva años enfrentando al extremismo islamista y que ha logrado avances significativos en la lucha contra el terrorismo.

Nigeria stands firmly as a democracy governed by constitutional guarantees of religious liberty.



Since 2023, our administration has maintained an open and active engagement with Christian and Muslim leaders alike and continues to address security challenges which affect… pic.twitter.com/mRb9IqKMFm — Bola Ahmed Tinubu (@officialABAT) November 1, 2025

Por su parte, el vocero presidencial Daniel Bwala recordó en la red social X que Trump había autorizado la venta de armas a Nigeria durante su anterior mandato, lo que permitió fortalecer las operaciones militares. “Damos la bienvenida a la ayuda de Estados Unidos siempre y cuando reconozca nuestra integridad territorial”, declaró Bwala a la agencia Reuters. Además, señaló que cualquier diferencia sobre la naturaleza de los ataques —si afectan solo a cristianos o a personas de todas las religiones— será discutida y resuelta por ambos líderes en su próxima reunión, “ya sea en la Casa de Gobierno o en la Casa Blanca”.

Aun así, el gobierno de Abuja procuró evitar una escalada diplomática. Un funcionario del gabinete de Tinubu, citado bajo condición de anonimato, enfatizó que “Nigeria no necesita amenazas, sino colaboración”. Según la misma fuente, el país “ha sufrido enormemente por el extremismo” y no aceptará que se ponga en duda su compromiso con la libertad religiosa, insistiendo en que la cooperación bilateral es la única vía para enfrentar de manera efectiva el terrorismo y la inseguridad.

¿Hay persecución religiosa en Nigeria?

El gobierno de Tinubu rechazó las acusaciones y afirmó que la violencia en el país “no tiene motivaciones confesionales”. Daniel Bwala, señaló que Trump “actúa con contundencia para forzar un diálogo”, pero insistió en que las alegaciones sobre asesinatos masivos de cristianos son “exageradas y desactualizadas”.

“Cualquier operación militar en Nigeria requiere el consentimiento de ambas partes. No se trata de una acción unilateral. Nigeria es un Estado soberano que no encubre crímenes”, afirmó Bwala. También destacó que el país ha intensificado sus operaciones de seguridad y que los resultados “son visibles en la reducción de los ataques de grupos armados”.

Líderes religiosos locales coincidieron en que la narrativa de persecución exclusivamente cristiana no refleja la realidad. Joseph Hayab, expresidente de la Asociación Cristiana de Nigeria en el estado de Kaduna, explicó que “las comunidades de todas las religiones sufren la inseguridad”, aunque reclamó más protección para las aldeas afectadas por la violencia.

Medios internacionales como la agencia AP verificaron que las víctimas de la violencia en Nigeria incluyen tanto a cristianos como a musulmanes, y que los ataques suelen estar motivados por conflictos territoriales y no religiosos. Las denuncias sobre un “genocidio cristiano” carecen de pruebas y se basan, en muchos casos, en informes de hace más de una década sobre la insurgencia de Boko Haram.

¿Cuáles son las causas de la violencia?

Nigeria, con más de 220 millones de habitantes divididos casi en partes iguales entre cristianos y musulmanes, enfrenta desde hace años una compleja crisis de seguridad. En el norte del país, grupos insurgentes como Boko Haram y el Estado Islámico de África Occidental perpetraron atentados y secuestros, mientras que en el centro y sur proliferan las bandas armadas y los conflictos entre pastores y agricultores.

Boko Haram es uno de los grupos fundamentalistas más peligrosos del mundo Agencia AFP

“La geografía de la violencia, más que la religión, determina quién se convierte en víctima”, explicó Taiwo Hassan Adebayo, investigador del Instituto de Estudios de Seguridad. Según este experto, las disputas por el acceso a la tierra y los recursos, junto con la falta de presencia estatal, han alimentado los enfrentamientos intercomunitarios.

En respuesta, el gobierno nigeriano ha reforzado los operativos militares, incluido el uso de ataques aéreos contra los escondites de grupos armados. Tinubu también reemplazó recientemente a los jefes de las fuerzas de seguridad para intentar frenar la escalada de violencia.

Soldados nigerianos controlan un puesto de control en Gwoza, Nigeria, el 8 de abril de 2015 Lekan Oyekanmi - AP

Aunque las afirmaciones de Trump fueron desestimadas por la mayoría de los analistas, muchos coinciden en que la inseguridad en Nigeria refleja un profundo deterioro institucional. “En demasiados casos, los perpetradores han quedado impunes. Esta impunidad es un claro indicio de un fracaso masivo del Estado”, advirtió Cheta Nwanze, socia de la firma SBM Intelligence, con sede en Lagos.

La incapacidad del gobierno para contener la violencia ha deteriorado la confianza pública y generado preocupación internacional. “Las críticas de Washington no surgen de la nada, sino del historial de inacción del Estado nigeriano”, señaló Adebayo.

Expertos temen que la escalada retórica de Trump pueda tensar aún más las relaciones entre ambos países y alimentar divisiones internas en Nigeria. Por ahora, Tinubu busca una vía diplomática para evitar un enfrentamiento directo con Washington y preservar la cooperación militar, clave para combatir a los grupos extremistas en la región del Sahel.

Agencias AFP, AP y Reuters