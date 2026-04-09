Putin y el riesgo de perder a su caballo de Troya en Europa

BUDAPEST.– La lucha por la victoria de Viktor Orban en las elecciones del domingo en Hungría es una verdadera guerra política existencial para Rusia. Porque su derrota significaría perder el control sobre Europa Central y del Este y, por supuesto, despedirse de su trabajo de demolición de la Unión Europea (UE).

“En otras palabras, significaría romper el edificio que Rusia ha pasado años construyendo. Si Orban permanece en el poder, Rusia podrá influir en las negociaciones tanto con la Unión Europea (UE) como con Estados Unidos, incluidas las negociaciones sobre Ucrania”, afirma Szabolcs Panyi, editor jefe de investigaciones sobre Europa Central en VSquare en Budapest, uno de los únicos medios de investigación independientes de Hungría.

Por lo tanto, los estrategas políticos rusos y los servicios especiales tanto del Kremlin como de Budapest, equipados con dinero ruso, han hecho desde hace meses todo lo posible para asegurar la victoria de Orban.

Putin con Orban durante una reunión en Moscú Alexander Nemenov - Pool AFP

Sus acciones estuvieron dirigidas a cambiar la dinámica de la carrera electoral que, según las encuestas, lidera el partido opositor Tisza muy por delante del Fidesz, del primer ministro húngaro. Y todo permite creer que, mientras más se acerca el 12 de abril, día de las elecciones legislativas, más peligrosas se volverán sus acciones y métodos.

Los obreros de la sombra de Vladimir Putin no cejan tratando de influir a toda costa en esta elección mediante bots, memes y contenidos fabricados por inteligencia artificial para inflar la narrativa de Orban en las redes sociales. Un justo retorno de favores, dado el celo del jefe del gobierno húngaro en defender al Kremlin.

En Bruselas, nadie ha olvidado la gira de Viktor Orban por Rusia y China del 5 al 8 de julio de 2024... apenas cuatro días después de que Hungría asumiera la presidencia rotativa del Consejo de la UE. Hace menos de una semana, una conversación filtrada entre el jefe del Kremlin y premier húngaro muestra a este último despidiéndose de Putin con un insólito: “¡Estoy a su servicio!” y calificando a su interlocutor de “león”.

“Nos enfrentamos a una campaña de injerencia caracterizada. Los elementos se acumulan, documentados por varios medios. A principios de marzo, VSquare reveló que el Kremlin había enviado a Hungría a tres agentes del GRU —el servicio de inteligencia militar— especializados en la manipulación de redes sociales. Según nuestra información, la operación estaría supervisada por Serguéi Kirienko, el primer jefe adjunto de gabinete de Putin, principal artífice de la estrategia de influencia rusa”, dice Szabolcs Panyi.

Una pantalla muestra el saludo entre el presidente chino, Xi Jinping, y el premier húngaro Victor Orban, durante una gira en Pekín PEDRO PARDO - AFP

Kirienko también fue mencionado en un artículo reciente del Financial Times sobre la Social Design Agency, una agencia que habría orquestado la difusión de relatos favorables al gobierno húngaro en las redes sociales, especialmente a través de influencers pro-Orban.

Finalmente, los servicios de inteligencia exteriores rusos (SVR) habrían considerado la posibilidad de montar un intento de asesinato de Viktor Orban para presentarlo como víctima, según una investigación del Washington Post. Este proyecto, llamado “Gamechanger”, tenía como objetivo influir en el curso de la campaña.

Cuesta arriba electoral

Por el momento, nada parece haber conseguido cambiar la decisión de los electores húngaros. Al menos es lo que afirman los sondeos.

“Pero la imaginación rusa no tiene límites. Este fin de semana fue el turno de un supuesto atentado con explosivos en un oleoducto que circula por la vecina Serbia. Atentado que Orban se apresuró a señalar como planeado por su ‘enemigo N°1′, Volodimir Zelensky. Para su desesperación, el mismo jefe de los servicios secretos serbios declaró que Ucrania no tenía nada que ver”, relata el politólogo búlgaro Ivan Krastev.

Viktor Orban al frente de un evento en Budapest a pocos días de las elecciones legislativas ATTILA KISBENEDEK - AFP

Esta injerencia en todos los frentes y muy visible, no parece tener precedentes en Hungría. Algunos órganos de propaganda gubernamental han difundido contenidos generados por inteligencia artificial. Varios indicios sugieren un origen rusófono: por ejemplo, se distinguen inscripciones en cirílico en algunos visuales. Esos contenidos fueron luego amplificados por redes de cuentas falsas con nombres moldavos o eslavos.

“Esos son algunos de los elementos hechos públicos, pero probablemente solo sean la punta del iceberg”, agrega Szabolcs Panyi.

Se sabe que el ministro de Asuntos Exteriores húngaro divulga casi en tiempo real el contenido de las reuniones europeas a los rusos, algo que él mismo confirmó. Era un secreto a voces. Casi todo el mundo lo sabía, al menos en las altas esferas políticas europeas.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, declaró que esa era la razón por la que ya solo hablaba ocasionalmente en esas reuniones. También se sabe que los húngaros están excluidos de los círculos de información de ciertas reuniones europeas y de los intercambios más sensibles en materia de inteligencia, especialmente sobre Rusia y Ucrania.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, asiste a un acto del "Día de la Amistad" del que participó también el primer ministro húngaro, Viktor Orban PETER KOHALMI - AFP

Xi Jinping también observa de cerca esta elección. Desde 2023, China es el principal inversor extranjero en el país y cuenta con su querido socio para defender sus intereses en la UE.

“En los últimos 30 años, aproximadamente el 40% de las inversiones chinas en Europa se han realizado en Hungría, porque Orban es el único líder de los 27 que se opone a las políticas antichinas", recuerda Ivan Krastev. Vende a Pekín su derecho de veto. Pero para eso necesita el mercado europeo común. De lo contrario, ¿por qué China invertiría en Hungría?

“Tenemos dentro de los 27 un caballo de Troya al servicio de nuestros tres adversarios: Estados Unidos de Donald Trump, Rusia y China“, resume la eurodiputada de Renew, Nathalie Loiseau. Y Viktor Orban ha hecho de esto su principal capital diplomático.

Muchos consideran contradictorio, en efecto, que Orban sea el aliado preferido de Vladimir Putin y de Donald Trump simultáneamente.

Para Loiseau, no hay nada más lógico: “Desde que llegó a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos no ha hecho más que respetar al pie de la letra los deseos del líder ruso: abandonar a Ucrania, alejarse de la OTAN, demoler la Unión Europea… Se podría decir que Trump y Putin tienen un mismo sueño: una Europa húngara “a la Viktor Orban”.