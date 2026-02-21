Al borde de una guerra con Irán, Trump prioriza la escalada militar y desoye las advertencias internas

WASHINGTON.– El presidente Donald Trump ha llevado a Estados Unidos al borde de una guerra con Irán, incluso mientras sus asesores lo instan a centrarse más en las preocupaciones económicas de los votantes, destacando los riesgos políticos de una escalada militar antes de las elecciones intermedias de este año.

Trump ha ordenado un gran despliegue de fuerzas en Medio Oriente y los preparativos para un posible ataque aéreo de varias semanas contra Irán. Sin embargo, no ha explicado en detalle al público por qué podría estar llevando al país hacia su acción más agresiva contra la República Islámica desde la revolución de 1979.

La obsesión de Trump con Irán se ha convertido en el ejemplo más claro de cómo la política exterior, incluyendo el uso extensivo de la fuerza militar bruta, ha encabezado su agenda en los primeros 13 meses de su mandato, a menudo eclipsando problemas internos como el costo de vida, que, según las encuestas de opinión pública, son prioridades mucho mayores para la mayoría de los estadounidenses.

El portaaviones USS Gerald Ford cruza el Estrecho de Gibraltar rumbo a Medio Oriente DAVID PARODY� - DM Parody�

Un alto funcionario de la Casa Blanca afirmó que, a pesar de la retórica belicosa de Trump, aún no existía un “apoyo unificado” dentro de la administración para proceder con un ataque contra Irán.

Los asesores de Trump también son conscientes de la necesidad de evitar enviar un “mensaje distraído” a los votantes indecisos, más preocupados por la economía, declaró el funcionario a Reuters bajo anonimato.

Los asesores de la Casa Blanca y los responsables de la campaña republicana quieren que Trump se centre en la economía, un punto que se destacó como el principal tema de campaña en una sesión informativa privada esta semana con numerosos secretarios del gabinete, según una persona que asistió. Trump no estuvo presente.

Un segundo funcionario de la Casa Blanca, en respuesta a preguntas de Reuters para esta nota, afirmó que la agenda de política exterior de Trump “se ha traducido directamente en victorias para el pueblo estadounidense”.

“Todas las acciones del presidente priorizan a Estados Unidos, ya sea haciendo que el mundo entero sea más seguro o aportando resultados económicos a nuestro país”, declaró el funcionario. Las elecciones de noviembre decidirán si el Partido Republicano de Trump mantiene el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense. La pérdida de una o ambas cámaras ante la oposición demócrata representaría un desafío para Trump en los últimos años de su presidencia.

Los diarios iraníes con el líder supremo Alí Khamenei entre los principales titulares, incluso la imagen de un buque de guerra ATTA KENARE� - AFP�

Rob Godfrey, estratega republicano, afirmó que un conflicto prolongado con Irán representaría un riesgo político significativo para Trump y sus correligionarios republicanos.

“El presidente debe tener presente que la base política que lo impulsó a la nominación republicana –tres veces consecutivas– y que continúa apoyándolo es escéptica respecto a la participación y los enredos en el extranjero, ya que poner fin a la era de las ‘guerras eternas’ fue una promesa explícita de campaña", declaró Godfrey.

Los republicanos planean hacer campaña con base en los recortes de impuestos individuales promulgados por el Congreso el año pasado, así como en programas para reducir el costo de la vivienda y algunos medicamentos recetados.

Un enemigo más fuerte que Venezuela

A pesar de algunas voces disidentes, muchos dentro de MAGA, el movimiento aislacionista de Trump, apoyaron el ataque relámpago que derrocó al presidente venezolano Nicolás Maduro el mes pasado. Sin embargo, podría enfrentar más resistencia si lleva a Estados Unidos a una guerra con Irán, que sería un enemigo mucho más formidable.

Trump, quien ha amenazado repetidamente con atacar a Irán si no llega a un acuerdo sobre su programa nuclear, reiteró su advertencia el viernes, afirmando que Teherán “mejor negocie un acuerdo justo”. Estados Unidos atacó instalaciones nucleares iraníes en junio, e Irán ha amenazado con represalias severas si lo vuelven a atacar.

Nicolás Maduro en custodia de agentes de la DEA al llegar a Estados Unidos Star Max/GC Images

Trump ganó la reelección en 2024 con su plataforma “Estados Unidos Primero”, en gran parte gracias a su promesa de reducir la inflación y evitar costosos conflictos en el extranjero. Sin embargo, las encuestas de opinión pública muestran que le ha costado convencer a los estadounidenses de que está logrando avances para reducir los altos precios.

Aun así, la estratega republicana Lauren Cooley afirmó que los partidarios de Trump podrían apoyar una acción militar contra Irán si esta es decisiva y limitada. “La Casa Blanca deberá vincular claramente cualquier acción con la protección de la seguridad y la estabilidad económica de Estados Unidos”, afirmó.

Aun así, con las encuestas mostrando poco interés público en otra guerra en el extranjero y con Trump luchando por mantener el mensaje para abordar plenamente la angustia económica de los votantes, cualquier escalada con Irán es una medida arriesgada para un presidente que reconoció en una entrevista reciente con Reuters que su partido podría tener dificultades en las elecciones intermedias.

Diversas razones para la guerra

Históricamente, la política exterior rara vez ha sido un tema decisivo para los votantes en las elecciones intermedias. Pero, tras haber desplegado una gran fuerza de portaaviones, otros buques de guerra y aviones de guerra en Medio Oriente, Trump podría verse obligado a llevar a cabo una acción militar a menos que Irán haga concesiones importantes que hasta ahora ha mostrado poca disposición a aceptar. De lo contrario, podría correr el riesgo de parecer débil a nivel internacional.

Las razones que Trump ha dado para un posible ataque han sido vagas y variadas. Inicialmente amenazó con atacar en enero como reacción a la sangrienta represión del gobierno iraní contra las protestas callejeras a nivel nacional, pero luego se retractó.

Miles de personas gritan consignas contra el gobierno en Abdanan, Irán UGC�

Más recientemente, ha atribuido sus amenazas militares a las exigencias de que Irán ponga fin a su programa nuclear y ha planteado la idea de un “cambio de régimen”, pero ni él ni sus asesores han explicado cómo los ataques aéreos podrían lograrlo.

El segundo funcionario de la Casa Blanca insistió en que Trump “ha sido claro en que siempre prefiere la diplomacia y que Irán debe llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”. El presidente, añadió el funcionario, también ha enfatizado que Irán “no puede tener un arma nuclear ni la capacidad de construirla, y que no puede enriquecer uranio”.

Lo que muchos consideran falta de claridad contrasta marcadamente con la extensa defensa pública que el entonces presidente George W. Bush presentó a favor de la invasión de Irak en 2003, la cual, según él, tenía como objetivo liberar al país de armas de destrucción masiva. Aunque esa misión terminó basándose en información errónea y afirmaciones falsas, los objetivos bélicos declarados por Bush fueron claros desde el principio.

Godfrey, el estratega republicano, afirmó que los votantes independientes –cruciales para decidir el resultado de unas elecciones reñidas– estarán analizando con lupa la gestión de Trump en Irán.

“Los votantes de las elecciones intermedias y su base estarán esperando a que el presidente presente sus argumentos”, declaró.

Matt Spetalnick, Bo Erickson, Nandita Bose y Tim Reid