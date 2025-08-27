Qué dijo la mamá del joven de 22 años que murió tras ser embestido por un toro de 700 kilos

Manuel María Trindade, torero portugués de 22 años, murió este sábado en Lisboa, Portugal, luego de ser embestido por un toro de 700 kilos el día anterior. El incidente ocurrió en la Plaza de Toros de Campo Pequeño durante una corrida, cuando el residente de São Miguel de Machede e integrante del grupo Forcados Amadores de São Manços sufrió graves heridas tras el impacto. Fue trasladado al Hospital de São José, donde se confirmó su deceso por “muerte cerebral”.

El torero portugués Manuel Maria Trindade tenía 22 años

El mensaje de Alzira Beringel, madre del torero fallecido

Alzira Beringel, la madre de Manuel Maria Trindade, recurrió a sus redes sociales para expresar su dolor y defender a su hijo. Ante las críticas que recibió la tauromaquia tras la muerte del joven, Beringel respondió: “Vengo a agradecerles todos sus aplausos, todas las risas y regocijos por la muerte de mi hijo ¿Lo conocieron como para alegrarse de su muerte? ¿Saben si le gustaban los animales? Siempre hemos tenido perros y son parte de nuestra familia. Dormían con él y cuando llegaba a casa se reían con él... los animales saben quiénes son las buenas personas”.

Beringel también lamentó los comentarios “inteligentes” que aparecieron en las redes sociales, pero reafirmó su derecho a vivir en un país democrático donde cada uno es libre de elegir sus gustos. “Me había prometido a mí misma no leer sus comentarios inteligentes, pero fueron apareciendo algunos ‘tan bonitos’, que no pude soportar y tuve que agradecerles por el apoyo y el cariño mostrado. Todavía vivimos en un país democrático, en el que cada uno es libre de gustar lo que le gusta y a nadie más le importa”.

Alzira Beringel, madre de Manuel Maria Trindade, utilizó sus redes sociales para defender la memoria de su hijo y responder a las críticas tras su trágica muerte (Fuente: Facebook)

Para concluir su mensaje sostuvo: “Estoy aquí en mi casa, haciendo tiempo... esperando... que me entreguen el cuerpo de mi ‘niño de oro’”.

El incidente en la Plaza de Toros de Campo Pequeño

El suceso ocurrió durante la primera toma de la noche, cuando el toro de la ganadería Vinhas embistió a Trindade y lo estrelló contra las tablas de la plaza. El impacto dejó al joven inmovilizado sobre la arena. Sus compañeros lo asistieron de inmediato y luego fue estabilizado en la enfermería de Campo Pequeño por el equipo médico presente en la corrida. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Santa María y, más tarde, con ventilación asistida, al Hospital de São José, donde ingresó con “muerte cerebral”.

Murió un torero de 22 años tras ser embestido por un toro de 700 kilogramos

La Asociación Nacional de Grupos de Forcados (ANGF) lamentó el fallecimiento del joven. “ANGF desea expresar sus más sentidos condolencias a la familia de Manuel, a todos sus amigos y al Grupo de Forcados Amadores de São Manços”, señaló la asociación en un comunicado. La ANGF se ofreció a brindar apoyo en este momento difícil. “Que la memoria y el ejemplo de valentía de Manuel María Trindade permanezcan vivos en el corazón de todos los que lo conocieron y admiraron. Las más sentidas condolencias”, concluyó el comunicado.

La Asociación Nacional de Grupos de Forcados (ANGF) lamentó profundamente la muerte de Manuel Maria Trindade (Fuente: Instagram @forcado_oficial)

Carlos Pinto de Sá, Presidente de la Cámara Municipal de Évora, también lamentó la muerte del joven. “En mi nombre personal y en nombre del Municipio de Évora nos dirigimos a la familia y al Grupo de Forcados Amadores de São Manços para expresar nuestras más sentidas condolencias y nuestra solidaridad en este momento doloroso que nos golpea. ¡Que descanse en paz!”, escribió en su cuenta oficial de Facebook.

Carlos Pinto de Sá, Presidente de la Cámara Municipal de Évora, se unió al luto por el fallecimiento de Manuel Maria Trindade (Facebook: Évora Notícias)

