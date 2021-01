Se publicaron doce estudios que alertan sobre la desaparición de millones de insectos que son parte clave de los ecosistemas de los que depende la humanidad Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2021 • 13:51

Los insectos están sufriendo una desaparición acelerada que, según los científicos, está destrozando "el tapiz de la vida". Los pequeños seres vivos enfrentan hoy una variedad de amenazas superpuestas entre las que se encuentran la destrucción de hábitats silvestres para la agricultura, la urbanización, los pesticidas y la contaminación lumínica.

La preocupación de los especialistas es no contar con datos fehacientes más allá de Europa y América del Norte debido a que esa información no les permite conocer el estado de las poblaciones de insectos de las regiones tropicales, donde vive la mayoría. La ausencia de cifras resulta un obstáculo para saber si el cambio climático está provocando daños graves en los trópicos.

De acuerdo con The Guardian, los insectos son los animales más variados y abundantes de la Tierra, con millones de especies. Su existencia resulta esencial para los ecosistemas de los que depende la humanidad. Se encargan de polinizar plantas, de proporcionar alimento a otras criaturas y de reciclar los desechos de la naturaleza.

El diario británico cita parte de la información que surge de doce nuevos estudios publicados en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences. Dichos papers muestran que la situación es compleja, con algunas poblaciones de insectos en aumento, como aquellos que se expanden a medida que el calentamiento global frena las frías temperaturas invernales, y otros se recuperan de un nivel bajo a medida que se reduce la contaminación en los cuerpos de agua.

La conclusión principal de las doce investigaciones publicadas es que "la naturaleza está bajo asedio". "La mayoría de los biólogos está de acuerdo con que el mundo ha entrado en su sexto evento de extinción masiva", asegura la introducción y agrega que "la disminución severa de insectos puede tener potencialmente consecuencias ecológicas y económicas globales".

El profesor David Wagner de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos, autor principal del análisis, dijo que la abundancia de muchas poblaciones de insectos estaba cayendo entre un 1% y un 2% al año, una tasa que no debería considerarse pequeña: perder del 10 al 20% de sus animales en una sola década es absolutamente aterrador. Estás destrozando el tapiz de la vida".