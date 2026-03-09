La OTAN derribó un segundo misil disparado desde Irán en el espacio aéreo de Turquía, que envió refuerzos a Chipre

ANKARA, Turquía.– Las defensas aéreas de la OTAN derribaron un segundo misil balístico disparado desde Irán en el espacio aéreo turco, informó el lunes el Ministerio de Defensa de Turquía, mientras la guerra contra el régimen islámico entra en su decimo día y el régimen islámico elige un nuevo líder supremo.

“Medios de defensa aérea y antimisiles de la OTAN en el Mediterráneo oriental neutralizaron un misil balístico lanzado desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco", señaló el ministerio en un comunicado.

Fotografía publicada el 9 de marzo de 2026 por la agencia de noticias turca DHA muestra parte de un segundo misil balístico iraní destruido por la OTAN en el espacio aéreo turco HANDOUT� - DHA (Demiroren News Agency)�

“Reiteramos que se tomarán todas las medidas necesarias con firmeza y sin vacilación ante cualquier amenaza al territorio y espacio aéreo de nuestro país", agregaron las autoridades.

Burhanettin Duran, director de comunicaciones del presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo que Ankara reiteraba con firmeza su advertencia a todas las partes, en particular a Irán, para que eviten medidas que pongan en peligro la estabilidad regional y a los civiles.

No estaba claro hacia dónde se dirigía el misil antes de ser interceptado por las defensas de la OTAN desplegadas en el mar Mediterráneo oriental. Los restos del proyectil cayeron en la zona de la ciudad de Gaziantep, cerca de la frontera sur de Turquía con Siria, según el comunicado del gobierno. No se reportaron heridos.

Ataques contra la OTAN

Es la segunda vez en cinco días que Turquía anuncia haber interceptado un misil en su espacio aéreo proveniente de Irán. El miércoles pasado, la OTAN también derribó un misil que, según un alto funcionario estadounidense y otro funcionario occidental, estaba dirigido a la base aérea de Incirlik, en el sur de Turquía, donde operan la Fuerza Aérea de Estados Unidos y otras fuerzas de la OTAN.

Ankara sostiene que Washington no ha utilizado la base de Incirlik en su ofensiva aérea contra Irán junto con Israel, que desencadenó los ataques con misiles y drones de Teherán.

Irán no comentó de inmediato el incidente del lunes, pero ha afirmado reiteradamente que no está en guerra con los países de la región y que no está apuntando explícitamente contra Turquía.

Después del ataque de la semana pasada –en el que no hubo heridos–, un alto funcionario dijo, según creen, el blanco del ataque iraní no era el territorio turco sino una base en Chipre, dónde Reino Unido cuenta con una base terrestre, Dhekelia, y una gran base aérea, Akrotiri, alcanzada la semana pasada por un dron iraní.

Turquía aloja además con una base de radar de la OTAN en la provincia de Malatya, al noreste del país, que brinda una protección vital para la alianza.

Puerta principal de la base de la Fuerza Aérea Británica Akrotiri, después de que fuera atacada por un dron, cerca de Limassol, Chipre, el 2 de marzo de 2026 Petros Karadjias - AP

Un ataque iraní contra Turquía marcaría una escalada dramática en la guerra en torno a Irán, ya que Turquía –a diferencia de otros socios de Estados Unidos en el Golfo Pérsico que han sido atacados– es miembro de la OTAN. Un ataque contra Turquía podría activar la cláusula de defensa mutua de la alianza, arrastrando a otros países al conflicto.

Turquía posee el segundo ejército más grande de la alianza transatlántica y en los últimos años se ha convertido en un actor global relevante en la industria de defensa. Sin embargo, aún carece de un sistema de defensa aérea plenamente desarrollado, pese a los esfuerzos por crearlo, y en ambos incidentes de la última semana ha dependido de las defensas aéreas de la OTAN.

El Ministerio de Defensa de Turquía anunció la movilización de seis aviones de combate F-16 a Chipre del Norte, la parte reconocida únicamente por Ankara, una semana después de que la isla fuera blanco de un ataque con drones.

Estados Unidos retira funcionarios

Más temprano, Estados Unidos suspendió sus servicios consulares en Adana, una ciudad turca cerca de la provincia meridional de Hatay donde se abatió el misil de la semana pasada. Washington ordenó al personal diplomático no esencial abandonar la zona “por los riesgos para su seguridad”, según anunció el Departamento de Estado.

“El 9 de marzo de 2026, el Departamento de Estado ordenó a los empleados del gobierno estadounidense no esenciales, y a sus familiares, abandonar el consulado general de Adana por los riesgos para su seguridad", indicó en un comunicado.

El Departamento de Estado precisó haber suspendido “todos sus servicios consulares” en la ciudad.

Acusaciones contra Europa

En este contexto, el presidente francés, Emmanuel Macron, viajó a Chipre el lunes, días después de enviar un buque de guerra a la nación insular del Mediterráneo oriental.

Macron ordenó que la fragata francesa Languedoc se desplazara a aguas frente a Chipre para reforzar las defensas antidrón y antimisiles. El presidente francés también decidió enviar a la isla defensas antidrón y antimisiles basadas en tierra, después de que la isla sufriera el primer ataque con drones en territorio europeo de la guerra con Irán.

Macron junto al presidente de Chipre, Nikos Christodoulides y el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, en la base militar de Pafos, en Chipre, el 9 de marzo de 2026 GONZALO FUENTES� - POOL�

Macron también tiene previsto subir a bordo del portaaviones francés de propulsión nuclear Charles de Gaulle, que actualmente navega en el Mediterráneo cerca de Chipre. La presencia del buque “refuerza los medios militares ya presentes en la región para garantizar la seguridad de Francia, de sus ciudadanos y de sus bases, así como la de sus aliados en la región”, declaró la oficina del mandatario francés.

Teherán, por su parte, acusó a algunos países europeos, entre ellos Francia, de haber creado las condiciones que propiciaron la ofensiva militar israeloestadounidense.

Hay “países europeos que lamentablemente ayudaron a crear esas condiciones”, dijo en su rueda de prensa semanal el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai.

“En lugar de insistir en el imperio de la ley, en lugar de resistir al hostigamiento y los excesos de Estados Unidos, hablaron y se mostraron de acuerdo con ellos en el Consejo de Seguridad de la ONU en el debate sobre el restablecimiento de las sanciones [contra Irán], y todo eso envalentonó a los norteamericanos y a los sionistas para poder seguir cometiendo sus crímenes”, agregó el vocero.

Agencias AFP y Reuters y diario de The New York Times