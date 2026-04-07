JD Vance viaja a Hungría para respaldar a Orban en su elección más difícil

WASHINGTON.– El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, llegó este martes a Hungría para dar un espaldarazo a la campaña electoral del primer ministro nacionalista, Viktor Orban, quien enfrentará este domingo la reelección más reñida de su carrera política.

Poco después de su arribo, Vance criticó duramente a los gobiernos de la Unión Europea (UE), distanciados de Orban por su posición respecto de la guerra en Ucrania y su cercanía con el líder ruso, Vladimir Putin.

“Quiero enviar una señal a todo el mundo, especialmente a los burócratas de Bruselas, que han hecho todo lo que han podido para reprimir al pueblo de Hungría porque no les gusta el líder que, de hecho, se ha plantado por el pueblo de Hungría”, declaró Vance en Budapest durante una rueda de prensa. “No les diré a los húngaros cómo votar”, agregó, y pidió que Bruselas haga lo mismo.

Al inicio de la visita de dos días, previa a las elecciones parlamentarias del domingo, Vance se reunió con Orban y asistió a un mitin de campaña con él.

Budapest está bajo fuertes medidas de seguridad, con restricciones de estacionamiento a lo largo de las rutas que recorre el vicepresidente norteamericano, y una fuerte presencia policial en una amplia zona alrededor de la oficina de Orban.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, asiste a un acto del "Día de la Amistad" junto al primer ministro húngaro, Viktor Orban en el MTK Sportpark de Budapest PETER KOHALMI - AFP

Durante una conferencia de prensa conjunta, Vance subrayó la “cooperación moral” entre los dos gobiernos, refiriéndose explícitamente a la “civilización cristiana y los valores cristianos” que comparten.

Este inusual gesto de apoyo en persona a Orban por parte de un alto cargo estadounidense es el último ejemplo de los esfuerzos del presidente Donald Trump por dar apoyo electoral a los líderes afines, incluso en la Argentina y Japón.

Las encuestas de opinión muestran que Orban, a quien Trump ya ha respaldado públicamente y elogiado como “un líder verdaderamente fuerte y poderoso”, enfrenta con su partido Fidesz las elecciones más difíciles desde que tomó el poder en 2010. En la mayoría de las encuestas independientes, van por detrás del partido de centro-derecha Tisza, liderado por Peter Magyar, que en menos de dos años ha logrado construir un movimiento de oposición capaz de cuestionar la hegemonía del líder húngaro.

El líder del partido de oposición Tisza (Respeto y Libertad), Peter Magyar ATTILA KISBENEDEK - AFP

Entre los funcionarios del gobierno norteamericano, Vance es uno de los más críticos con los aliados tradicionales de Estados Unidos en Europa. Incluso afirmó durante un discurso en Múnich al comienzo de su mandato que los líderes europeos estaban reprimiendo la libertad de expresión, perdiendo el control de la inmigración y negándose a trabajar con los partidos de extrema derecha en el gobierno.

Ahora, esta visita se produce en medio de nuevas tensiones entre Washington y la mayor parte de Europa, ya que Trump ha dicho repetidamente que está reconsiderando el compromiso estadounidense con la OTAN después de que los líderes de la alianza rechazaran sus demandas de enviar recursos navales para reabrir el estrecho de Ormuz.

Por su parte la autodenominada “democracia antiprogresista” de Orban refleja los temas clave de la era Trump: duras políticas antiinmigración, desdén por las normas progresistas, hostilidad hacia las instituciones globales y ataques a los medios de comunicación, las universidades y las organizaciones sin fines de lucro. De hecho, Orban fue el primer líder europeo en respaldar a Trump durante su campaña presidencial de 2016.

“La visita de JD Vance no es una acción diplomática rutinaria, sino un claro respaldo a Viktor Orban ante las elecciones más difíciles de su vida”, dijo Asli Aydintasbas, investigadora visitante del laboratorio de ideas The Brookings Institution.

“Para el gobierno de Trump, Orban no es solo un compañero conservador, sino una figura central en los esfuerzos por establecer un bloque antiprogresista dentro de Europa. Si Orban cae, el movimiento se vería afectado”, señaló Aydintasbas.

Vance y su esposa, Usha, llegan al Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt de Budapest JONATHAN ERNST - POOL

Orban lleva varios años de enfrentamiento con los otros gobiernos de la UE en torno a una serie de asuntos, entre ellos Ucrania y su cordial relación con el Kremlin, se niega a enviar armas a Ucrania y afirma que nunca permitirá que Kiev adhiera a la UE.

En un viaje a Hungría en febrero, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo que el gobierno de Trump estaba centrado en el éxito de Orban, dejando claro que la continuidad de unas relaciones bilaterales sólidas con Budapest dependía de la reelección de Orban. Incluso sugirió que Estados Unidos podría proporcionar ayuda financiera, aunque no dio más detalles.

Agencias AFP y Reuters