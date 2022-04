¿Puede todavía Ucrania ganar la guerra? Las ventajas y desafíos del Ejército ruso en la nueva fase del conflicto

NUEVA YORK.- Ucrania derrotó a Rusia en la primera fase de la guerra y ahora empezó una segunda fase.

Al no haber podido derrocar al gobierno de Ucrania, Rusia redujo sus ambiciones y se está concentrando en la parte oriental de Ucrania conocida como la región de Donbass. El nuevo objetivo de Vladimir Putin parece ser separar Donbass del resto de Ucrania y crear allí repúblicas títeres.

Mapa de Ucrania y la frontera con Rusia que muestra, al este del país, las regiones de Donetsk y Lugansk, que conforman el Donbass BBC Mundo

Esta nueva etapa trae algunas grandes ventajas que Rusia no tenía cuando intentaba conquistar toda Ucrania. Pero Putin y su ejército también enfrentan algunos de los mismos desafíos, incluida la baja moral, que antes. El resultado sigue siendo muy incierto.

Este análisis explica la batalla por Donbass, con la ayuda de los reporteros de The New York Times de todo el mundo. Comenzaremos analizando las nuevas ventajas de Rusia y luego consideraremos las ventajas continuas de Ucrania.

La ventaja de Rusia...

Cuando estaba hablando con Eric Schmitt, un escritor senior del Times que ha estado cubriendo temas militares durante la mayor parte de las últimas tres décadas, me ofreció una analogía útil para pensar en la nueva fase de la guerra.

Hasta ahora, gran parte de los combates se han producido en partes de Ucrania que se asemejan más o menos a un suburbio, explicó Eric. Hay casas, edificios de oficinas y calles laterales donde las fuerzas ucranianas pueden esconderse y luego atacar a los soldados rusos. Esta geografía física deja a los civiles vulnerables, pero beneficia a las tropas que utilizan la guerra de guerrillas para defender el territorio contra un ejército que avanza.

Gran parte de la región de Donbass es diferente. Su geografía se parece más a las llanuras de Kansas que a un suburbio de la ciudad de Nueva York. “Es mucho más abierto”, dijo Eric. “Hay menos lugares de donde pueden salir los ucranianos”.

Hoy, hay líneas de trincheras reales en Donbass, que se extienden a lo largo de cientos de kilómetros y, a veces, separan las áreas controladas por Ucrania de las controladas por Rusia. Este terreno permitirá a Rusia utilizar sus numerosos tanques, grandes sistemas de misiles y otros sistemas de armas pesadas; El ejército de Ucrania tiene muchos menos de estos. Los misiles lanzados desde el hombro que Ucrania ha estado recibiendo de Occidente, y que ha utilizado con gran eficacia durante los últimos dos meses, probablemente serán menos útiles en el Donbás.

El nuevo campo de batalla también tiene otras ventajas tácticas para Rusia:

Puede concentrar sus tropas en el Donbass, y un conflicto directo entre los ejércitos de los países parece favorecer a Rusia . Cuando comenzó la guerra, tenía más del doble de tropas que Ucrania, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

. Cuando comenzó la guerra, tenía más del doble de tropas que Ucrania, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. La región del Donbass limita con Rusia , lo que permite a los generales de Putin construir líneas de suministro más cortas y menos expuestas que las que necesitaban en otras partes de Ucrania.

, lo que permite a los generales de Putin construir líneas de suministro más cortas y menos expuestas que las que necesitaban en otras partes de Ucrania. Rusia está familiarizada con el territorio. Comenzó a librar batallas esporádicas en el Donbass en 2014 y desde entonces ha estado apoyando a los rebeldes separatistas allí. El nuevo jefe del esfuerzo de guerra, el general Aleksandr Dvornikov, ha supervisado las operaciones rusas en Donbass desde 2016, luego de comandar las tropas rusas en Siria.

Además de las tácticas militares, la opinión pública en Donbass también parece ser más favorable a Rusia que en otras partes de Ucrania. Poco antes de la guerra, alrededor del 30% de los residentes de la región querían que se convirtiera en parte de Rusia, mientras que otro 10% favorecía la independencia, según una encuesta realizada por investigadores académicos.

En las áreas actualmente controladas por los separatistas respaldados por Rusia, que representan más de un tercio del Donbass, una ligera mayoría estaba a favor de abandonar Ucrania. Eso es muy diferente de la situación en el resto del país, donde el patriotismo ucraniano es ampliamente compartido.

… y la ventaja de Ucrania

Juntas, las ventajas de Rusia ofrecen razones para creer que le puede ir mejor en la próxima fase de la guerra que durante su humillante derrota y retirada en la fase inicial.

Pero antes de asumir que eso es inevitable, vale la pena recordar algo: en el papel, Rusia también parecía probable que ganara la primera fase de la guerra. Los planificadores militares en Moscú esperaban poder derrocar al gobierno de Ucrania en días o semanas. Muchos expertos en Estados Unidos y Europa, y muchos occidentales en Ucrania cuando comenzó la guerra, asumieron lo mismo.

No sucedió. El ejército de Rusia demostró ser mucho menos efectivo de lo que esperaba la mayoría de los observadores.

Su fuerza aérea no pudo dominar los cielos de Ucrania. Sus unidades militares rara vez se comunicaban a través de líneas encriptadas, lo que permitía a Ucrania interceptar sus mensajes. Muchas tropas rusas no esperaban invadir Ucrania y no estaban felices de que sus superiores les ordenaran hacerlo.

“Los vehículos todavía están mal mantenidos, la moral de las tropas seguirá siendo baja”, dijo a The Times Michael Repass, un general de división estadounidense que ha trabajado con Ucrania durante años.

Incluso si ganar el control de Donbass es una tarea más fácil que abrumar a toda Ucrania, no es tan fácil. Ucrania tiene tropas altamente motivadas, muchas de las cuales ahora pueden trasladarse a Donbass. Y Occidente está compitiendo para suministrar a Ucrania tanques y artillería pesada de mayor alcance, así como misiles disparados desde el hombro que demostraron ser tan efectivos en Kiev. La forma en que avanza esta carrera logística bien podría determinar el resultado de la guerra.

La opinión pública en el Donbass también puede estar alejándose de Rusia debido a la invasión. “Si cae una bomba en tu casa, las simpatías latentes se transforman en fuertes antipatías”, dijo Michael Schwirtz, reportero del Times en Ucrania. Al comienzo de la guerra, informaba desde Kharkiv, una ciudad del este de Ucrania donde, como en partes de Donbass, el idioma principal es el ruso. Sin embargo, la invasión hizo que muchos residentes de Kharkiv “se enfadaran brutalmente”, dijo Michael.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de investigación militar en Washington, ofreció este resumen: “Las fuerzas rusas pueden ganar terreno a través de la gran concentración de artillería y números. Sin embargo, es poco probable que las operaciones rusas tengan mucho más éxito que las grandes ofensivas anteriores alrededor de Kiev. Es poco probable que el ejército ruso haya abordado las causas fundamentales (mala coordinación, incapacidad para realizar operaciones a campo traviesa y baja moral) que impidieron ofensivas anteriores”.

En definitiva, una victoria rápida, por cualquiera de los lados, parece poco probable. Por otra parte, la guerra es a menudo muy difícil de predecir.

Por David Leonhardt